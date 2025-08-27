Economía

Antes de la licitación del Tesoro, la intervención oficial puso un freno a la suba de las tasas y el dólar

Las ventas masivas de activos argentinos registradas el lunes respondieron a los movimientos políticos del fin de semana

Luis Beldi

Por Luis Beldi

Guardar
REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo
REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo

El mal humor de los inversores no cambió, pero se calmó. La masiva venta de bonos y acciones y las compras de dólares del lunes, a pesar de las elevadas tasas, fue un movimiento impulsado por el fin de semana donde las noticias trajeron temor a que el gobierno sufriera una amplia derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires dentro de dos domingos.

Para hoy se espera el resultado de la licitación del Tesoro. Nadie duda que los bancos, presionados por tener que adecuarse a los nuevos encajes se queden con buena parte de los bonos que licitan hoy con vencimientos mayores a 60 días. Serán los mayores demandantes de los TAMAR que pagan una tasa de 60,25% anual de acuerdo con la cotización de ayer y que los pueden integrar como encajes que le darán una renta a pesar de dejarlos sin liquidez. De esta manera, el Tesoro se asegura la renovación de los casi $7 billones que necesita.

La cordura y la falta de pesos hizo que el razonamiento volviera a ocupar un lugar a la hora de decidir y que las buenas noticias, aunque estén opacadas por el escándalo de los audios, se hagan notar. En otros momentos un fallo como el de la Corte Suprema ratificando que el “señor del Tabaco” debe pagar los impuestos que eludió hubiera despertado entusiasmo. La sentencia puso fin a una era de corrupción de algunos jueces, fiscales, funcionarios y legisladores que ampararon la evasión de los impuestos en la industria de los cigarrillos.

Las semanas preelectorales parecen tener más espacio para las malas nuevas y para las operaciones que se hacen en todos los partidos políticos.

De todas maneras, la desaceleración de las ventas de bonos y acciones y la baja del dólar surgieron por la intervención oficial que, al revés del lunes, tuvo un mercado más racional que cedió antes las presiones.

El mercado eligió como sus títulos preferidos para bajar las tasas las BONCAP que vencen el 30 de enero y la del 13 de febrero, que aumentaron más de 2% y bajaron sus rendimientos a 3,92% efectivo mensual después de haber estado por encima de 4%.

Las únicas que se mantuvieron con rentas superiores a 5% fueron las que vencen el 12 y el 30 de setiembre, mes de plena influencia electoral. De allí en adelante y hasta fin de diciembre la curva muestra rendimientos superiores a 4%. Lo que tuvieron en común todos estos títulos a tasa fija es que subieron su cotización y bajaron sus tasas.

Las cauciones se mantuvieron en 50% nominal anual y es la tercera rueda consecutiva que no muestra volatilidad.

La otra noticia es el renacimiento de los BONCER que ajustan por inflación. Estos títulos habían caído tanto que sus rendimientos eran de hasta 40 puntos sobre la inflación anual. Los inversores consideraron que debían incorporarlos a sus carteras a pesar de que vislumbren una inflación descendente.

Los dólares financieros con esta baja de tasas se calmaron. El dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) bajaron alrededor de $7 y cerraron en $1.352 y $1.354, mientras el dólar “blue” se mantuvo en $1.365 rompiendo la unión cambiaria del día anterior.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) el monto de negocios creció casi USD 200 millones a USD 665 millones y el dólar bajó $6,50 a $1.356,50.

