Los que compraron BONCER que ajustan por el costo de vida fueron los ganadores financieros del resultado electoral

El electorado tal vez no entendió a Milei, y Milei no entendió al electorado

El 63% de presentismo en las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires fue un dato inesperado que no tomaron en cuenta las consultoras. El peronismo no iba a entregar su último baluarte. Tienen la experiencia de los sobrevivientes y acudieron a votar masivamente para poder subsistir.

Fue el ejemplo opuesto a la ciudad de Buenos Aires donde el ausentismo de 50% del electorado permitió el triunfo de Manuel Adorni y la derrota de Leandro Santoro.

El error fue haberle dado a la elección bonaerense la misma categoría que a la de octubre, que es la que define la gobernabilidad.

Por supuesto el impacto fue grande, pero son daños colaterales que se pueden reparar de aquí a octubre. Todo depende de como el Gobierno maneje su estrategia política que sepultó a la estrategia económica.

Vetar aumento de jubilados y oponerse a la ley de discapacidad era sano desde el punto de vista fiscal, pero inoportuno desde el electoral. Mauricio

Mauricio Macri ganó la presidencia con el voto masivo de los jubilados y acortó la diferencia entre las PASO y su derrota en las presidenciales de 2019, con la concurrencia de ese sector, estrechó la brecha de 15 a 7 puntos.

El doble de lo esperado

El mercado en sus operaciones del viernes, descontaba una derrota por hasta 8 puntos. No imaginó que sería casi el doble y por eso las acciones argentinas anoche cotizaban con bajas de hasta 6%. El rango inicial fue de 4 a 10% de caída en los sectores petroleros y bancarios, pero son cotizaciones en pesos que incluyen la devaluación de casi 7% de los dólares financieros que se encaminaban a $1.500. Luego, cerca de la medianoche, se moderaron las bajas.

Jaime Olivos

El cripto dólar en pesos que cotiza las 24 horas, anoche quebró los $1.461 de la parte superior de la banda y abre las puertas a una intervención autorizada por el FMI de USD 14.000 millones. Cabe recordar que el Tesoro con dólares propios que no excedían los USD 1.600 millones, intervino en las cuatro ruedas de la semana pasada con USD 600 millones y apenas pudo mantener a raya a la divisa. Fue un promedio de USD 150 millones diarios. El FMI otorga un poder de fuego 10 veces más alto que el que tiene el Tesoro pero que puede resultar escaso o abundante de acuerdo con la confianza que logre generar el Gobierno desde hoy hasta el 24 de octubre, último día hábil de operaciones.

Dólar futuro

Los futuros del dólar van a ser intervenidos, pero al Central le quedan alrededor de USD 5 mil millones para hacerlo en los distintos plazos.

No puede subir más los encajes y en la licitación de Letras del Tesoro del miércoles (hoy se hará el llamado) no puede convalidar la suba de tasas, porque puede reducir sus chances en las elecciones del 27 de octubre.

Cabe recordar que la suba de tasas e intervención en el dólar tuvo como objetivo mantener la inflación en baja, aun sacrificando la actividad económica. Esa estrategia no la puede repetir porque ya conoce el resultado.

La suba de tasas e intervención sobre el dólar no dio resultado REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Además, deberá convivir algún tiempo con riesgo país cercano a 1.000 puntos por la baja de los bonos soberanos. El viernes rendían hasta 17% en dólares por su baja cotización. Hoy su rendimiento se puede elevar a niveles temerarios.

Semana decisiva

¿Quiénes son los grandes ganadores de anoche? Los que compraron BONCER que ajustan por inflación. El dólar les hará la competencia.

Esta es una semana decisiva donde el Gobierno tiene que dar señales que trasmitan seguridad a los mercados. Esta caída puede ser una oportunidad o un desbarranque. No hay términos medios. El hombre clave es Luis Caputo, el ministro de Economía. El presidente deberá aceptar todas sus sugerencias porque será el hombre a cargo de la crisis que desató la elección. Hoy habría anuncios y muy pronto cambios en lugares clave.

Hasta que no haya señales más claras, todas las decisiones empresarias quedarán stand by hasta octubre. En esos comicios, el gobierno define su futuro. Una derrota o un triunfo estrecho sería la perdida absoluta de gobernabilidad