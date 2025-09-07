Segundo round: YPF va por un nuevo intento de encontrar otra “Vaca Muerta” en Santa Cruz

Palermo Aike se proyecta como la segunda formación más importante para la exploración no convencional en la Argentina (YPF)

Luego de su salida de bloques convencionales para ganar eficiencia, en los próximos días YPF iniciará la instalación de la base operativa a fin de perforar tres pozos en Palermo Aike-provincia de Santa Cruz-, un yacimiento que podría albergar hasta 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y tiene el potencial de convertirse en una segunda Vaca Muerta.

YPF y CGC (Compañía General de Combustibles) ya habían explorado un primer pozo, denominado Maypa x-1. El proyecto contempló un pozo con 3.574 metros en su tramo vertical y una rama lateral de 1.036 metros. Durante más de tres meses de prueba se llevaron a cabo doce fracturas hidráulicas para medir la performance del reservorio.

La extracción alcanzó un total de 769 metros cúbicos de crudo, con flujos estabilizados que oscilaron entre 7 y 16 m³ por día. Pese a esos niveles reducidos, YPF informó a la Securities and Exchange Commission (SEC) que la formación se ubica en la ventana de madurez correspondiente a gas y condensado.

YPF y CGC (Compañía General de Combustibles) ya habían explorado un primer pozo, denominado Maypa x-1.

Aunque los resultados no fueron los esperados, la campaña permitió recopilar información técnica relevante que se utilizará ahora en las áreas La Azucena y Campamento Oeste.

El ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, confirmó el inicio de las tareas de la petrolera con participación estatal en Palermo Aike. Señaló que “en una semana se comienza con las locaciones, y luego viene el equipo de perforación, el de terminación y de fractura”.

Afirmó, en diálogo con Radio Al Sur, que “en este momento YPF está haciendo la contratación del equipo de perforación con una preparación especial para que pueda trabajar durante todo el invierno“.

Según explicó, el equipo estaría llegando al país en unos 40 días, con la intención de que esté operativo cuando finalicen las locaciones. Álvarez detalló que contará con un motor de características particulares, diseñado en Estados Unidos, preparado para responder a las condiciones de la roca madre santacruceña y capaz de soportar temperaturas de hasta 160 grados.

El funcionario contó además que gran parte de los ajustes previos se realizaron a partir de la experiencia del pozo MAYPA.x-1. “Aquella vez se buscó petróleo condensado, ahora YPF apunta al crudo liviano”, aclaró.

De acuerdo con las proyecciones, las pruebas de producción podrían comenzar entre fines de diciembre y enero.

Superficie de Palermo Aike

Palermo Aike

Palermo Aike es una formación que abarca una extensión de 12.600 km cuadrados que va desde el sur de Santa Cruz, hasta la isla de Tierra del Fuego, y se perfila como la segunda formación en importancia para la exploración no convencional en la Argentina, detrás de Vaca Muerta.

La similitud geológica con la cuenca neuquina-que incluye una profundidad de objetivo entre 3.000 y 3.500 metros, un origen marino y un alto potencial hidrocarburífero- hace de este yacimiento un área de gran interés para YPF y CGC.

Cabe recordar que YPF firmó meses atrás la cesión a Fomicruz, empresa del Estado provincial de Santa Cruz, de las áreas convencionales que la compañía opera en esa provincia.

Los bloques cedidos son Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, Barranca Yankowsky, Los Monos, El Guadal-Lomas del Cuy, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Pico Truncado-El Cordón, Los Perales-Las Mesetas, Cañadón León-Meseta Espinosa, y Cañadón de la Escondida-Las Heras.

Estas operaciones se inscriben en la estrategia puesta en marcha el año pasado por YPF para centrar sus operaciones en los bloques no convencionales.

Evento hidrocarbufífero

Por otra parte, este lunes comienza el “Argentina Oil & Gas 2025”, el gran evento bianual del sector hidrocarburífero, en la Rural. Horacio Marín, el presidente de YPF, expondrá a las 18 horas. El objetivo central del encuentro es fomentar un espacio de intercambio de empresarios y profesionales de toda la cadena de valor del petróleo, el gas y sectores afines, bajo un compromiso firme con la sustentabilidad y el respeto por el medio ambiente.

La AOG 2025 reunirá a más de 400 empresas expositoras y espera recibir a más de 25.000 visitantes y profesionales calificados, en una superficie expositiva estimada en 35.000 metros cuadrados