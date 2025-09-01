Open Finance en la Argentina: cómo es el plan del BCRA para facilitar el acceso al crédito

El camino es largo pero el Banco Central ya dio el primer paso, aún en una semana de sobresaltos financieros. El Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) con el que el Gobierno apunta a instalar un esquema de “open finance” en la Argentina fue presentado en una reunión entre las autoridades del BCRA y las cámaras bancarias y de fintech llevada a cabo en los últimos días, aún en el marco de las turbulencias financieras.

¿Qué utilidad tendrá el sistema para el cliente? Le permitirá, de forma voluntaria, informar sus movimientos financieros a una entidad que no los tiene para recibir así un crédito en mejores condiciones.

En la actualidad, la Central de Deudores del BCRA solamente informa deudas o movimientos financieros de los últimos 24 meses. Algo similar ocurre con las empresas de información crediticia, como Equifax (Veraz) o Nosis.

El sistema propuesto va mucho más allá de esa información para que un banco o fintech, antes de otorgar un préstamo, sepa otros datos de su potencial cliente y no solamente si tiene o no deudas. Por eso ofrecerá otra información, tal como sus consumos habituales, sus gastos con tarjeta, su empleo actual o pasado, la situación sobre su vivienda o su auto y cualquier otra información que ayude a construir un buen historial crediticio.

Quien no puede demostrar ingresos o un buen historial crediticio, cada vez que pida un préstamo pagará una tasa más cara o recibirá un monto más bajo o un plazo más corto. Una enorme porción de la sociedad argentina no recibe crédito porque no puede exhibir el perfil adecuado para lo que necesita o, si lo recibe, con tasas aún más altas de lo que ya tiene el mercado.

El SFA fue creado por un decreto de Javier Milei de mayo pasado orientado a que “las personas humanas y jurídicas, a través de su consentimiento expreso, compartan la información que consideren pertinente con las entidades que forman parte del sistema financiero para el desarrollo del crédito, la competencia y la inclusión financiera”.

Con ese punto de partida, desde el BCRA le explicaron a las entidades financieras los ejes del proyecto:

- Los datos financieros ya no pertenecerán a los bancos sino a las personas.

- En base a ese precepto, la información financiera llegará al SFA únicamente con consentimiento expreso del cliente, en un marco de transparencia, confidencialidad y protección de los datos según la ley respectiva.

- El BCRA es la autoridad de aplicación fijada por el decreto 353 pero otros organismos también participarán, como ARCA, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros y la Anses.

- Se creará un Consejo Consultivo, integrado por todas las partes involucradas, para poner en marcha el SFA.

- Para las entidades financieras regirá el principio de reciprocidad, lo que implica que quien ingresa al sistema debe aportar la información de sus clientes para acceder a la de los de otras entidades.

Foto de archivo: un hombre mira su celular mientras camina frente al edificio de la casa central del Banco Central de la República Argentina en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 18 dic, 2024. REUTERS/Francisco Loureiro

Otro aspecto clave es que el Sistema de Finanzas Abiertas tendrá algunos participantes obligatorios. Según explicaron las autoridades del BCRA en la reunión con el sistema financiero, algo más de 20 entidades financieras deberán ingresar al SFA.

La lista comprende a todos los bancos del Grupo A, aquellos que tienen mayor participación en los activos del sistema financiero. También a los bancos del Grupo B y C que tengan otorgados más de 3 millones de préstamos a personas físicas o jurídicas (como Naranja X, Brubank y otros) y a las fintech que reúnan esa misma cantidad de clientes (solo 3 cumplen esa condición: Mercado Pago, Ualá y Personal Pay).

De esa forma, para las entidades líderes del sistema financiero sumarse al “open finance” no será optativo. El impulso del BCRA al proyecto llega atado a la idea de expandir el crédito y la inclusión financiera.

Qué es el Sistema de Finanzas Abiertas

Para el BCRA, el SFA es el sistema por intermedio del cual los usuarios pueden compartir sus datos con entidades financieras o no financieras reguladas e inscriptas en el BCRA a través de interfaces de programación aplicaciones o APIs. La medida permitirá el intercambio de datos financieros entre instituciones autorizadas, siempre que el cliente lo apruebe de forma explícita

El BCRA lo anunció meses atrás junto como parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, aquel que apuntaba a que se usen los “dólares del colchón”. Allí, su titular Santiago Bausili explicó que, si bien el 98% de la población adulta ya accede a cuentas bancarias o virtuales, el foco ahora se traslada a mejorar la calidad de los servicios. “El esquema de finanzas abiertas se centra en que cada uno es dueño de su información financiera. Puede disponer de ella de la manera que quiera”, sostuvo.

El modelo, implementado previamente en países como Brasil, Colombia y México, se basa en la posibilidad de que los usuarios compartan su historial de pagos, consumos, o ingresos con otras instituciones para obtener mejores condiciones en productos como préstamos, seguros o instrumentos de inversión. El intercambio se produce mediante APIs (interfaces de programación de aplicaciones), que permiten la interoperabilidad entre actores financieros bajo reglas comunes de seguridad y consentimiento.

Según Bausili, este nuevo enfoque permitirá reemplazar prácticas tradicionales como la presentación de declaraciones juradas patrimoniales por esquemas más dinámicos: “Con finanzas abiertas cada persona podrá con un click dar acceso a su línea de ingresos a la institución a la que le pide un crédito”, detalló.

El objetivo final es que las personas puedan acceder a una visión consolidada de sus finanzas en una sola plataforma, lo que facilitará decisiones más informadas.