El dólar oficial escaló a $1.425 en una rueda volátil donde se aproximó al techo de la banda de flotación

El dólar mayorista tocó un récord nominal de $1.450.

La tensión política sacudió al mercado cambiario en el día después de la derrota de los candidatos del Gobierno en los comicios bonaerenses. En la rueda se observó una firme tendencia al alza para el precio de la divisa, que testeó máximos y se arrimó a la banda superior de libre flotación establecida por el Banco Central, aunque sobre el cierre la suba se fue moderando en todas las franjas del mercado, sin intervención oficial según estimaron los analistas.

Por lo tanto, con presión alcista y amplia volatilidad entre máximos y mínimos, el comportamiento del dólar dio señales acerca de la dinámica que habrá que esperar en un inestable camino hasta los comicios generales del 26 de octubre, para los que faltan nada menos que 33 ruedas operativas.

Tras haber anotado un máximo de $1.460 por la mañana, el dólar al público finalizó en los $1.425 para la venta, con un ascenso de 45 pesos o 3,3% en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa quedó negociada a $1.435,16 para la venta (suba de $48,36 o 3,5%) y $1.382,25 para la compra.

En una rueda de contado con negocios por USD 452,7 millones, el dólar mayorista cerró a $1.409 para la venta, con una ganancia de 54 pesos o un 4,% respecto del cierre del viernes 5, previo a los comicios legislativos bonaerenses. “La divisa norteamericana operó con tendencia mixta, marcada volatilidad y amplitud entre máximos y mínimos operados”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista tocó un máximo intradiario de $1.450, muy cerca del techo de la banda de “no intervención” dispuesta por el Banco Central, que demarcó este lunes los 1.475 pesos.

Sobre el fin de la operatoria, los analistas de Clave Bursátil puntualizaron que “siguen sin aparecer órdenes grandes de venta en el dólar mayorista, es decir, que ni en Tesoro ni el BCRA parecen estar vendiendo” en el segmento de contado.

“Hoy los inversores, los que toman decisiones financieras, miran y no ven nada (de reservas) en el Banco Central ni en el Tesoro, ese es el problema”, sintetizó Ricardo Delgado, presidente de Analytica Argentina.

El dólar blue permanece como el más barato en la comparación entre todos los precios del mercado cambiario. Sin embargo, y en sintonía con la tendencia generalizada, este lunes ascendió 15 pesos o 1,1%, a $1.385 para la venta. El dólar informal tocó los $1.415, el nivel más alto desde el 29 de julio de 2024.

“Lógicamente el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires no estaba puesto en precios, por lo menos este nivel de resultado”, consignó Felix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, con “un dólar MEP que sube bastante con respecto a los $1.380 que cerró el día viernes y hoy está cerca de los 1.440. Los bonos hard dollar caen en 10% con riesgo país que supera cómodamente los 1.000 puntos. La verdad, de acá hasta octubre vemos un mercado sumamente tenso. Si ya lo veíamos tenso antes con esto va a estar muy complicado va a ser una dinámica muy pesimista la que imaginamos de acá a 50 días, que son las elecciones de octubre".

“En lo económico, los errores y contradicciones en el desarme de las LEFI potenciaron la confusión y la incertidumbre. El frente externo no suma nuevas malas noticias, pero tampoco ofrece tranquilidad. Estos factores alcanzan para explicar por qué se ha vuelto tan cuesta arriba llegar a octubre. El Gobierno mantiene como prioridad la desinflación -aun sacrificando otros objetivos- bajo la convicción de que es la mejor estrategia para un triunfo contundente. Los avances en la baja de la inflación son palpables, pero la dinámica reciente muestra que el costo sobre la actividad y el empleo se intensifica”, explicó Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.

¿Hacia dónde va el dólar?

Aunque el dólar quedó un peldaño debajo de los máximos del día, la divisa exhibe a las claras, a partir de la salida del cepo hace cinco meses, una tendencia al alza a un ritmo superior al de la inflación. El tipo de cambio oficial aumentó 331 pesos o 30,7% desde el 11 de abril, con una inflación acumulada en torno al 10% en el período.

A través de su cuenta de la red social “X”, el economista Antonio Aracre subrayó que “CABA nos informa inflación de 1,6% en agosto con Alimentos en 1%. La política monetaria de no emitir ya demostró que desploma la inflación incluso con Tipo de Cambio subiendo. Ahora hay que soltar al dólar y dejar que la micro se monetice por ahí, empezando por la construcción, colchón y etcétera”. El posteo fue replicado esta tarde por el propio presidente Javier Milei.

Precios del dólar futuro. Fuente: Christian Buteler ("X": @cbuteler)

Para estimar hacia dónde puede ir el dólar, el mercado de dólar futuro también reflejó las expectativas de devaluación en los próximos meses. Estos contratos -en pesos, atados a la evolución del dólar mayorista- operaron con alzas en un rango de 2,6% a 3,5% este lunes, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas con vencimiento a fin de septiembre fueron las que concentraron el volumen, con ascenso de 48,5 pesos o 3,5%, a $1.446, aún debajo del techo de la banda de libre flotación para el dólar a $1.486,13 para el cierre del mes. Sin embargo, para fin de año alcanzaron los $1.590, muy por encima de los $1.532 del límite superior previsto para el cierre de diciembre.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que el dólar mayorista “termina mucho mejor a lo que había comenzado”, mientras que cierran los contratos de “futuros por encima del techo de la banda para todos los vencimientos más allá de octubre”.