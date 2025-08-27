Economía

El Gobierno introdujo cambios clave para los vuelos nacionales e internacionales

Se trata de una simplificación de procedimientos que busca reducir costos y trámites

Guardar
El Ejecutivo busca reducir los
El Ejecutivo busca reducir los costos administrativos para el Estado

En línea con la desregulación del sistema aerocomercial y desburocratización, el Gobierno dispuso cambios que simplifica los trámites que deben realizar las aerolíneas para operar vuelos regulares, no regulares y especiales.

A través de la Resolución 567/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), simplificó el procedimiento de información de las operaciones de vuelo regulares, no regulares y especiales en todo el país

La medida fija los requisitos, condiciones y plazos que deben cumplir los operadores aéreos nacionales y extranjeros para informar a la ANAC sobre sus vuelos en Argentina, “con el fin de ordenar, transparentar y agilizar trámites que antes eran burocráticos”.

La medida fija los requisitos,
La medida fija los requisitos, condiciones y plazos que deben cumplir los operadores aéreos nacionales y extranjeros para informar a la ANAC sobre sus vuelos en Argentina

“De esta manera, se reducen los costos administrativos para el Estado y se garantiza mayor previsibilidad para las empresas y más seguridad para los pasajeros”, aseguró la Secretaría de Transporte.

El nuevo procedimiento incluye la reducción de trámites de autorización que deben realizar las líneas aéreas y operadores para volar entre destinos nacionales, informando regularmente vía mail a la Autoridad Aeronáutica, sin requerir autorización previa.

Para los vuelos internacionales regirá el mismo procedimiento y, si no hay respuesta dentro del plazo fijado, quedarán automáticamente habilitados. Además, las aerolíneas extranjeras deberán presentar certificados de operación, de aeronavegabilidad y seguros acordes a la normativa argentina.

“Las empresas ya no deberán someterse a interminables trámites de autorizaciones relativas a los servicios de transporte aéreos programados, pero cabe destacar que la ANAC, continuará con sus tareas de fiscalización para que las operaciones se lleven a cabo de manera eficiente y para garantizar la seguridad del transporte aéreo en todo el país”, afirmaron fuentes oficiales.

La ANAC continuará con sus
La ANAC continuará con sus tareas de fiscalización

En caso de reprogramaciones o cancelaciones, se establecen plazos para notificarlas con antelación a la Autoridad Aeronáutica y se exige un informe semanal obligatorio con las causas de cada modificación en los vuelos programados.

La ANAC será la encargada de controlar el cumplimiento de esta normativa y aplicará sanciones en caso de faltas o infracciones.

Vale recordar también que a mediados de julio se dispuso un nuevo Procedimiento para el Registro de la Actividad de Vuelo de Pilotos y Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP), el cual establece la digitalización integral del procedimiento de foliado de libros de vuelo, con el objetivo de optimizar el registro de horas de vuelo del personal aeronáutico.

El foliado, que consiste en la certificación oficial de la actividad de vuelo declarada por pilotos y tripulantes en sus libros, dejará de hacerse de manera presencial y obligatoria. A partir de ahora, el trámite se realizará en forma digital a través del Casillero Aeronáutico Digital (CAD).

Cambios en la asignación de permisos

Por otra parte, la cartera de Transporte aprobó hoy el Reglamento Transitorio de Asignación de Slots (permisos) para vuelos nacionales e internacionales. La norma introduce nuevas reglas para la distribución de capacidades y frecuencias de las aerolíneas, que regirán hasta el 31 de octubre, con posibilidad de prórroga, y alcanza a todos los vuelos regulares de pasajeros y carga.

La cartera de Transporte aprobó
La cartera de Transporte aprobó hoy el Reglamento Transitorio de Asignación de Slots para vuelos nacionales e internacionales

La medida reglamenta el Decreto 599/2024 sobre acceso a los mercados aerocomerciales y fue elaborada junto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y Aeropuertos Argentina.

El objetivo es incorporar estándares internacionales que aporten transparencia en la asignación, refuercen la seguridad operacional y favorezcan la competitividad.

Un slot es la autorización que recibe una línea aérea para que una aeronave despegue o aterrice en un aeropuerto en un día y horario determinados. Hasta ahora no existía un régimen formal para su distribución y los permisos se otorgaban por decisión política o partidaria, sin considerar la capacidad operativa de los aeropuertos ni la demanda del mercado.

Con la nueva normativa, el sistema quedará bajo la gestión del operador aeroportuario y de las propias aerolíneas.

Temas Relacionados

vuelosaerolíneasaerocomercialúltimas noticiasdesregulación

Últimas Noticias

ARCA flexibilizó los plazos para el cómputo de percepciones de IVA

Más contribuyentes podrán aprovechar las modificaciones para mejorar la administración de sus obligaciones tributarias y equilibrar los registros internos ante las nuevas condiciones oficiales

ARCA flexibilizó los plazos para

Los alquileres en CABA subieron más que la inflación en agosto: cuáles son los barrios más baratos y los más caros

Según un relevamiento privado, los valores de los departamentos permanecen con una tendencia alcista, a la vez que disminuye la oferta

Los alquileres en CABA subieron

Se agrava la crisis alimentaria en Venezuela por el colapso del modelo socialista y la reducción de los subsidios

La escasez de alimentos y la caída del poder adquisitivo afectan gravemente a familias venezolanas, que luchan por acceder a productos básicos, mientras los aportes internacionales y ayudas estatales disminuyen

Se agrava la crisis alimentaria

Morgan Stanley comparó a la Argentina con Star Wars: “Los inversores van a tener que creer en La Fuerza aunque no la vean”

El gigante de Wall Street destacó en un informe reciente que hay confusión por las recientes medidas cambiarias y monetarias. “recuerdan la gestión política anterior de la economía y que contradicen la narrativa del presidente Milei”

Morgan Stanley comparó a la

Mercados: vuelven a caer las acciones y bonos argentinos a la espera de una licitación clave

La tensión política y financiera condiciona la jornada en la Bolsa, con operadores atentos a los movimientos del Tesoro y a la respuesta de los inversores

Mercados: vuelven a caer las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei habló por primera

Javier Milei habló por primera vez de las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Sin mencionarlo, Manuel Adorni habló por primera vez del caso de los audios

“Ridícula, andá a tu banca”: Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un nuevo bochorno en Diputados

ARCA flexibilizó los plazos para el cómputo de percepciones de IVA

Los alquileres en CABA subieron más que la inflación en agosto: cuáles son los barrios más baratos y los más caros

INFOBAE AMÉRICA
Cuál es el estudio que

Cuál es el estudio que detecta antes el cáncer y puede salvar la vida de miles de personas

Werner Herzog, el director que desafió los límites de la condición humana, premiado en Venecia

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los apagones afectarán de forma simultánea a casi la mitad de Cuba este miércoles

TELESHOW
El emotivo mensaje de Luisana

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: “Ejemplo de bondad y fortaleza”

La hija de Marcos Camino se metió en la interna de Los Palmeras y se distanció de su padre: “Fue por decisión de él”

La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”

Luego del nacimiento de Otto, las Trillizas de Oro anunciaron la llegada de su nieto 21: “El cuento de nunca acabar”