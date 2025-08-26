Economía

Service oficiales: cuál es el comportamiento más habitual en los usuarios de autos

El estudio de más de 63.000 casos en distintos puntos de Argentina, muestra que hay momentos críticos en los que se interrumpe el correcto mantenimiento mecánico de los autos 0km

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

El alto costo de los
El alto costo de los repuestos y la mano de obra, influye decisivamente en el mantenimiento de los autos nuevos en concesionarios oficiales

Los datos surgidos del pasado encuentro de autopartistas, organizado en Buenos Aires por la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes (AFAC), en los que se verifica el envejecimiento del parque automotor y el cambio de hábitos de los consumidores, llamaron la atención de todos los sectores que rodean al mundo del automóvil en Argentina.

Un nuevo informe, elaborado con fuentes propias por la consultora digital Redoo, profundizó en dos temáticas referidas al mantenimiento de los automóviles por parte de los usuarios en el último año.

El primer dato que obtuvieron de una base de 63.000 ingresos a concesionarios oficiales de todas las marcas y segmentos a lo largo de todo el país, señaló que el 71% de los vehículos que visitaron concesionarios en 2025 tenían menos de 60.000 kilómetros y buscaron principalmente mantenimiento preventivo.

Los datos del documento muestran que la frecuencia de mantenimiento oficial está disminuyendo drásticamente una vez que un vehículo supera los 60.000 km, ya que sólo 3 de cada 10 autos continúan atendiendo los servicios programados en los talleres oficiales más allá de ese límite de kilometraje. El principal motivo de abandono de estos servicios está asociado a la llegada de los llamados “mantenimientos pesados”, especialmente el cambio de la correa de distribución y el recambio de componentes que los fabricantes sugieren reemplazar a partir de los cinco años de uso.

Según el estudio de Redoo,
Según el estudio de Redoo, sobre más 63.000 casos propios, el 71% de los autos que fueron a un taller oficial tenían menos de 60.000 km (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El cliente compra un vehículo, realiza el mantenimiento hasta que se le termine la garantía del mismo o hasta que debe realizar un mantenimiento pesado y luego deja de ir a los concesionarios para realizar el mantenimiento o directamente vende el vehículo”, explicó Facundo Álvarez, Business Intelligence de Redoo.

El informe destaca el momento en el que hay que hacer el cambio de correa de distribución como uno de los factores determinantes para que los usuarios decidan dejar de concurrir a un concesionario oficial. Este trabajo, considerablemente más caro que los servicios rutinarios que se hacen cada 10.000 kilómetros, motiva que muchos propietarios opten por talleres independientes o incluso decidan vender el auto antes de afrontar ese gasto.

Las causas económicas aparecen detrás de estos comportamientos. “El valor residual del auto baja una vez superado cierto kilometraje y los costos de mantenimiento aumentan”, indicó el reporte de Redoo. Para evitar afrontar inversiones considerables y conservar un mejor precio de reventa, los propietarios suelen renovar su vehículo antes de los grandes servicios programados.

Una de las decisiones que
Una de las decisiones que toman muchos usuarios es vender el auto ante mantenimiento mecánico pesado o hacerlo en talleres alternativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también reveló que el tiempo promedio de permanencia de un auto en manos de un mismo dueño oscila entre 5 y 10 años en el segmento de uso particular. La decisión de conservar el automóvil está sujeta a factores de depreciación y costos de mantenimiento creciente. Mientras tanto, los concesionarios observan que el auge en los patentamientos de 0 km durante el último año elevará la cantidad de ingresos a talleres, aunque con autos de poco kilometraje y servicios menos redituables.

El informe llama la atención sobre el fuerte incremento en la utilización del automóvil. En 2024, el kilometraje promedio de los autos circulantes era de 13.125 km. Para 2025, la cifra subió a 17.481 km, impulsando un aumento del 33%. Entre los factores que contribuyeron al crecimiento en el uso figura la menor variación en el precio del combustible. Durante el primer trimestre de 2024, el combustible subió casi un 20%, mientras que en el mismo período de 2025 la suba fue del 6%.

Sin embargo, esta mayor utilización de los vehículos provoca que los mantenimientos obligatorios lleguen antes, generando desafíos para la infraestructura y el personal de los concesionarios.

En general, los Service Oficiales
En general, los Service Oficiales pierden continuidad de los clientes una vez vencida la garantía

En este escenario, algunas marcas comenzaron a impulsar productos como la extensión de garantía para atraer nuevamente a los usuarios. El caso de Toyota es mencionado en el análisis, ya que la compañía japonesa ofrece la posibilidad de extender la garantía hasta los 10 años o 200.000 km, cuando lo habitual ronda los 2 o 3 años o 100.000 km. Esto incentiva el regreso a los servicios oficiales y mide su impacto en la preferencia de los consumidores.

Una de las conclusiones del estudio refleja que permitir que se paguen los mantenimientos pesados en cuotas es un diferencial que permitirá sobreponerse a una emigración mayor de clientes hacia talleres independientes, donde en general los pagos se realizan en efectivo.

La tecnología y la anticipación del comportamiento del cliente aparecen como herramientas centrales para las marcas y, por lo tanto, las concesionarias. Estas aplicaciones permiten detectar fallas menores a tiempo, como consumo excesivo de combustible, lo que permite solucionar un defectuoso funcionamiento de una pieza antes que agrave el estado mecánico general del vehículo.

En este sentido, las marcas que ofrecen servicio de monitoreo mecánico online a través de aplicativos, como Ford, Toyota o General Motors, tienen una ventaja competitiva frente a quienes todavía dejan en el cliente la decisión de concurrir a un service oficial o a revisar el estado mecánico de un auto más allá del tiempo recomendable para hacerlo.

