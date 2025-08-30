Los tres errores del gobierno y por qué, según Melconian, el precio del dólar “no es libre”

Carlos Melconian, que en la campaña electoral 2023 encabezó el equipo encargado de la propuesta económica de la entonces candidata y hoy ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aseguró este sábado que el tipo de cambio actual “no es libre” y que, inevitablemente, el dólar subirá después de las elecciones.

Entrevistado en radio Millenium, el economista señaló tres “errores” de la gestión económica mileísta que a su entender generaron problemas y condicionan el futuro inmediato: el ajuste del gasto en áreas sensibles, como el caso del Hospital Garrahan, la salida apresurada del cepo a las personas físicas, que permitió -por caso- que en julio las “personas humanas” compraran USD 5.432 millones, y el énfasis oficial en bajar demasiado rápidamente la inflación, lo que a su vez puso límites a otros objetivos, como la reconstitución de reservas internacionales.

“Lo que pueda ocurrir antes o después de la elección es un tipo de cambio más alto que este. La pregunta es si ese deslizamiento puede ir a la inflación. Sí, pero no galopante. No te podés quedar con que haya inflación de un dígito en el segundo año de mandato”, afirmó en la entrevista.

Tipo de cambio

Según el análisis de Melconian, la situación cambiaria es insostenible. “Este tipo de cambio vigente es de desequilibrio, ese es el problema. Desde el Gobierno creen que el de enfrente es gil cuando dicen que no intervienen (pero) este tipo de cambio no es libre”, criticó. .

Respecto de los tres errores que enumeró, observó incluso que uno de ellos se produjo al interior de un objetivo virtuoso, como el equilibrio o superávit fiscal. El error, señaló, fue recortar áreas sensibles como Educación y Salud, de escasa incidencia sobre el resultado conjunto.

“La parte fiscal es muy útil. Acá no hubo motosierra, hubo una licuación fantástica. El error es meterse con dos mangos con 20 en cuestiones como universidades o el Hospital Garrahan. ¿Querés dar la idea de mano dura? Podés darla, pero acá tenés dos mangos”, explicó.

Según Melconian, el énfasis en el equilibrio o superávit fiscal está bien, pero no generar conflictos, como el del Garrahan, "por dos mangos" REUTERS/Alessia Maccioni

En segundo lugar, consideró apresurada la liberación parcial del cepo, que desde el 14 de abril permite a las personas acceder libremente al dólar. Y mencionó la cifra del último balance cambiario mensual del BCRA, publicado ayer. “En julio los argentinos compraron US$5.432 millones. No hay ideología ni libertad de mercado que justifique esto. La libertad de mercado es libertad de precio, no con $1.300”, cuestionó.

El tercer error que mencionó también fue exagerar un objetivo virtuoso: la reducción de la tasa de inflación, debido a un problema de diagnóstico. “El error fue bajarla demasiado rápido. El país está caro en dólares, es más barato viajar al exterior. Después no pueden decir que la culpa de esto la tienen los empresarios, los bancos y los kukas. El primero de enero hay que buscar nuevo financiamiento y bajar genuinamente el riesgo país”, explicó.

Elecciones y después

En ese contexto, y refiriéndose a la situación política y la proximidad de las elecciones legistativas, advirtió: “Si (al gobierno) le va mal, es un problema. Habrá que ver cómo pega todo esto. La prueba de si van a poder reelegir parece que va a ser la elección de medio término”.

Melconian reiteró el llamado a la construcción de acuerdos políticos más amplios, que vayan más allá del oficialismo. “Si La Libertad Avanza hace una buena elección, eso le va a dar tiempo a la política económica, pero eventualmente se va a tener que resolver lo cambiario y lo monetario. Consenso no es abrazarse, es buscar media docena de cosas en una Argentina que va cambiando”, concluyó.