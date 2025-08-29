Cómo es la tecnología del nuevo SUV que llegó a la Argentina equipado con una pantalla triple con conectividad

El lanzamiento del nuevo Renault Koleos es el cuarto eslabón de una cadena que comenzó a construirse en septiembre de 2023, cuando en Río de Janeiro se inició el ambicioso programa denominado Renault International Game Plan 2027, compuesto por una inversión de 3.000 millones de euros en 8 nuevos modelos.

Todo empezó con el Renault Kardian, continuó con la confirmación del proyecto de la pick-up compacta Niágara Concept que se producirá en Córdoba desde el año 2026, más cerca en el tiempo, hace pocas semanas tuvo continuidad con la develación del Boeral, y llegó al punto actual con el lanzamiento del Koleos, definido por Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, como un auto que “está dos generaciones por delante de los modelos del mercado actual”.

El Koleos se venderá en Argentina en 2 versiones, una estará equipada con un motor de combustión interna exclusivamente y la otra con la configuración E-Tech, electrificada, con la incorporación de un sistema de propulsión Full Hybrid no enchufable.

Esta séptima generación que viene desde Corea del Sur, es un vehículo del segmento D-SUV, que tiene 4.78 m de largo, una distancia entre ejes de 2.82 m y un ancho de 1.88 m. La capacidad del baúl es uno de los fuertes de esta nueva carrocería, con 574 litros en su configuración estándar, ampliable a 1.990 litros al rebatir la segunda fila de asientos.

La marca destacó que en el diseño original del auto se priorizó una configuración de dos filas de asientos con confort para cinco pasajeros antes que adoptar una tercera fila que reste comodidad a los ocupantes.

La versión Techno es la de entrada de gama de Koleos y la versión Esprit Alpine Full-Hybrid E-Tech es la tope de gama, que además de la motorización tiene el adicional de la personalización Alpine dotada de sus propias cualidades de imagen, especialmente en el interior.

Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, dijo que este nuevo Koleos está "dos generaciones adelante de los autos actuales"

Techno tiene el motor 2.0 litros turbo de 4 cilindros capas de entregar 235 CV de potencia y un torque de 350 Nm, asociado con una caja de velocidades automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente.

Esprit Alpine es el Koleos híbrido, que está equipado con un motor de combustión interna de 1.5 litros y 4 cilindros con 144 CV de potencia con inyección directa de combustible y cadena de distribución, combinado con dos motores eléctricos que suman 136 CV y 320 Nm de torque.

La batería de este vehículo es de 1.64 kWh, de 316 V. La potencia total de esta versión es de 245 CV. Este modelo es tracción delantera únicamente. Si bien es relativo hablar de consumo, esta versión puede alcanzar los 1.000 km de autonomía.

El equipamiento interior tiene materiales de calidad y mucho diseño, pero se destaca por su triple pantalla en el tablero

Pero el gran diferencial de este nuevo Koleos es su propuesta de equipamiento interior, que no sólo tiene calidad de materiales y una insonorización adicional por el tratamiento de los cristales, sino porque una gran superficie de pantallas protagoniza la escena al ingresar.

La pantalla es triple y se denomina openR. Consta de una superficie total que combina tres display individuales de 12,3” cada una. La novedad es la pantalla que se suma en el puesto del acompañante, que tiene la función de aportar conectividad y acceso a canales de streaming, que permitirá ofrecer entretenimiento sin afectar la concentración del conductor.

El Koleos es también un auto conectado, pero no sólo para actualizar software y monitorear su funcionamiento y localización, sino también para Llave Digital, que permite utilizar el celular como llave del vehículo. Se puede compartir con otra persona para que utilice el auto sin tener la llave.

A nivel de seguridad, el vehículo cuenta con 29 Asistencias a la conducción (ADAS), entre las que se destacan el sistema denominado Active Driver Assist que combina centrado de carril con control de crucero adaptativo, lo que le permite convertirse en un vehículo, y la cámara 540° con chasis transparente, permite ver todo lo que ocurre alrededor del auto, incluso en los bajos de la carrocería.

La preventa de Koleos comienza hoy en Argentina a través de Renault Store. Serán 30 unidades que tienen un precio inicial en este canal de $74.300.000 para la versión Techno y $79.900.000 para el Esprit Alpine. Este período de preventa llegará hasta el 16 de septiembre, cuando se lance en la red de concesionarios para venta tradicional.