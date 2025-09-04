Siguen los planes de financiación a tasa 0% para comprar autos 0 km, pero con restricciones: cuáles son las ofertas de septiembre

Aunque el costo financiero es muy elevado, la mayoría de las automotrices mantienen ofertas de financiación a tasa 0% con volúmenes, montos y cuotas acotadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de la decisión del Gobierno de mantener las tasas de interés altas y de la queja que varios ejecutivos de la industria automotriz expusieron en las últimas semanas respecto al costo que representa seguir financiando a tasas 0%, empezó septiembre y las principales compañías automotrices renovaron sus ofertas sin interés.

El escenario es el mismo de los últimos dos meses, en el que Toyota se mantiene fuera de este tipo de financiación y el resto continúan con diferentes tipos de planes, montos y cuotas. Sin embargo, aunque no lo digan oficialmente, lo que está cambiando en este momento en especial del mercado, es que se reduce el volumen de unidades que cada marca decide subvencionar.

Stellantis siempre se caracterizó por tener una amplia oferta de financiación basada en la historia de Fiat, pionera en estos programas de incentivos para las ventas.

Stellantis es una de las compañías que mantiene una oferta variada, aunque también promocionan la financiación con tasas entre el 5 y el 18%

La marca italiana ofrece en septiembre varias líneas: UVA con un monto máximo de $12.000.000 en 24 meses o UVA hasta el 80% del valor del vehículo con monto máximo de $20.000.000 en 12 meses. En tasa fija, las opciones que presentan son por un monto máximo de $10.000.000 a 12 meses TNA 0% y otra opción es de $15.000.000 en 12 meses pero con una tasa del 9,9%.

Esta financiación es válida para toda la gama de productos Fiat sin distinción de modelos o versiones. En el caso de la nueva pick-up Fiat Titano, se ofrece una financiación UVA de hasta $40.000.000 a 18 meses con tasa del 6,9% o $20.000.000 a 12 meses con tasa fija 0%.

Peugeot mantiene la “Tasa Express” 0% en 12 meses hasta $12.000.000 para toda la gama, pero también ofrece alternativas de “Tasa Exclusiva” hasta $16.000.000 en 18 meses al 12,9% para los modelos 208 y 2008, y “Tasa Simple” hasta $20.000.000 en 18 meses pero con una tasa del 25,9%. Los utilitarios Boxer y Expert alcanzan $32.000.000. Las líneas en UVA: $22.000.000 en 24 meses al 5,9% y $26.000.000 en 48 meses al 17,9%.

Citroën replica las condiciones con “Tasa Express” $12.000.000 en 12 meses TNA 0% y $15.000.000 para Berlingo. “Tasa Simple” $20.000.000 en 18 meses al 25,9% y “Línea Especial” $16.000.000 en 18 meses al 12,9%. Jumper y Jumpy: $32.000.000. Alternativas UVA: $22.000.000 en 24 meses 5,9% y $26.000.000 a 48 meses 17,9%.

La marca Premium DS cuenta con un crédito de $22.000.000 a 12 meses con una tasa del 16,9%, mientras que para montos superiores se pueden financiar hasta $30.000.000 al 29,9% en 12 meses. Para el DS 7, la línea UVA permite financiar un monto máximo de $40.000.000 en 12 meses al 5,9%.

Jeep sostiene planes de hasta $10.000.000 en 12 meses a tasa 0% para Renegade, Compass y Commander, con alternativas UVA para los mismos modelos de $30.000.000 a 12 meses y tasa 0%. Con una tasa del 9,9%, también se puede financiar un monto de $20.000.000 a 12 meses. Por su lado, Ram ofrece Rampage por $10.000.000 en 12 meses a tasa 0% y bajo la línea de créditos UVA, $30.000.000 en 12 meses también sin interés.

Las marcas se adaptan con ofertas acordes a las altas tasas de interés, intentando sostener un volumen de autos con el que asumen el costo de vender en cuotas sin interés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marca Chevrolet habilita planes tasa 0% en 12 meses y tope de $12.000.000 para Onix, Onix Plus, Tracker, Spin, Montana, Spark EUV. La pick-up S10 y el SUV 4x4 Trailblazer también tienen una oferta a tasa 0% de hasta $20.000.000 a 12 meses. Además suman préstamos en 18 y 30 meses con tasas entre 9,9% y 34,9% según el modelo y monto, con alternativas desde $16.000.000 a 18 meses al 9,9% hasta $25.000.000 a 30 meses al 34,9%.

Nissan mantiene sus campañas de tasa 0% a 24 meses para distintas versiones de la pick-up Frontier. Las versiones XE, Platinum y PRO-4X hasta $20.000.000; Frontier X-Gear hasta $18.000.000 también en 24 meses. La gama completa de Frontier mantiene el plan $18.000.000 en 12 meses tasa 0%, Kicks, Versa y Sentra acceden a $12.000.000 en 12 meses al 0% y Nissan X-Trail llega a $20.000.000 en 12 meses sin interés.

Renault sigue con sus conocidos “Renault Days” y e-commerce con cupos a tasa 0% para Megane E-Tech y Kangoo E-Tech sobre $20.000.000 en 18 y 24 cuotas a tasa 0%; y con Kwid, Logan, Kardian y Kangoo Express hasta $10.000.000 y $13.000.000 en 12 a 18 meses sin interés. El canal online Renault Store suma líneas de hasta $12.000.000 y $15.000.000 a 12 meses a tasa 0% en Kwid y Kardian.

Ford, finalmente, mantiene el mismo esquema de promociones sobre Ranger y Transit mediante planes UVA a 24 meses con tasa 0% hasta el 60% del valor de lista en toda la gama (excepto Ranger Raptor y E-Transit). Alternativamente, ofrece créditos en pesos, tasa fija 9,9% a 12 meses con montos diferentes para las gamas bajas y medias de Ranger hasta $25.000.000, y para las XLS V6 y LTD+ hasta $30.000.000.

Como se puede apreciar, aunque se mantienen ofertas de tasa sin interés, todas las marcas están dando mayor relevancia a sus planes de financiación con tasas subsidiada pero más elevada, que va desde el 5,9% hasta el 34,9% según los montos y meses de financiación.