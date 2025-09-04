Economía

Siguen los planes de financiación a tasa 0% para comprar autos 0 km, pero con restricciones: cuáles son las ofertas de septiembre

Con volúmenes acotados de unidades que permita seguir ofreciendo autos 0 km a tasa 0% en un mercado que mantiene el costo financiero muy alto, los fabricantes apuestan un mes más por el crédito como herramienta de ventas

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

Guardar
Aunque el costo financiero es
Aunque el costo financiero es muy elevado, la mayoría de las automotrices mantienen ofertas de financiación a tasa 0% con volúmenes, montos y cuotas acotadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de la decisión del Gobierno de mantener las tasas de interés altas y de la queja que varios ejecutivos de la industria automotriz expusieron en las últimas semanas respecto al costo que representa seguir financiando a tasas 0%, empezó septiembre y las principales compañías automotrices renovaron sus ofertas sin interés.

El escenario es el mismo de los últimos dos meses, en el que Toyota se mantiene fuera de este tipo de financiación y el resto continúan con diferentes tipos de planes, montos y cuotas. Sin embargo, aunque no lo digan oficialmente, lo que está cambiando en este momento en especial del mercado, es que se reduce el volumen de unidades que cada marca decide subvencionar.

Stellantis siempre se caracterizó por tener una amplia oferta de financiación basada en la historia de Fiat, pionera en estos programas de incentivos para las ventas.

Stellantis es una de las
Stellantis es una de las compañías que mantiene una oferta variada, aunque también promocionan la financiación con tasas entre el 5 y el 18%

La marca italiana ofrece en septiembre varias líneas: UVA con un monto máximo de $12.000.000 en 24 meses o UVA hasta el 80% del valor del vehículo con monto máximo de $20.000.000 en 12 meses. En tasa fija, las opciones que presentan son por un monto máximo de $10.000.000 a 12 meses TNA 0% y otra opción es de $15.000.000 en 12 meses pero con una tasa del 9,9%.

Esta financiación es válida para toda la gama de productos Fiat sin distinción de modelos o versiones. En el caso de la nueva pick-up Fiat Titano, se ofrece una financiación UVA de hasta $40.000.000 a 18 meses con tasa del 6,9% o $20.000.000 a 12 meses con tasa fija 0%.

Peugeot mantiene la “Tasa Express” 0% en 12 meses hasta $12.000.000 para toda la gama, pero también ofrece alternativas de “Tasa Exclusiva” hasta $16.000.000 en 18 meses al 12,9% para los modelos 208 y 2008, y “Tasa Simple” hasta $20.000.000 en 18 meses pero con una tasa del 25,9%. Los utilitarios Boxer y Expert alcanzan $32.000.000. Las líneas en UVA: $22.000.000 en 24 meses al 5,9% y $26.000.000 en 48 meses al 17,9%.

Citroën replica las condiciones con “Tasa Express” $12.000.000 en 12 meses TNA 0% y $15.000.000 para Berlingo. “Tasa Simple” $20.000.000 en 18 meses al 25,9% y “Línea Especial” $16.000.000 en 18 meses al 12,9%. Jumper y Jumpy: $32.000.000. Alternativas UVA: $22.000.000 en 24 meses 5,9% y $26.000.000 a 48 meses 17,9%.

La marca Premium DS cuenta con un crédito de $22.000.000 a 12 meses con una tasa del 16,9%, mientras que para montos superiores se pueden financiar hasta $30.000.000 al 29,9% en 12 meses. Para el DS 7, la línea UVA permite financiar un monto máximo de $40.000.000 en 12 meses al 5,9%.

Jeep sostiene planes de hasta $10.000.000 en 12 meses a tasa 0% para Renegade, Compass y Commander, con alternativas UVA para los mismos modelos de $30.000.000 a 12 meses y tasa 0%. Con una tasa del 9,9%, también se puede financiar un monto de $20.000.000 a 12 meses. Por su lado, Ram ofrece Rampage por $10.000.000 en 12 meses a tasa 0% y bajo la línea de créditos UVA, $30.000.000 en 12 meses también sin interés.

