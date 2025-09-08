Economía

Qué dijo hoy el gigante de Wall Street que había recomendando apostar por una victoria de LLA en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones bonaerenses hicieron recalibrar la estrategia de uno de los bancos más importantes del mundo

Ludmila Di Grande

Por Ludmila Di Grande

Guardar
Morgan Stanley había recomendado invertir
Morgan Stanley había recomendado invertir en activos argentinos y ahora prefiere vender

Luego de apostar fuerte por los bonos y acciones argentinas, el batacazo electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires llevó al banco Morgan Stanley a retirar su “postura favorable” de los activos locales.

La diferencia de 13 puntos porcentuales en los comicios de medio término bonaerenses a favor de Fuerza Patria, que obtuvo el 47% de los votos frente al 34% de La Libertad Avanza, sorprendió al mercado y obligó a dar un giro de 360° en las estrategias que se planteaban en Wall Street.

Dichos resultados “parecen aumentar la probabilidad del escenario central negativo, en el cual el mercado cuestiona la probabilidad de continuidad de las reformas y crece la incertidumbre en torno a las futuras fuentes de financiamiento externo (escenario de reversión de reformas)”, señaló Morgan Stanley en su último informe.

En ese contexto, estimaban que los bonos caerían alrededor de 8 puntos desde el cierre del viernes, a un precio promedio de 56, con el tramo corto mostrando peor desempeño. “El mercado probablemente incorpore la posibilidad de otros escenarios adversos”, sostuvieron.

El banco espera que la incertidumbre persista hasta las legislativas del 26 de octubre. El reporte hizo una comparación con el caso de Ecuador a comienzos de este año: tras un resultado inesperado en la primera vuelta, los mercados reaccionaron con debilidad y recién estabilizaron su desempeño después de la segunda.

“Al final, Ecuador sí concretó el escenario de reformas, lo cual todavía podría ocurrir en Argentina, pero el mercado necesitó confirmación antes de recuperar precios”, apuntaron.

“Como resultado, cerramos nuestra sugerencia —añadida apenas la semana pasada— de aprovechar la debilidad reciente, pese a que los niveles actuales probablemente sean mucho más bajos, y retiramos nuestra postura favorable. A medida que se aplana la curva de crédito, vemos a los bonos de corto plazo con peor desempeño, pese a su duración más breve, debido a las amortizaciones", añadieron.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

morgan stanleywall streetbonosactivosmercadoúltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar en el Banco Nación se vende a $1.460 tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires

Las aplicaciones de entidades privadas comenzaron a mostrar precios más altos para la divisa, en un arranque marcado por escasa oferta y fuerte expectativa

El dólar en el Banco

Marina dal Poggetto: “Es probable que el Gobierno intente defender el techo de la banda cambiaria”

La economista hizo referencia a la posible estrategia oficial ante la expectativa de volatilidad en los mercados por la derrota electoral del Gobierno

Marina dal Poggetto: “Es probable

Salón del Automóvil de Múnich: las novedades de Volkswagen, la marca que ya prepara autos que frenan solos en los semáforos

Los nombres de los modelos de la marca alemana más famosos se utilizarán para los próximos autos eléctricos. Se develó el T-Cross a batería

Salón del Automóvil de Múnich:

Las exportaciones chinas cayeron a su nivel más bajo en seis meses por las menores ventas a Estados Unidos

Los aranceles a los productos chinos enviados al país norteamericano provocaron el descenso, mientras el régimen de Beijing busca algo de aire en Asia y África

Las exportaciones chinas cayeron a

Mercado poselectoral: las acciones argentinas caen hasta 15% en el premarket de Wall Street y los bonos más de 8%

Las operaciones previas a la apertura de Nueva york mostraron fuertes bajas en varios ADR argentinos tras el resultado electoral bonaerense. Los títulos de deuda apenas empiezan a operar, también con descensos generalizados

Mercado poselectoral: las acciones argentinas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Katy Perry llegó a Argentina

Katy Perry llegó a Argentina y sus fanáticos la sorprendieron con un cuadro de Eva Perón: el video

Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete tras el duro traspié electoral bonaerense

Santiago del Estero: entraron a la casa de un empresario, golpearon al cuidador y robaron una caja fuerte con $200 millones

Carlos Bianco, el día después de la victoria: “Si Milei no modifica el rumbo, va a ser cada vez más difícil para la sociedad”

El dólar en el Banco Nación se vende a $1.450 tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Jodie Foster confesó que le

Jodie Foster confesó que le gustaría ser dirigida por Pedro Almodóvar

Seguridad y Crecimiento Equitativo: el desafío latinoamericano

Quiénes eran las víctimas del atentado terrorista en una estación de autobuses de Jerusalén

La ciencia descubre los secretos invisibles detrás del sonido de las olas en la costa de California

Murió Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp

TELESHOW
Katy Perry llegó a Argentina

Katy Perry llegó a Argentina y sus fanáticos la sorprendieron con un cuadro de Eva Perón: el video

Quién es el tatuador que eligió Mauro Icardi para borrarse a Wanda Nara de la piel

“El que no salta votó a Milei”: el canto que estalló en el show de Lali Espósito después de las elecciones en PBA

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”