Cuánto subió el dólar en cada banco tras la derrota del Gobierno en la provincia de Buenos Aires

Las entidades aplicaron subas de entre 60 y 80 pesos en la apertura (Fotografía: RS Fotos)

Este lunes posterior a las elecciones en la provincia de Buenos Aires comenzó con un marcado ajuste en las cotizaciones del dólar minorista. Las principales entidades financieras del país exhibieron precios de apertura más altos que los registrados el viernes previo a los comicios, en un contexto de incertidumbre por la derrota oficialista en el mayor distrito electoral del país.

Las pantallas bancarias reflejaron aumentos que oscilaron entre 60 y 80 pesos por dólar en la venta minorista, lo que implicó saltos de entre 4% y 6% en pocas horas. Los movimientos confirmaron que la dinámica electoral impactó de inmediato en el mercado cambiario formal.

Aumentos medidos banco por banco

De acuerdo con los precios informados, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. abrió el lunes con una venta de 1.450 pesos por dólar, es decir, 65 pesos más que el cierre del viernes. El Banco de la Nación Argentina también mostró un incremento significativo: pasó de 1.380 pesos a 1.450, lo que implicó una suba de 70 pesos en una sola jornada.

El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. exhibió un aumento de 65 pesos en la venta, mientras que el Banco BBVA Argentina S.A. y el Banco Patagonia S.A. aplicaron un alza de 60 pesos. En el caso del Banco Supervielle S.A., la variación fue de 67 pesos, con un precio final de 1.455.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires ajustó su venta hasta 1.455 pesos, con un incremento de 65 pesos respecto al viernes. El Banco Santander Argentina S.A. también abrió a 1.450, con una diferencia de 60 pesos frente al cierre anterior.

En el caso de Brubank S.A.U., la suba alcanzó los 63 pesos. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado registró uno de los mayores aumentos, con 80 pesos de diferencia que llevaron el precio de venta a 1.460. El Banco Macro S.A. igualó esa variación, también con una suba de 80 pesos y un precio de 1.470, el más alto de toda la plaza relevada.

El Banco Piano S.A. ajustó sus precios en 65 pesos. En contraste, el Banco Hipotecario S.A. mantuvo sin cambios la cotización en 1.380 pesos para la venta, en línea con el valor del viernes, lo que lo dejó por debajo de la media del resto de las entidades.

Contexto de la jornada financiera

La reacción de los bancos formó parte de un escenario más amplio que incluyó descensos en los mercados internacionales y en la plaza local. Las acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York sufrieron caídas de hasta 20%. En particular, los papeles financieros lideraron las bajas, junto con las energéticas.

El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos, mientras que los bonos globales bajo legislación extranjera retrocedieron con fuerza en las primeras horas del día. Los analistas remarcaron que los movimientos respondieron al nuevo panorama político, marcado por el triunfo opositor en la provincia más poblada del país.

El mercado mayorista también reflejó un incremento inmediato, con operaciones que se ubicaron en 1.450 pesos. Ese nivel implicó un salto de 7% frente al cierre del viernes y se acercó al techo de la banda de libre flotación establecida en 1.475 pesos.

Reacciones de las consultoras y bancos de inversión

En un comunicado a sus clientes, Morgan Stanley sostuvo que los resultados electorales aumentaron la probabilidad de un escenario bajista en el que los inversores cuestionaron la continuidad de las reformas económicas y se acrecentó la incertidumbre sobre el financiamiento externo.

La consultora 1816 señaló que el mercado no esperaba un desempeño tan favorable del peronismo en Buenos Aires. Según su análisis, los comicios anticiparon una presión sostenida sobre el tipo de cambio y descensos adicionales en los precios de bonos y acciones.

Un reporte del banco JP Morgan indicó que la victoria opositora en la provincia más grande del país implicaba una prima de riesgo político prolongada para la Argentina.

Impacto en acciones y bonos

En Nueva York, los papeles de Grupo Galicia cayeron 17,4%, mientras que los del Banco Francés retrocedieron 19,9% y los de Banco Macro 20,7%. En el sector energético, YPF perdió 13,7% y cotizó a 26,60 dólares.

Los bonos soberanos también se vieron afectados. El Global 2029 (GD29) bajó 5,8% hasta 72,89 dólares. El Global 2030 (GD30) descendió 6,9% y se negoció a 68,50, mientras que el Global 2035 (GD35) retrocedió 8,7% y alcanzó los 56,21 dólares.

Los operadores destacaron que, a medida que avanzó la rueda, el volumen de operaciones en bonos ganó consistencia, lo que permitió dimensionar mejor el efecto de la derrota electoral sobre la deuda argentina.

Posiciones en el frente cambiario

Con la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, analistas del mercado proyectaron que el Gobierno optaría por intensificar las intervenciones en el frente cambiario. El economista Roberto Geretto, de AdCap Grupo Financiero, sostuvo que el escenario político haría más probable un incremento en la utilización de reservas y en las tasas de interés.

De acuerdo con su visión, el Ejecutivo redoblaría la apuesta en lugar de modificar su equipo de gestión económica o variar las políticas en curso. Esa lectura coincidió con la expectativa de mayor turbulencia hasta las elecciones legislativas de octubre.

Diferenciales de rendimiento

El resultado electoral también se reflejó en el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. El Global 2035 mostró un rendimiento de 14,4% anual, frente al 4,06% del bono estadounidense a diez años. De esa forma, el riesgo país se ubicó en 1.034 puntos básicos.

La combinación de mayores rendimientos exigidos por los inversores y el incremento en la cotización del dólar minorista configuró un escenario de fuerte volatilidad. Los bancos locales trasladaron la incertidumbre al precio de apertura de la divisa, con variaciones que superaron los 5 puntos porcentuales en varias entidades.

Las cotizaciones relevadas correspondieron al inicio de la jornada del lunes. Los precios podían variar con el correr del día, pero el foco del mercado estuvo en los primeros ajustes que marcaron la pauta tras los comicios.

Los aumentos iniciales en las entidades privadas y públicas mostraron la magnitud de la reacción frente al resultado político. Con saltos de 60 a 80 pesos en la mayoría de los bancos, el dólar minorista se movió en línea con el mayorista y con los retrocesos generalizados de bonos y acciones.