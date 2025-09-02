Intervención en el dólar: cuál es el dato que alarmó al equipo económico, qué poder de fuego tiene y qué dice el FMI

El Gobierno anunció que el Tesoro podrá vender dólares para dar liquidez al mercado. Reuters

Un dato puntual del inicio de la semana en el mercado cambiario alarmó al Gobierno, en el tramo final de la campaña para las elecciones legislativas bonaerenses. En los despachos oficiales detectaron un nivel de falta de liquidez que son consideraron peligroso y decidieron, antes del inicio de la rueda este martes, blandir una herramienta hasta ahora no explorada como es la venta directa de divisas del Tesoro.

La sospecha que se disparó en el equipo económico fue que un mercado muy ilíquido estaba expuesto a que con montos muy bajos el tipo de cambio pudiera experimentar saltos bruscos a pocos días de la instancia electoral bonaerense, algo que es exactamente lo contrario a los que intentó instigar el Gobierno en la previa a las elecciones: tranquilidad cambiaria e inflación bajo control.

Esa es la explicación que dan en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda sobre por qué el Poder Ejecutivo necesitó acudir a este recurso, lo que rompe el concepto de libre flotación sin intervención oficial. El Banco Central todavía se mantiene fuera del mercado -por la vía de ventas de reservas, aunque tomó otro tipo de medidas- pero el que dará el paso al frente es el Ministerio de Economía con sus propios dólares ahorrados.

“El mercado no funcionó con normalidad, estuvo muy ilíquido”, explicó a Infobae un integrante del equipo económico sobre la oportunidad del anuncio que hizo esta mañana el secretario de Finanzas Pablo Quirno. Esa “normalidad” es interpretada en el equipo económico como un mercado en el que no hagan falta operaciones modestas para provocar una escalada cambiaria.

Este lunes, en particular, estuvo influido de manera decisiva por el feriado en los mercados de los Estados Unidos, algo que tradicionalmente reduce los volúmenes de operaciones en el mercado de acciones, bonos y también el cambiario. Según datos de Aurum Valores, este lunes se operaron 289 millones de dólares, bastante menos que los USD 471 millones promedio en todas las ruedas cambiarias de agosto.

Algunas voces del mercado, de todas formas, no consideran suficiente razón que un día puntual de iliquidez en el mercado oficial como sucedió en el inicio de la semana alcance para explicar un anuncio como el de este martes. La primera reacción en la plaza cambiaria fue una leve caída tras el posteo del secretario de Finanzas, pero también un desplome de los bonos soberanos.

El volumen de operaciones fue bajo el lunes por el feriado en los Estados Unidos. (Fuente: Aurum Valores)

Las dos consecuencias están relacionadas: el tipo de cambio cedió ante la perspectiva de que las intervenciones empiecen antes del techo de flotación -donde pasaría a tomar un rol el BCRA- y los títulos cayeron porque el Tesoro comenzó a utilizar los dólares que guardaba en el cajón para asegurar el pago de capital e intereses.

Según estimaciones del economista Amilcar Collante, el Ministerio de Economía tenía hasta fines de agosto unos USD 1.709 millones ahorrados. De esta cuenta salió, en enero y julio de este año, el pago de los bonos Globales y Bonares en dólares a tenedores locales y del exterior. Así, por lógica, una afectación a esta reserva implicaría menos dólares acumulados para pagar la deuda.

Ventas de dólares: las dudas previas

En los últimos días había trascendido, con información recopilada por el mercado en base a datos del BCRA, que el Tesoro en rigor ya estaba vendiendo divisas en el mercado, aunque la especulación era que el Gobierno había intentado abastecer la demanda puntual de compras, entre otros, de provincias que necesitaban pagar intereses de sus bonos estos días. Buenos Aires, por ejemplo, pagó este martes USD 380 millones.

Las tenencias del Tesoro, antes, habían tenido un crecimiento entre junio y julio, cuando el Gobierno comenzó a realizar compras “en bloque”-no de manera abierta en el mercado sino ante vendedores particulares- como acción reparatoria a la distancia a la que había quedado el Gobierno con la meta de reservas comprometida con el FMI.

Esos block trades reportaron, según información oficial, unos USD 1.464 millones, a un precio promedio de $1.260,13, según datos provistos en el último informe de Jefatura de Gabinete presentado por Guillermo Francos el miércoles pasado ante la Cámara de Diputados. Empresas y provincias que conseguían financiamiento en dólares aportaron la pata “vendedora” en ese caso.

El ciclo cambió, según registró la consultora financiera 1816, durante agosto. El Tesoro comenzó a perder de manera paulatina divisas acumuladas anteriormente. En las últimas dos semanas de agosto, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central descendieron USD 354 millones.

Qué cantidad de depósitos tiene el Tesoro en su cuenta corriente en el BCRA. (Fuente: Amilcar Collante)

En cuatro de las once ruedas cambiarias entre el 12 y el 21 de agosto, la caída de depósitos en dólares coincidió exactamente con un aumento equivalente de depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA. “Las operaciones de esas cuatro ruedas suman USD 133 millones, pero no podemos descartar que las ventas hayan sido superiores, dada la caída de depósitos, que alcanzó los mencionados USD 354 millones entre el 11 y 27 de agosto”, señalaron desde 1816.

FMI: qué dice el acuerdo sobre ventas de dólares

La particularidad del Tesoro vendiendo sus tenencias de dólares despertó, también, la discusión sobre si es un escenario contemplado en el acuerdo con el FMI anunciado hace menos de cinco meses. Los documentos de la presentación de ese programa, en abril, y la primera revisión, en julio, no hacen referencia a un rol vendedor del BCRA cuando el dólar flote dentro de la banda, aunque sí para comprar divisas.

“El BCRA garantizará el cumplimiento de la banda mediante la compra de divisas ofrecidas en su mínimo y la venta de divisas en su máximo. Dentro de la banda, el BCRA comprará divisas a su discreción, incluso ante grandes liquidaciones de divisas, y de acuerdo con los objetivos del programa, incluyendo las metas de acumulación de reservas. No se prevén ventas de divisas dentro de la banda", reza el acuerdo. No está mencionado el Tesoro.

En un documento que publicó el Central para explicar su marco de acción durante la flotación del dólar, explicó: “Se promoverá la flotación libre del tipo de cambio entre los límites establecidos para el régimen. El BCRA podrá considerar la compra de dólares en función de sus objetivos macroeconómicos y de acumulación de reservas internacionales (RIN), así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual. En ningún caso la intervención será esterilizada", planteó.

Más allá de las diferencias de fraseo entre el primer párrafo presente en el staff report y el segundo, que corresponde a un comunicado del FMI, la posibilidad de ventas dentro de la banda está dentro del menú contemplado en el acuerdo. De todas formas, el Gobierno termina por acudir a este recurso luego de varias semanas de insistir en que el tipo de cambio flota libremente y sin intervención y pocos días de una instancia electoral decisiva.