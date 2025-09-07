El Gobierno mantendrá al dólar con rienda corta hasta las elecciones legislativas, más allá del resultado de hoy en la elección bonaerense

El BCRP señaló que gran parte del dinamismo observado proviene del fortalecimiento del empleo en Estados Unidos. Foto: Sol Dinero

Mantener al tipo de cambio bajo control tuvo un costo elevado y creciente en la previa de las elecciones bonaerenses. Secar la plaza de pesos, lo que se denominó el apretón monetario, provocó una fuerte suba de las tasas de interés con su impacto en el costo del crédito y en el nivel de actividad. Además, hubo fuerte participación en el mercado de dólar futuro, aunque recién se conoce el resultado de dicha intervención a fin de cada mes.

En las últimas jornadas se sumó otro costo: las ventas del Tesoro para asegurar el “normal funcionamiento y la liquidez” del mercado cambiario. De acuerdo a la caída de los depósitos en moneda extranjera, se puede estimar que se vendieron unos USD 500 millones en la última semana, por lo que las tenencias propias del Tesoro cayeron a cerca de USD 1.100 millones.

Sin la intervención de esta semana, no es difícil imaginar lo que hubiera sucedido: las tasas se hubiera ido a las nubes, posiblemente a niveles de 100%) y el tipo de cambio hubiera llegado fácilmente al techo de la banda.

Mal menor

El Gobierno optó por el mal menor. Perder parte reservas que había acumulado desde la salida del cepo (unos USD 1.500 millones), enviando una señal preocupante para los mercados. La suba del riesgo país hasta los 900 puntos básicos reflejó la inquietud de los inversores ante las obvias dificultades para conseguir dólares y enfrentar los futuros pagos de deuda en moneda extranjera.

Pese a todas las dificultades que vienen atravesando el plan financiero y la economía en los últimos meses, el objetivo fundamental del equipo económico se cumplió. Toda la energía estuvo puesta en evitar un salto disruptivo del tipo de cambio, que hubiera impactado con seguridad en la inflación, pero sobre todo en el respaldo popular al Gobierno.

Pese a las dificultades, el gobierno evitó hasta ahora un salto disruptivo del dólar y su impacto sobre los precios REUTERS/Agustin Marcarian

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el BCRA se estima que en agosto la inflación habría subido al 2,1%. Sin embargo, ya en septiembre caería a 1,8% para descender hasta 1,6% en noviembre. Esto significa que la expectativa de una continuidad del proceso de desinflación se mantiene relativamente intacta. Se trata, en definitiva, de resguardar el principal logro que puede mostrar el Gobierno desde que asumió: el éxito en la lucha contra la inflación.

Las críticas de los economistas

Varios funcionarios de alto rango del Central y del ministerio de Economía salieron a dar explicaciones en la última semana. Esto ocurrió en el medio de la fuerte turbulencia en los mercados, pero también de diversas críticas de economistas muy escuchados por el círculo rojo como Domingo Cavallo, Carlos Melconian, Miguel Ángel Broda y el propio Ricardo Arriazu.

La principal línea argumental estuvo referida a la transitoriedad de las medidas, en referencia a la suba de las tasas de interés y la intervención en el mercado cambiario. Pero al mismo tiempo también quedó claro que todo seguirá de la misma manera hasta las elecciones legislativas.

Claro que para el 26 de octubre falta mucho tiempo. A tal punto que lo que todo el mundo quiere saber es cómo abre el mercado y qué puede pasar con el dólar el lunes. Será posible ensayar una respuesta solo después de que se conozca el resultado de las elecciones de hoy.

Incluso Ricardo Arriazu, uno de los economistas más amigable hacia el gobierno, criticó ciertos aspectos del manejo económico (Ariel Torres)

Bancos de inversión, fondos y Alycs prácticamente coinciden en cuál es el resultado que mejor le puede caer al mercado y a partir de qué umbral el impacto podría ser muy negativo. El número mágico parece ser el “5”: si la diferencia de Fuerza Patria supera este nivel, la apertura del lunes sería complicada. Si es menor, entonces habría cierto alivio y el tránsito hasta las elecciones podría ser más relajado.

En cualquier caso, el objetivo será evitar el riesgo de nuevos embates sobre el dólar por motivos “transitorios”, es decir relacionados con la incertidumbre electoral.

Escenarios y stress

El escenario de una floja performance electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es que generará mucho más stress sobre una economía que frenó su crecimiento y que en los últimos meses ya sufre caída en muchos sectores.Las dudas sobre lo que puede ocurrir en las últimas semanas son obvias. ¿Cuántos más dólares estará dispuesto a vender el Tesoro si continúa el nerviosismo extremo?, ¿hasta dónde llegará el daño adicional a las PYME que están conviviendo con elevadísimos costos financieros?, ¿estará el Central en condiciones de evitar que el dólar supere el techo de la banda, llegado ese escenario?.

Si bien la expectativa en relación a las elecciones legislativas son favorables al oficialismo, que superaría hoy los 40%, todo es muy dinámico. Por eso, desde el kirchnerismo no solo adelantó por primera vez la elección provincial, sino que además buscó concentrar el daño para estos comicios, tanto a nivel legislativo como en relación a las denuncias de corrupción que surgieron en las últimas dos semanas. Recién quedará más claro cuál es daño generado por esta ofensiva opositora.