La participación del agro se observa en el comentario de la Bolsa de Comercio de Rosario que indica que “en la plaza rosarina, la soja volvió a ser el cultivo que apuntaló al mercado. En un marco algo más moderado en términos de operatoria, los negocios por la oleaginosa se concertaron en valores similares a los del lunes. En maíz, se registraron condiciones abiertas levemente superiores para los tramos cortos de negociación. Sin embargo, a diferencia de la rueda previa, no se relevaron ofertas a la vista por el cereal del próximo ciclo comercial”.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “con la curva pesos comprimiendo y los futuros con implícitas más altas los rendimientos de los sintéticos también se corrieron a la baja. En futuros el volumen de operaciones fue alto pero menor al de la jornada previa. Se operaron 1.829.293 contratos contra los casi 2.291.000 previos. Siguió creciendo la participación relativa del tramo largo de la curva en el interés abierto total gracias, principalmente, a mayo 2026 que sumó otros 138 millones al interés abierto y el acumulado atravesó la barrera de los 1.000 millones. Las tasas implícitas se corrieron al alza excepto fin de mes que se encuentra a 3 ruedas de expirar”.

Un dato del analista financiero Salvador Vitelli, mostró el impacto de las tasas en los ciudadanos. Los descubiertos en los bancos se duplicaron a 86,4% anual cuando en julio el promedio fue de 47,4% y en agosto 74,8%.

Los bonos soberanos tuvieron leves alzas de hasta 0,8% en los más cortos y bajas en los de mediano y largo plazo, que no le permitieron revertir las últimas ruedas desfavorables y el riesgo país quedó en 822 puntos básicos.

La Bolsa tuvo un leve repunte. El Merval de las acciones líderes subió 0,57%. Las empresas de gas, las más castigadas en la rueda anterior, recuperaron hasta 4% de su valor. YPF anotó un alza de 2,2%.

El mercado está algo más suelto, pero la presión electoral es alta y no podrá faltar la presencia del BCRA y el Tesoro regulando tasas y dólar que quedó ofrecido para hoy.

Temas Relacionados

licitación del Tesorotasas de interésdólaraccionesTAMARbonos en pesos

Últimas Noticias

Tres de cada diez empresas prevén una reducción de su planta de personal antes de fin de año

Según un estudio privado, la mayoría de las empresas planea aumentos salariales solo por inflación y crece la visión negativa sobre las políticas laborales

Tres de cada diez empresas

Con el diseño como protagonista, se presentó la nueva generación de dos autos que ya son un clásico europeo

Peugeot retomó su presencia en la gama alta de los SUV con la nueva generación de los modelos 3008 y 5008. Apuestan a conquistar toda la franja de modelos con una propuesta estética diferenciada

Con el diseño como protagonista,

El Banco Central aspira más pesos y los bancos salieron a pagar 60% de plazo fijo para captar grandes inversores

La tasa TAMAR, para depósitos de más de $ 1.000 millones, superó ayer ese nivel. El Gobierno prioriza el control estricto del dinero en circulación para mantener bajo control las presiones cambiarias en los días previos a las elecciones bonaerenses

El Banco Central aspira más

Por las tensiones financieras, la actividad económica ya muestra signos de freno y alertan sobre una caída pre electoral

Las estimaciones privadas calculan que en julio volvió a retroceder el ritmo de la economía y la suba de tasas de interés durante agosto agregarían otra complicación. El Gobierno reconoce que habrá un impacto

Por las tensiones financieras, la

El techo de la banda de flotación: ¿qué precio tiene que alcanzar el dólar para que el BCRA deba empezar a vender divisas?

El tipo de cambio oficial cerró ayer a alcanzó los $1.370, sin variación con respecto a la cotización del día lunes

El techo de la banda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres de cada diez empresas

Tres de cada diez empresas prevén una reducción de su planta de personal antes de fin de año

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Bennu, el asteroide que guarda polvo más antiguo que el sistema solar: qué revelan sus muestras

Los cuatro principales candidatos a la gobernación de Corrientes cerrarán sus campañas y habrá presencias nacionales

Clases de Word y Excel, la capacitación obligatoria que empezará a exigir Villarruel en el Senado

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio documenta el uso

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Comienza el Festival de Venecia, una gran ventana al mejor cine del mundo

Rodrigo Paz sugirió a Jorge “Tuto” Quiroga renunciar a la segunda vuelta para acelerar la transición en Bolivia

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

TELESHOW
Luck Ra seleccionó los 5

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal