Economía

Seguridad privada: cuánto gana un vigilador en septiembre 2025, tras el último acuerdo paritario

El convenio entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación definió la nueva escala salarial y adicionales vigentes. Cómo quedó el sueldo básico

Guardar
El nuevo salario conformado de
El nuevo salario conformado de los vigiladores alcanzó los $1.411.000 desde septiembre

Con la llegada de septiembre, los trabajadores de la seguridad privada comenzaron a percibir sus haberes bajo la nueva escala salarial acordada en la negociación paritaria entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que definió incrementos escalonados durante el trimestre.

El Convenio Colectivo de Trabajo Nº 507/07 reguló el incremento que comenzó a regir desde el 1 de septiembre de 2025 para los trabajadores de la seguridad privada. El ajuste, pactado entre la UPSRA y la CAESI, estableció un aumento del 0,8% sobre el salario básico.

El nuevo tramo llevó el sueldo de un vigilador general a $808.600, con un salario conformado bruto de $1.411.000. El convenio se firmó en julio de 2025 y contempló tres aumentos escalonados: 1% en julio, 0,9% en agosto y 0,8% en septiembre, todos aplicados sobre el salario básico.

Además, las partes acordaron incorporar al básico una suma remunerativa de $26.280, que se había fijado en febrero. También incluyeron una suma no remunerativa extraordinaria en julio y agosto, que en septiembre se integró al salario básico. Según el acta, esta suma no remunerativa no se consideró para calcular adicionales como presentismo, antigüedad, nocturnidad, aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones.

Estructura salarial vigente

La nueva escala para un vigilador general quedó conformada de la siguiente manera:

  • Sueldo básico: $808.600
  • Adicional por presentismo: $153.600
  • Viático no remunerativo: $448.800
  • Total salario conformado: $1.411.000

Los convenios también mantuvieron los adicionales específicos, que reconocieron particularidades de la actividad. El adicional aeroportuario se fijó en $109.555, mientras que para la región de Neuquén se estableció un monto de $62.325. En tanto, el adicional vacacional alcanzó los $17.950 por cada día de vacaciones, con un límite máximo de 21 días.

Negociación y condiciones

El entendimiento se rubricó en junio, con la firma del secretario general de la UPSRA, Ángel Alberto García, y los representantes de la CAESI. El acuerdo respondió a la pauta oficial del Gobierno nacional, que estableció incrementos por debajo del 1% mensual para el trimestre julio-septiembre.

La paritaria de la seguridad
La paritaria de la seguridad privada fijó aumentos de 1% en julio, 0,9% en agosto y 0,8% en septiembre Cortesía: Archivo.

Este marco fijó un esquema de incrementos progresivos que buscó actualizar los haberes sin superar los parámetros establecidos por la política salarial. El convenio reconoció además el carácter esencial de la actividad de vigilancia, especialmente a través del adicional vacacional que en septiembre se ubicó en $17.950 diarios.

El proceso de discusión paritaria se centró en preservar los beneficios alcanzados en el convenio colectivo. El reconocimiento de las sumas remunerativas y no remunerativas respondió a esa lógica. La integración de la suma no remunerativa al básico a partir de septiembre marcó un punto de relevancia para los cálculos futuros, aunque su exclusión en adicionales limitó su impacto sobre conceptos variables.

Escalonamiento de aumentos

Los incrementos se aplicaron de manera escalonada:

  1. En julio, el aumento fue de 1%, lo que significó un refuerzo inicial sobre el sueldo básico.
  2. En agosto, el ajuste alcanzó el 0,9%, manteniendo la pauta de actualización gradual.
  3. En septiembre, con el último 0,8%, se completó el cronograma establecido en julio.

De esta forma, el total de las subas acumuladas en el período conformó la base salarial que rige desde el 1 de septiembre de 2025.

La paritaria contempló la diferenciación entre conceptos remunerativos y no remunerativos. La suma no remunerativa otorgada en julio y agosto se integró al básico en septiembre, pero se aclaró que no correspondía considerarla para calcular adicionales.

Los viáticos, que se mantuvieron como no remunerativos, continuaron representando una parte significativa del ingreso total. Con $448.800, este concepto ocupó un lugar central dentro de la escala, aunque no impactó en aguinaldo ni en otros ítems.

El adicional por presentismo, de $153.600, se mantuvo dentro de los parámetros previstos en el convenio colectivo. Su objetivo fue incentivar la asistencia y puntualidad en una actividad caracterizada por la rotación de turnos y la necesidad de cobertura permanente.

Impacto en regiones y sectores específicos

El adicional aeroportuario de $109.555 reconoció la particularidad de los servicios de seguridad en instalaciones aeroportuarias, con mayores exigencias de capacitación y control. En paralelo, el adicional Neuquén de $62.325 reflejó las condiciones de la región vinculada a la actividad petrolera y de hidrocarburos.

El adicional vacacional, calculado en $17.950 por día, buscó compensar la disponibilidad requerida durante todo el año. Su límite de 21 días se mantuvo en línea con los criterios fijados por el convenio, sin modificaciones en esta última etapa del acuerdo.

<br>

<br>

Temas Relacionados

seguridad privadavigilanciasueldosparitariassalariosúltimas noticias

Últimas Noticias

La Unión Europea le ofrece “salvaguardias” a sus agricultores para acelerar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

En medio de la suba de aranceles por parte de EEUU, el bloque busca sortear la principal oposición al tratado comercial

La Unión Europea le ofrece

En que invierten los gurúes financieros de Wall Street y cómo hicieron para llegar a cuadruplicar su capital en diez años

Un análisis de Invertir Online revela las compañías y estrategias que concentran la atención de los principales gestores del mercado estadounidense

En que invierten los gurúes

Eliminaron el régimen que obligaba a informar sobre operaciones económicas entre residentes y extranjeros

La autoridad fiscal anunció la derogación de normativas clave para simplificar trámites y reducir cargas administrativas, en cumplimiento de directivas del Ejecutivo nacional y con vigencia a partir de septiembre

Eliminaron el régimen que obligaba

Implementaron cambios en el régimen de cancelación de compras online

Con la publicación de la Disposición 954/2025 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía refuerza la protección al consumidor digital con modificaciones en la normativa vigentes

Implementaron cambios en el régimen

Las 10 SUV más vendidas en Argentina en lo que va 2025

El segmento es uno de los que más viene creciendo en el mercado automotor local

Las 10 SUV más vendidas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Unión Europea le ofrece

La Unión Europea le ofrece “salvaguardias” a sus agricultores para acelerar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Axel Kicillof: “Si Milei no consigue la ventaja que pensaba sacar, va a tener que recalcular y echar atrás algunas medidas”

Presunto filicidio en Salta: una psicóloga aseguró que Leonel Francia buscaba “atención y cariño”

Bajó para hacer una entrega y le robaron el auto: así detuvieron al ladrón

José Luis Espert: “El domingo vamos a meter un montón de legisladores y concejales defensores de la libertad”

INFOBAE AMÉRICA
Luto nacional en Portugal por

Luto nacional en Portugal por el accidente de funicular en Lisboa: el número de muertos se elevó a 17

Juicio a Jair Bolsonaro: el Congreso avanza con la ley de amnistía para el ex presidente acusado de planear un golpe de Estado

La elección del primer ministro mantiene a la política tailandesa en suspenso

Bolivia: detienen al ex ministro de Gobierno de Jeanine Añez tras ser deportado desde Estados Unidos

Trump reafirmó su compromiso con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: “Algo va a suceder, lo vamos a lograr”

TELESHOW
El desgarrador recuerdo de Cecilia

El desgarrador recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro en el día que hubiera cumplido años: “Yo soy tuya, renacé”

Soledad Silveyra recordó la insólita propuesta que le hizo Osvaldo Laport en una telenovela: “Vamos a hacerlo”

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella

La sorprendente confesión de Darío Barassi en Ahora Caigo: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”