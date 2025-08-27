Economía

La Secretaría de Trabajo convocó a una reunión para frenar las medidas de fuerza de los controladores aéreos

Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es llegar a un acuerdo salarial entre las partes. Este martes se vieron afectados 15 mil pasajeros

Más de 15 mil pasajeros
Más de 15 mil pasajeros se vieron afectados por el paro en la jornada del martes (Maximiliano Luna)

En el marco de las medidas de fuerza que viene llevando adelante el gremio que nuclea a los controladores de tránsito aéreo (Atepsa), y a la solicitud de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Secretaría de Trabajo convocó para este miércoles 27 a una nueva reunión de conciliación entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). “El objetivo es seguir trabajando y poder llegar a un acuerdo salarial″, señalaron fuentes de la Secretaría de Trabajo.

Este martes hubo complicaciones de 7 a 10 y se retomaron desde 14 a 17 horas. Según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina, dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se vieron afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 con cambios de horario. En total, la medida perjudicó a más de 15 mil pasajeros.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, expresaron desde la empresa.

Qué pasa si no hay acuerdo

En caso de no haber acuerdo en la reunión de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo, el jueves 28 continuarán las medidas de fuerza, donde se impedirán despegues entre las 13 y las 16. Luego, el sábado 30 finalizará la acción sindical con los últimos dos paros de controladores, que serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

Desde el sindicato expresaron: “Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación por parte de quienes abandonaron la gestión del sistema aéreo argentino, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”.

Según EANA, el gremio rechazó
Según EANA, el gremio rechazó una propuesta de aumento del 15%

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) manifestó “su profundo rechazo” a las medidas de fuerza impulsadas por Atepsa, a las que calificó como una afectación a un servicio esencial garantizado por ley que compromete el funcionamiento del sistema aeronáutico.

La compañía remarcó que, tras la finalización de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, participó en 17 audiencias junto a las demás partes involucradas, sin lograr un acuerdo debido a lo que consideró una “postura intransigente” del gremio.

“Una vez más la entidad gremial decidió avanzar con medidas que muestran una clara intención de extorsionar y de limitar las libertades de todos los argentinos, al sostener un cronograma de paros que se extenderá durante cinco jornadas distintas”, señaló la empresa.

Fuentes oficiales indicaron que EANA ofreció una suba salarial del 15%, pero la propuesta fue rechazada por Atepsa, que sostuvo que esa cifra “nunca fue incluida en un acta” y que “no se formalizó ninguna propuesta sin condicionamientos”.

Impacto en el cabotaje

El paro de controladores aéreos afectó el domingo pasado a casi 19.000 pasajeros debido a que las aerolíneas se vieron obligadas a cancelar y reprogramar varios vuelos. Aquellos que viajaron hacia el interior del país fueron los principales perjudicados, ya que las aerolíneas internacionales tuvieron mayor margen de maniobra en las franjas horarias en que se llevaron adelante las medidas de fuerza.

A pesar del paro, según la consultora especializada Adventus, diez aerolíneas internacionales (Air Canada, United, KLm, Ethiopian, Aeroméxico, ITA, Iberia, Level, Air Europa y British) mantuvieron el 100% de puntualidad, lo que muestra que el impacto recae principalmente en los vuelos de cabotaje.

En agosto, la puntualidad general alcanzaba el 79,85% y las cancelaciones representaban el 1,25%. Desde el inicio de la medida de fuerza, el viernes 22, esos indicadores se deterioraron: la puntualidad cayó al 62,36% y las cancelaciones subieron al 11,07%.

