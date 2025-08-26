Qué autos 0Km se pueden comprar con USD 20.000 tras la suba del dólar oficial

La leve alza del dólar reposicionó los precios en pesos y permitió que más modelos estén en la franja de los USD 20.000 o menos para la compra en efectivo (Imagen ilustrativa Infobae)

A pocos días de fin de mes, y luego de un par de semanas tranquilas con una cotización del dólar que se mantuvo estable más cerca de los $1.330, el alza de este martes, en la que el precio de la divisa se volvió a acercar a la banda superior de la flotación establecida por el Gobierno, puede ser una buena oportunidad para concretar la compra de un auto 0km antes de las nuevas listas de precios que llegarán en septiembre.

Con una retracción de ventas que las marcas proyectan cercana a un 10% respecto al volumen de julio, y que rondaría las 54.000 unidades entre autos particulares y vehículos utilitarios livianos, cumplir los objetivos de ventas será la tarea de muchos concesionarios esta semana, por lo cual, las operaciones en efectivo seguramente encontrarán descuentos.

Ante la suba del dólar, es interesante ver qué autos se pueden comprar con menos de USD 20.000 al día de hoy, tomando como referencia el dólar a $1.360 por unidad.

El Renault Kwid es el auto más accesible del mercado y se puede comprar esta semana en USD 15.433

El más accesible es el Renault Kwid, que tiene un precio de $19.990.000 y que pasaría a costar USD 15.433 para compra de contado. Pero Renault tiene otros modelos que también están en la franja que llega hasta los USD 20.000. Ellos son el Renault Kwid E-Tech (el auto eléctrico más accesible del mercado) que cuesta $27.330.000 o su equivalente de USD 20.095, y el Renault Logan, que en su versión de acceso tiene un precio de $27.420.000, o sea USD 20.161.

Fiat también tiene más de un modelo. El más accesible es el auto urbano Fiat Mobi, que se vende en $22.417.560 o USD 16.483. Pero también se puede comprar el Fiat Fiorino en $25.546.070 gracias al precio contado con un 6,5% de bonificación oficial de la marca para todos los modelos, lo que deja el precio en USD 18.783. Por su lado, el Argo cuesta $25.796.650 o USD 18.968, y la versión de acceso del Cronos, que tiene un precio de $26.010.765 o USD 19.125.

El Fiat Mobi es el más accesible de los cuatro modelos que tiene la marca con una versión en menos de USD 20.000

El Hyundai HB20, el compacto de segmento B más económico del mercado, tiene un precio de lista de $24.600.000, lo que le permite un precio de USD 18.088 y mantenerlo en la lucha con los autos importados de Brasil por las automotrices locales.

Chevrolet también tiene los Onix y Onix Plus (hatchback y sedán) con precios por debajo de los USD 20.000 para su versión de acceso. El precio de lista de ambos modelos es de $25.560.900, lo que representan USD 18.794.

Al ser parte de Stellantis, los Citroën y Peugeot también tienen la bonificación del 6,6% en operaciones de efectivo. Así el Citroën C3 se puede comprar por $25.899.500 o USD 19.043, y el Basalt en su versión más barata en $26.638.150 o USD 19.586. Peugeot, en tanto, vende el 208 en $26.544.650, que equivalen a USD 19.518.

El Toyota Yaris es el auto más vendido del mes, y también tiene su versión de acceso a menos de US 20.000

Toyota también vende el Yaris en su versión de entrada a la gama con un precio accesible de $26.721.000, lo que lo posiciona por debajo del límite de esta lista, en USD 19.647.

La llegada de más marcas asiáticas también permite que haya otras ofertas de modelos accesibles, incluso sin ser parte del programa del gobierno de permitir la importación de unidades sin pagar el arancel del 35% extrazona si se trata de vehículos híbridos o eléctricos.

Es el caso de JAC, que ha lanzado al mercado argentino su modelo compacto de segmento B llamado JAC S2 1.5 Intelligent, un hatchback de segmento B con caja manual, que tiene un precio de lista en dólares de USD 19.900, y por lo tanto puede entrar en la lista de los sub USD 20.000.