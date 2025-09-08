Economía

Los que compraron BONCER que ajustan por el costo de vida fueron los ganadores financieros del resultado electoral

El miércoles se sabrá si el gobierno insiste con las tasas altas. Desde hoy tendrá más poder de intervención, por las reservas del BCRA. El hombre clave es Luis Caputo. Octubre puede ser una oportunidad o un desbarranque

Luis Beldi

Por Luis Beldi

Guardar
El electorado tal vez no
El electorado tal vez no entendió a Milei, y Milei no entendió al electorado

El 63% de presentismo en las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires fue un dato inesperado que no tomaron en cuenta las consultoras. El peronismo no iba a entregar su último baluarte. Tienen la experiencia de los sobrevivientes y acudieron a votar masivamente para poder subsistir.

Fue el ejemplo opuesto a la ciudad de Buenos Aires donde el ausentismo de 50% del electorado permitió el triunfo de Manuel Adorni y la derrota de Leandro Santoro.

El error fue haberle dado a la elección bonaerense la misma categoría que a la de octubre, que es la que define la gobernabilidad.

Por supuesto el impacto fue grande, pero son daños colaterales que se pueden reparar de aquí a octubre. Todo depende de como el Gobierno maneje su estrategia política que sepultó a la estrategia económica.

Vetar aumento de jubilados y oponerse a la ley de discapacidad era sano desde el punto de vista fiscal, pero inoportuno desde el electoral. Mauricio

Mauricio Macri ganó la presidencia con el voto masivo de los jubilados y acortó la diferencia entre las PASO y su derrota en las presidenciales de 2019, con la concurrencia de ese sector, estrechó la brecha de 15 a 7 puntos.

El doble de lo esperado

El mercado en sus operaciones del viernes, descontaba una derrota por hasta 8 puntos. No imaginó que sería casi el doble y por eso las acciones argentinas anoche cotizaban con bajas de hasta 6%. El rango inicial fue de 4 a 10% de caída en los sectores petroleros y bancarios, pero son cotizaciones en pesos que incluyen la devaluación de casi 7% de los dólares financieros que se encaminaban a $1.500. Luego, cerca de la medianoche, se moderaron las bajas.

Jaime Olivos
Jaime Olivos

El cripto dólar en pesos que cotiza las 24 horas, anoche quebró los $1.461 de la parte superior de la banda y abre las puertas a una intervención autorizada por el FMI de USD 14.000 millones. Cabe recordar que el Tesoro con dólares propios que no excedían los USD 1.600 millones, intervino en las cuatro ruedas de la semana pasada con USD 600 millones y apenas pudo mantener a raya a la divisa. Fue un promedio de USD 150 millones diarios. El FMI otorga un poder de fuego 10 veces más alto que el que tiene el Tesoro pero que puede resultar escaso o abundante de acuerdo con la confianza que logre generar el Gobierno desde hoy hasta el 24 de octubre, último día hábil de operaciones.

Dólar futuro

Los futuros del dólar van a ser intervenidos, pero al Central le quedan alrededor de USD 5 mil millones para hacerlo en los distintos plazos.

No puede subir más los encajes y en la licitación de Letras del Tesoro del miércoles (hoy se hará el llamado) no puede convalidar la suba de tasas, porque puede reducir sus chances en las elecciones del 27 de octubre.

Cabe recordar que la suba de tasas e intervención en el dólar tuvo como objetivo mantener la inflación en baja, aun sacrificando la actividad económica. Esa estrategia no la puede repetir porque ya conoce el resultado.

La suba de tasas e
La suba de tasas e intervención sobre el dólar no dio resultado REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Además, deberá convivir algún tiempo con riesgo país cercano a 1.000 puntos por la baja de los bonos soberanos. El viernes rendían hasta 17% en dólares por su baja cotización. Hoy su rendimiento se puede elevar a niveles temerarios.

Semana decisiva

¿Quiénes son los grandes ganadores de anoche? Los que compraron BONCER que ajustan por inflación. El dólar les hará la competencia.

Esta es una semana decisiva donde el Gobierno tiene que dar señales que trasmitan seguridad a los mercados. Esta caída puede ser una oportunidad o un desbarranque. No hay términos medios. El hombre clave es Luis Caputo, el ministro de Economía. El presidente deberá aceptar todas sus sugerencias porque será el hombre a cargo de la crisis que desató la elección. Hoy habría anuncios y muy pronto cambios en lugares clave.

Hasta que no haya señales más claras, todas las decisiones empresarias quedarán stand by hasta octubre. En esos comicios, el gobierno define su futuro. Una derrota o un triunfo estrecho sería la perdida absoluta de gobernabilidad

Temas Relacionados

BoncerDólaresInflaciónBonosReservasTasas de interésPeronismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El empleo después de las urnas: por qué el Gobierno necesita la recuperación de tres actividades clave

Los sectores más dinámicos ocupan poca gente y los principales generadores tuvieron fuertes caídas. La muy diversa dinámica del trabajo formal e informal

El empleo después de las

La agenda oficial después de la derrota electoral: impacto en los mercados, cómo contener al dólar y nueva pulseada con los bancos

El dólar y el riesgo país marcarán el termómetro inversor tras la derrota oficialista. Esta semana vencerán $17,2 billones y se conocerá el IPC de agosto. El Gobierno termina de diseñar el Presupuesto 2026

La agenda oficial después de

El Gobierno deberá actuar con rapidez para contener al dólar, que se dirige a testear el techo de la banda cambiaria

El resultado electoral para el Gobierno fue peor al esperado por los mercados, lo que tendrá consecuencias sobre las variables financieras. Milei y Caputo aseguraron que no habrá cambios en el rumbo económico

El Gobierno deberá actuar con

Dólar: qué poder de fuego tiene el Gobierno para afrontar una nueva semana de tensiones cambiarias

La derrota del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires anticipa más volatilidad del tipo de cambio. El Tesoro aún tendría USD 1.200 millones más para intervenir y quedan las reservas líquidas del BCRA en caso de que la divisa toque el techo de la banda

Dólar: qué poder de fuego

Las empresas argentinas que cotizan en el mercado “overnight” de Wall Street caían anoche hasta 10 por ciento

La mayor caída era la de YPF, la petrolera de mayoría estatal, que también ayer recibió la mala noticia de un nuevo aumento de la producción de la OPEP, que pondrá presión bajista sobre el precio del petróleo

Las empresas argentinas que cotizan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los cuadernos de las coimas

Los cuadernos de las coimas a juicio: el ocaso del poder de Julio De Vido

El empleo después de las urnas: por qué el Gobierno necesita la recuperación de tres actividades clave

Axel Kicillof le ganó la pulseada a Cristina Kirchner, afirma su liderazgo y consolida su candidatura presidencial

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

La agenda oficial después de la derrota electoral: impacto en los mercados, cómo contener al dólar y nueva pulseada con los bancos

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la crisis eléctrica

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

“Rashomon” cumple 75 años: la obra maestra de Kurosawa que cambió para siempre la visión sobre la realidad

Memorias de espionaje y vida estudiantil en la URSS de la guerra fría

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”