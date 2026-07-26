Economía

Qué autos que se fabrican en Estados Unidos podrían llegar a la Argentina cuando se habilite el cupo acordado entre Milei y Trump

Muchos creen que solo entrarían autos de marcas como Ford, Chevrolet, Jeep, Ram y Tesla, pero hay una larga lista de modelos que podrían ingresar sin el 35% de arancel

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Autos EEUU Argentina
La lista de autos fabricados en Estados Unidos que podrían entrar a Argentina sin arancel de importación es más extensa que solo autos de marcas norteamericanas

Mientras se espera que en unos 45 días, la Secretaría de Comercio habilite las inscripciones para que automotrices e importadores puedan licitar su cuota parte del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos correspondientes al año 2027, la industria automotriz argentina espera que en las próximas semanas quede finalmente habilitado el acuerdo comercial con Estados Unidos para importar 10.000 autos por año sin arancel de importación extrazona.

Entre los modelos que podrían entrar al mercado local no solo hay autos de marcas norteamericanas, sino también de otras marcas globales que producen en EEUU. La lista es extensa, pero en función de las marcas que se comercializan en Argentina, los modelos más interesantes serían los siguientes:

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Chevrolet tiene las pickups Colorado y Silverado (salvo las versiones mexicanas y canadienses), y los SUV Tahoe y Traverse, y el famoso auto deportivo Corvette.

Ford tiene para traer las Bronco de 2 y 4 puertas, Explorer, Expedition, y las F150 Lightning, o las más grandes 250 y 350 que no llegan actualmente, además de los actuales Mustang y F150 que ya están comercializando y bajaron su precio ante este acuerdo comercial.

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Lanzamientos 2026
Los grandes SUV americanos como el Chevrolet Tahoe llegarían a Argentina cuando se implemente el acuerdo comercial con Estados Unidos, presumiblemente en agosto.

Jeep tiene en su cartera de productos norteamericanos los actuales Gladiator, Wrangler y Grand Cherokee, pero podrá sumar Gran Wagoneer, algo que ya reconoció la marca que está en evaluación; y Ram podría mejorar el precio y versiones de la actual 1500.

Honda podrá traer con mejores precios los actuales Civic, Accord y CR-V, pero también importar Odyssey, Passport, Pilot e incluso la pickup Ridgeline.

Hyundai tiene ensamblados en Estados Unidos los modelos Ioniq 5, Ioniq 9 y Santa Cruz, y también podría traer a mejores precios y más versiones los actuales Santa Fe y Tucson. Su socio, Kia tiene disponibles los EV6, EV9 y Sorento, pero también podría mejorar la actual propuesta de Sportage y traer el SUV Telluride.

Además, BMW podría exportar a Argentina los modelos X3, X5, X6, X7 y XM; Mercedes-Benz tiene los EQE y EQS, GLE y GLS; Nissan podría traer Murano y Pathfinder, e incluso cambiar las X-Trail actuales que vienen de Japón por las Rouge norteamericanas; Subaru podría traer Crosstreck y Forester con precios sin arancel.

Coche Tesla Model Y 2025 blanco de perfil en movimiento sobre una carretera, con un fondo de árboles verdes y rojizos difuminados
Los Tesla podrán entrar a Argentina sin arancel de importación si la marca decide empezar a comercializarlos en el mercado local. El acuerdo comercial con Estados Unidos habilita 10.000 autos por año. (Tesla)

Por último quedan dos marcas que dominan el mercado local y una por la que hay una especial expectativa en los consumidores. Toyota tiene los Camry, Highlander y Grand Highlander, Sequoia y la pickup Tundra; Volkswagen tendría posibilidades de importar el SUV Atlas, y Tesla estaría en condiciones de traer sus tres modelos, Model 3, Model Y y Cybertruck.

El cupo de híbridos y eléctricos

Aunque todavía no se conoce a ciencia cierta si habrá modificaciones en las condiciones que deben cumplir los vehículos para quedar encuadrados dentro del programa que los exime de pagar el arancel común Mercosur del 35%, hay un diálogo que sí está ocurriendo entre las partes para asegurar el éxito de la tercera convocatoria de las cinco que estableció el Gobierno para promover la electromovilidad hasta 2029.

Entre esas charlas informales hubo varias voces que pidieron elevar el precio máximo de USD 16.000 FOB (en puerto del país de origen), de modo tal que el cupo no sea casi exclusivo para autos de fabricación china, tanto para marcas de ese mismo país como de compañías automotrices occidentales que producen modelos en sociedad con automotrices locales.

La lista de autos que llegaron a Argentina con esta condición ya es conocida, y efectivamente es mayormente de esa procedencia. Pero hay fabricantes e importadores que no pudieron entrar porque sus vehículos, incluso los más económicos, tienen un precio que excede ese valor impuesto por el programa.

El Gobierno abriría la licitación del cupo de autos híbridos y eléctricos 2027 en el mes de septiembre. (Chinatopix vía AP, Archivo)
El Gobierno abriría la licitación del cupo de autos híbridos y eléctricos 2027 en el mes de septiembre. (Chinatopix vía AP, Archivo)

En general, el cálculo que se hace al sumar el costo de flete y seguro, la tasa de estadística al llegar a Argentina, los costos de logística de puerto, el IVA del 21%, y los márgenes de la marca y el concesionario, convierten ese precio FOB en el doble o un poco más, al momento de ser pagado por el usuario que compra en vehículo.

Por ese motivo, la mayoría de los autos del cupo tienen precios que oscilan entre los USD 32.000 y los USD 35.000, salvo por los pequeños como el Jmev Easy 3, que cuesta USD 18.900, el Suzuki Swift Hybrid y sus USD 21.900, el Chery Tiggo 2 en USD 23.000 o el BYD Dolphin Mini que tiene un precio de USD 23.990.

Tomando esta ecuación que duplica el precio, elevar el máximo a USD 25.000 podría permitir que otros autos entren al país con ese beneficio arancelario, permitiendo que se amplíe la oferta a marcas de otros orígenes, especialmente de Europa, Corea del Sur y Japón.

En la actualidad, tras entrar en vigencia el acuerdo comercial de los bloques del Mercosur y la Unión Europea desde mayo, un cupo de 15.500 vehículos con motores de combustión podrán importarse con un 17,5% de arancel hasta 2032 antes de empezar a reducir el arancel progresivamente que llegará a cero en 15 años.

autos importados
Autos de marcas coreanas o japonesas no tienen ningún beneficio arancelario, pero si se sube el tope máximo del cupo de híbridos y eléctricos, tendrían modelos para importar a mejores precios

En cambio, los autos híbridos y eléctricos tendrán una reducción del 25% sobre el arancel común, es decir que pagarán un 26,5% por los primeros siete años antes de iniciar el mismo proceso de desarancelamiento que los vehículos convencionales.

Pero los autos de producción en Corea del Sur y Japón no tienen ningún acuerdo comercial que los incluya en programa alguno de beneficios arancelarios, por lo tanto pagan el 35% vigente para vehículos de otras regiones.

Un cambio de precio máximo del actual cupo permitirá que modelos híbridos o eléctricos de Kia, Hyundai o Renault (que fabrica en ese país modelos para mercados fuera de Europa) entre los coreanos, y de las marcas Toyota, Honda y Nissan, pero también de Mitsubishi, Suzuki, Subaru y otras marcas niponas, tuvieran posibilidades de vender modelos a precios más competitivos en Argentina.

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