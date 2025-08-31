La industria de videojuegos generará USD 1.780 millones este año en Argentina

Se proyecta que la industria del videojuego continuará la tendencia de crecimiento en los próximos años (Referencial/Hiraoka)

El viernes se celebró el Día del Gamer y la industria local tiene un motivo adicional para destacarse. De acuerdo con un relevamiento de Statista, en 2025 los ingresos del mercado de videojuegos en Argentina alcanzarán los USD 1.780 millones, lo que confirma el peso creciente de un sector que combina entretenimiento, tecnología e innovación.

El mismo informe proyecta que este mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,14% entre 2025 y 2030, alcanzando un volumen estimado de USD 2.510 millones hacia fin de la actual década. Además, se estima que la cantidad de usuarios en el país llegará a 18,1 millones en 2030, con una penetración que pasará del 31,1% en 2025 al 33,6% de la población.

Según Statista, este crecimiento está impulsado principalmente por el auge del mobile gaming, un segmento fortalecido por la expansión del acceso a internet y por el protagonismo de una población joven que busca nuevas formas de entretenimiento interactivo.

Una evolución marcada por la tecnología

El recorrido del gaming en Argentina refleja la transformación global del sector. Desde las salas de arcade de los años 80 hasta las actuales plataformas digitales, los videojuegos se consolidaron como una de las principales industrias culturales.

“En los 80 y 90 jugábamos en locales de arcade o en microcomputadoras como el Sinclair ZX Spectrum o el Commodore 64. Luego, las consolas como la Sega Genesis, Super Nintendo y la PlayStation trasladaron la diversión al living de casa. Hoy, un smartphone puede llevar en el bolsillo un universo de juegos”, explicó Kevin Janzen, CEO del Games & Edtech Studio de Globant.

La Commodore 64 marcó una época en los 80 y fue una de las primeras puertas de acceso al gaming en Argentina. (Shutterstock)

La evolución gráfica también marcó hitos que cambiaron para siempre la experiencia del jugador. El salto del 2D al 3D, con títulos como Super Mario 64 o Winning Eleven, abrió paso a universos más inmersivos. En PC, las primeras placas gráficas como la Diamond Monster 3D revolucionaron clásicos como Tomb Raider. En consolas, la potencia de la Dreamcast, PlayStation 2 y Xbox 360 dio paso a generaciones capaces de ofrecer gráficos fotorrealistas y experiencias online masivas.

Sobre este punto, Janzen agregó: “Hoy los gamers buscan no solo jugar, sino también optimizar su hardware, como ocurre con las tarjetas GeForce de Nvidia, para lograr más FPS, a veces casi como si fuera una obsesión”.

Internet y nuevos modelos de negocio

El desarrollo de la conectividad fue el gran punto de inflexión. Las partidas cooperativas y competitivas a distancia, las comunidades globales y la digitalización de los juegos cambiaron por completo el negocio. De los cartuchos y CDs se pasó a las plataformas digitales, con microtransacciones y suscripciones como Game Pass o PlayStation Plus.

Este cambio también abrió debates sobre la propiedad del contenido. Como señaló Janzen: “Ahora lo que pagamos muchas veces es solo una licencia. Es más accesible, pero también más efímero”.

El salto a los juegos como servicio transformó a títulos como Fortnite, League of Legends y FIFA (actual EA Sports FC) en verdaderos fenómenos globales de facturación. En Asia, el gaming móvil impulsa éxitos como Genshin Impact y Call of Duty Mobile, con millones de ingresos por personalización de personajes y mejoras.

Fortnite se convirtió en un fenómeno global con millones de usuarios y un modelo de negocio basado en microtransacciones (EFEI)

Además, plataformas como Fortnite y Roblox integran lanzamientos de productos, eventos virtuales e incluso conciertos. Según Statista, el mercado global de publicidad dentro de los videojuegos alcanzará USD 124.450 millones en 2025, y crecerá hasta USD 181.360 millones en 2030, con un crecimiento anual cercano al 7,8%.

La inteligencia artificial en el gaming

La inteligencia artificial (IA) está transformando la industria desde adentro. Adaptar la dificultad de un juego al nivel del usuario, detectar cuándo un jugador está por abandonar y ofrecer incentivos personalizados son algunas de las aplicaciones que ya forman parte del día a día.

“La IA no solo hace que el juego sea más desafiante, sino que también lo mantiene vivo, adaptándose a cada jugador como si fuera un oponente humano. Esto no solo sucede en los videojuegos más actuales, es algo que se aplicó históricamente en juegos clásicos de nuestra adolescencia como el Winning Eleven o Mortal Kombat”, destacó Janzen.

La tecnología también impacta en el desarrollo. Los algoritmos permiten generar escenarios, personajes y comportamientos en segundos, optimizando tiempos de producción. “La otra parte de la revolución de la inteligencia artificial en la industria gamer está en cómo se crean los juegos. Hoy, los desarrolladores pueden apoyarse en algoritmos que agilizan la generación de mundos, personajes y mecánicas, reduciendo tiempos y liberando espacio para la creatividad humana”, concluyó Janzen.

Esports: profesionalización y oportunidades

En paralelo, los Esports se consolidaron como una forma de capitalizar las habilidades gamers. En la última década, este sector creció en audiencia, inversión y profesionalización, convirtiéndose en una de las industrias de mayor proyección dentro del ecosistema deportivo y tecnológico.

Los Esports crecieron en profesionalización y audiencias, posicionando a equipos argentinos en la escena internacional

América Latina se consolidó como un mercado estratégico y Argentina como un semillero de talento. Un ejemplo es 9z Globant, la colaboración entre 9z Team y Globant, que busca llevar al talento regional a nuevas instancias competitivas. Con jugadores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y México, la organización se destaca en títulos como Counter Strike, Valorant, Sim Racing y Rainbow Six.

Una industria con presente y futuro

El dato central de Statista —USD 1.780 millones en 2025— confirma que la industria de los videojuegos en Argentina no solo atraviesa un buen momento, sino que también proyecta un crecimiento sostenido en los próximos años. La combinación de mobile gaming, plataformas digitales, IA aplicada al desarrollo y el auge de los Esports colocan al país dentro de una tendencia global que no se detiene.

En el Día del Gamer, los números muestran que jugar ya no es solo una actividad de ocio, sino una parte clave de la economía digital en Argentina.