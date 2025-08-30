Economía

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Después de un mes de julio con más de 62.000 unidades, la retracción dejó casi 8.000 vehículos nuevos menos. Toyota sigue dominado en todas las categorías

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

El mercado automotor argentino tuvo un retroceso de 8.000 unidades en agosto

Con los números oficiales publicados este viernes a última hora por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), se confirmó el adelanto de Infobae una semana atrás. El mercado automotor de agosto tuvo un retroceso del 13% en relación con las ventas de autos cero kilómetro de julio, aunque se mantienen un 31,7% por encima de las cifras del mismo mes de 2024.

En total se patentaron 54.664 nuevos vehículos, de los cuales fueron 51.705 en la categoría que más miran las terminales automotrices, la de autos particulares y vehículos comerciales livianos (pick-up y furgones chicos), lo que representó una caída del 13,7%, ya que en julio habían sido 59.030, un número muy superior incluso al total de vehículos vendidos en agosto.

En el acumulado del año se vendieron 420.598 vehículos particulares y 444.041 entre todas las categorías. En este aspecto, la mejora anual en relación con el mismo período de 2024 es del 65,6%.

Las ventas de autos 0km cayeron un 13% en agosto respecto a julio

Entre las marcas, Toyota volvió a ser el fabricante que se quedó con el número más alto al totalizar 9.709 unidades entre todos sus productos, los nacionales y los importados, que hoy conforman más de la mitad de sus ventas. Volkswagen quedó en segundo lugar con 8.616 unidades, delante de Fiat con 5.971, Renault con 4.886, Ford con 4.600, Chevrolet con 4.280 y Peugeot, que alcanzó los 3.816 patentamientos.

En el total de los primeros 8 meses, Toyota lidera con poca diferencia sobre Volkswagen, 72.517 contra 70.450 unidades, mientras que en tercer lugar sigue Fiat con, Renault con 42.836 y Peugeot, que prevalece en el acumulado sobre Ford y Chevrolet.

En la diferenciación del mercado por modelos, el Toyota Yaris volvió a ser el auto más vendido del mes con 3.781 unidades, muy superior a los patentamientos de Toyota Hilux, que quedó en segundo lugar con 2.371 operaciones y la pick-up Volkswagen Amarok tercera absoluta con 2.367 unidades. La camioneta VW superó al Fiat Cronos, que quedó cuarto con 2.238 patentamientos, a la Ford Ranger con 2.166, el Volkswagen Polo con 2.109 autos, el Toyota Corolla Cross con 2.011, el Peugeot 208 con 1.863, el Chevrolet Tracker con 1.487 y dl Peugeot 2008, que entró en los diez más vendidos con 1.451 patentamientos.

Toyota es la marca que más autos vendió en agosto y se mantiene primera en el acumulado del año

En la suma de 8 meses se afirma el nuevo liderazgo del Fiat Cronos, que totaliza 23.924 unidades, ahora superando al nuevo segundo, el Toyota Yaris, con22.981, y el Peugeot 208 con 22.901. Recién en cuarto puesto aparece la Toyota Hilux con 22.077, delante de la Ford Ranger y la VW Amarok, que siguen manteniendo un empate técnico con 18.468 y 18.388 patentamientos cada una.

“El año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual. La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre”, dijo Sebastián Beato, presidente de ACARA en el análisis de los números del mercado tras el mes de agosto.

El Toyota Yaris volvió a liderar entre los autos. La pick-up Hilux entre las camionetas y el Corolla Cross en los SUV

“De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones. Cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018. Tenemos que seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia, y en eso estamos trabajando”, señaló.