Las marcas se adaptan con
Las marcas se adaptan con ofertas acordes a las altas tasas de interés, intentando sostener un volumen de autos con el que asumen el costo de vender en cuotas sin interés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marca Chevrolet habilita planes tasa 0% en 12 meses y tope de $12.000.000 para Onix, Onix Plus, Tracker, Spin, Montana, Spark EUV. La pick-up S10 y el SUV 4x4 Trailblazer también tienen una oferta a tasa 0% de hasta $20.000.000 a 12 meses. Además suman préstamos en 18 y 30 meses con tasas entre 9,9% y 34,9% según el modelo y monto, con alternativas desde $16.000.000 a 18 meses al 9,9% hasta $25.000.000 a 30 meses al 34,9%.

Nissan mantiene sus campañas de tasa 0% a 24 meses para distintas versiones de la pick-up Frontier. Las versiones XE, Platinum y PRO-4X hasta $20.000.000; Frontier X-Gear hasta $18.000.000 también en 24 meses. La gama completa de Frontier mantiene el plan $18.000.000 en 12 meses tasa 0%, Kicks, Versa y Sentra acceden a $12.000.000 en 12 meses al 0% y Nissan X-Trail llega a $20.000.000 en 12 meses sin interés.

Renault sigue con sus conocidos “Renault Days” y e-commerce con cupos a tasa 0% para Megane E-Tech y Kangoo E-Tech sobre $20.000.000 en 18 y 24 cuotas a tasa 0%; y con Kwid, Logan, Kardian y Kangoo Express hasta $10.000.000 y $13.000.000 en 12 a 18 meses sin interés. El canal online Renault Store suma líneas de hasta $12.000.000 y $15.000.000 a 12 meses a tasa 0% en Kwid y Kardian.

Ford, finalmente, mantiene el mismo esquema de promociones sobre Ranger y Transit mediante planes UVA a 24 meses con tasa 0% hasta el 60% del valor de lista en toda la gama (excepto Ranger Raptor y E-Transit). Alternativamente, ofrece créditos en pesos, tasa fija 9,9% a 12 meses con montos diferentes para las gamas bajas y medias de Ranger hasta $25.000.000, y para las XLS V6 y LTD+ hasta $30.000.000.

Como se puede apreciar, aunque se mantienen ofertas de tasa sin interés, todas las marcas están dando mayor relevancia a sus planes de financiación con tasas subsidiada pero más elevada, que va desde el 5,9% hasta el 34,9% según los montos y meses de financiación.

Temas Relacionados

autoscréditostasa 0%financiaciónterminales automotricesúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Broda analizó la volatilidad del dólar: “Después de las elecciones hay que recalibrar el programa”

El economista sostuvo que la política monetaria mostró “discrecionalidad” y describió los efectos en crédito, recaudación y actividad

Broda analizó la volatilidad del

Extienden Electro Fans hasta el domingo: cómo aprovechar al máximo las ofertas para comprar electrodomésticos

Los principales retailers del país sumaron más días de rebajas y facilidades de pago en diversas categorías de consumo masivo. Los descuentos llegan al 70% y hay financiación. Cómo fue la performance hasta ahora

Extienden Electro Fans hasta el

Desregulación: el Gobierno habilitó a los kioscos de diarios a funcionar como operadores postales

La normativa elimina restricciones y pretende que puedan ofrecer un nuevo servicio ante la crisis del sector

Desregulación: el Gobierno habilitó a

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

La vocera del gobierno de Macron remarcó que “la batalla continúa”

El Gobierno de Francia aseguró

Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este jueves 4 de septiembre y cuál es el precio minuto a minuto

El dólar inicia la jornada con el oficial en $1.375 y el blue en $1.370, mientras el riesgo país alcanza los 898 puntos básicos

Dólar hoy en vivo: a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por los casos de

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Broda analizó la volatilidad del dólar: “Después de las elecciones hay que recalibrar el programa”

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

INFOBAE AMÉRICA
Emergencia en Pakistán: 1,8 millones

Emergencia en Pakistán: 1,8 millones de desplazados por el desborde de tres ríos principales

Quién es Arturo Murillo, el ex ministro boliviano que enfrenta la cárcel tras ser deportado de EEUU

10 minutos que pueden cambian el cerebro: la regla de Steve Jobs para potenciar la mente y la creatividad

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

TELESHOW
Noche solidaria en lo de

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”