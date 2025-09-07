Qué puede pasar mañana con el dólar y los mercados financieros en base al resultado de la elección

La inédita elección provincial bonaerense resultó un escollo para encuestadores y operadores políticos: nunca el distrito con casi el 40% de los electores del país había votado de esta forma. En ese tren, mucho más complejo se volvió para los analistas financieros tratar de anticipar cómo impactará su resultado en los mercados de mañana.

Desde hace semanas se escucha la idea de que las elecciones de hoy funcionarán como una suerte de PASO; es decir, un resultado no tan determinante pero una señal clara de que va a pasar el 26 de octubre. Pero en el mercado nadie olvidó las PASO 2019, cuando la abrumadora derrota de Mauricio Macri frente a la fórmula Fernández-Fernández, y su reacción posterior, trajo un derrumbe de los precios y una disparada del dólar.

“La elección en PBA se transformó en un evento clave por la fragilidad previa de la política monetaria y cambiaria. Un resultado favorable al oficialismo podría dar algo de oxígeno, mientras que una derrota amplia complicaría la transición hasta octubre”, graficó un informe de Outlier.

La tensión de los últimos dos meses, agrega el informe, muestra un dólar con pocas chances de ir a la baja dado que hay “una demanda estructural que persiste y una oferta que se mantiene débil, con el Tesoro obligado a recomponer reservas tras las ventas recientes”.

Para Outlier, con un mal resultado para el Gobierno “la presión cambiaria podría intensificarse con ventas oficiales y eventuales testeos de la banda, lo que reaviva dudas sobre la consistencia del régimen”, aunque el escenario más probable es que el dólar quede “en torno a los niveles actuales o algo más alto”.

En ese punto, el dólar puede mantenerse demandado más allá de lo que digan las urnas. Pero un resultado demasiado adverso para el Gobierno lo obligaría a vender más divisas.

El escenario base

En esta elección tan compleja, la mayoría de las voces del mercado consultadas por Infobae coincide en que el resultado más probable oscila entre el empate técnico, mencionado por Javier Milei y por muchas encuestas, y un triunfo módico del kirchnerismo, que no exceda los 4 o 5 puntos porcentuales de diferencia.

La elección es tan inusual que no se descarta que el domingo a la noche todos festejen: La Libertad Avanza por haberse impuesto en más secciones (se trata de 8 elecciones en una) y el kirchnerismo por haber juntado más votos.

Un informe de AdCap espera entre 3 y 5 puntos de diferencia en contra del Gobierno. Y allí se marca un límite: “Una derrota del gobierno superior al 5% probablemente dispararía dinámicas de risk-off, debilitaría la demanda de pesos y forzaría una corrección adicional del tipo de cambio“, señala. El gobierno, agrega, ”no está preparado para abandonar la banda cambiaria”, por lo que si se da esa situación, es probable que vuelvan las restricciones y los controles para defender el límite superior, hoy en 1.470 pesos.

En el cierre de campaña, Milei habló de "empate técnico". (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La chance de una moderada derrota oficialista ya está en los precios, aún con las dificultades para analizar los resultados. “Más allá de las lecturas políticas, el mercado va a contar la cantidad de votantes de cada lado, ésa es la cuenta que se va a hacer. Y hoy no se espera un empate técnico, los activos tienen priceado un resultado negativo para La Libertad Avanza, de unos 5 puntos por debajo del kirchnerismo“, explicó Javier Casabal, analista de AdCap.

En lo que hace a los bonos y las acciones, esa derrota oficialista por un escaso margen no debería traer demasiados sobresaltos en lo inmediato. Y, como contrapartida, un batacazo libertario (tal como se dio en CABA) podría empujar los precios. “El mercado no descuenta una victoria contundente de ‘La Libertad Avanza’, sino lo contrario. En este marco, una victoria o derrota ajustada de LLA de menos de 3 puntos podría destrabar valor en bonos y acciones”, estimó Delphos Investment.

Entre todos los activos que podrían recuperarse más rápido si al gobierno le va bien, Casabal pone un asterisco en los bonos en dólares, que tendrían una recuperación más limitada si el Gobierno, en lugar de garantizar el pago de vencimientos, decide usar sus divisas para defender un tipo de cambio determinado, tal como anunció esta semana. “A los inversores en dólares eso no les gusta”, señaló.

El reseteo del programa económico

Las consecuencias inmediatas de la elección bonaerense se harán más extremas si el resultado se aleja del escenario base. Una derrota abultada del oficialismo, a lo Macri en la PASO 2019, puede provocar un tembladeral cambiario. Un triunfo rotundo de LLA, un salto en los precios de bonos y acciones.

Hacia el mediano plazo, el resultado de hoy también comienza a marcar la suerte del actual programa económico, algo que terminará de redondearse el 26 de octubre. Un número adverso a LLA acelerará las presiones para cambiar.

“Tras las elecciones el Gobierno enfrentará el dilema económico-político de los reseteos propios de un programa de largo plazo", señaló un informe de la consultora Empiria, en la certeza de que la prioridad para el Gobierno hasta la elección fue elegir una baja de la inflación por sobre cualquier otro objetivo, incluyendo el nivel de actividad.

Los resultados serán esperados con ansiedad y habrá competencia de interpretaciones LEO VACA - TÉLAM

Para Empiria, la mayor incertidumbre en el dólar y las tasas del último bimestre “parece obedecer más a un ajuste clásico por desequilibrios previos (dólar atrasado), audacias prematuras (eliminar las Lefis) e incertidumbre típica de tensiones electorales (dolarización de cartera)”.

El rigor fiscal reinante permite esperar “una corrección no explosiva”. Empiria supone para el reseteo “un régimen cambiario flexible (completar el levantamiento del cepo a empresas), una política monetaria convencional (competencia de monedas, sin extravagancias) y un menor nivel de carry trade externo”.

En una línea similar, y apuntando en forma directa a lo cambiario, la consultora LCG afirma que para frenar “la sangría de dólares” que se inició en la salida del cepo de abril, hace falta anular la expectativa de devaluación, que hoy siguen firmes.

“Este contexto deriva en la recalibración del esquema de bandas post-elecciones. ¿Se pondrán bandas nuevas?“, se preguntó LCG. ”Vemos más probable que se vaya a un esquema de tipo de cambio flotante, aunque “sucio”, con alguna regla (no escrita) de intervención. Mientras tanto, la actividad adormecida (que ya veníamos viendo durante todo 2025 pero que entró en un sueño más profundo con los ruidos recientes y la suba de tasas) ayudará a morigerar el déficit externo", afirmó.