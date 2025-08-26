Economía

Crearon un nuevo sistema digital que centraliza los pagos de trámites automotores: cuándo comenzará a funcionar

La medida fue oficializada con la publicación de la Resolución 572/2025 en el Boletín Oficial. Permitirá abonar aranceles, impuestos y multas en una misma plataforma

Guardar
El Gobierno lanzó VUPRA, el
El Gobierno lanzó VUPRA, el nuevo sistema digital que centraliza los pagos de trámites automotores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Justicia dispuso la creación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), un sistema digital que centralizará el pago de aranceles, impuestos, tasas y multas vinculadas a trámites registrales de automotores en todo el país.

La medida fue formalizada este martes mediante la publicación de la Resolución 572/2025 en el Boletín Oficial, y establece que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será la autoridad de aplicación y responsable de la implementación del nuevo sistema, que entrará en funcionamiento el 1 de noviembre de 2025.

La decisión afecta a todas las personas físicas y jurídicas que realicen trámites de inscripción, radicación o transferencia de dominio de automotores en la Argentina.

El objetivo principal de la VUPRA es simplificar y digitalizar el proceso de pago de los conceptos asociados a estos trámites, que hasta ahora requerían gestiones en distintas plataformas y organismos, tanto nacionales como locales.

El nuevo sistema surge en el marco de la emergencia pública declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, que habilitó reformas para la modernización y digitalización de la administración pública.

De esta manera, en el considerando de la norma, destacaron que la VUPRA “tiene por objeto optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de atención al ciudadano mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación”. Además, se remarca que la simplificación de los trámites “beneficia directamente a las personas usuarias, fomenta la eficiencia económica y promueve una gestión pública transparente, accesible, ágil, eficiente y de calidad en la atención del bien común”.

La implementación de la VUPRA no implica la delegación ni transferencia de facultades tributarias a los administradores u operadores del sistema. La resolución aclara que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios “debe circunscribirse exclusivamente al cumplimiento de sus funciones registrales en el marco del Régimen Jurídico del Automotor y su normativa complementaria”. En este sentido, la autoridad de aplicación podrá dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la correcta implementación del sistema.

En este contexto, se invita a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de la VUPRA, lo que permitirá la gestión integrada de los pagos por radicación y transferencia de dominio de automotores y por multas de tránsito. La adhesión de cada jurisdicción local será necesaria para que la VUPRA pueda gestionar el cobro de impuestos, tasas y multas de carácter local. El texto oficial establece que “el costo por la implementación y mantenimiento del servicio a ser definido por la Autoridad de Aplicación debe ser uniforme para todas las jurisdicciones adheridas”.

Permitirá abonar aranceles, impuestos y
Permitirá abonar aranceles, impuestos y multas en un solo trámite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos destacados de la resolución es que la falta de pago de algún impuesto o multa de tránsito no impedirá la prosecución del trámite registral, en línea con el tercer párrafo del artículo 9° del Régimen Jurídico del Automotor.

Para la implementación de este sistema, el Gobierno tuvo que derogar las resoluciones previas que regulaban el cobro presencial y en efectivo de aranceles en los Registros Seccionales, en particular la Resolución N° 2047/1986 y sus modificatorias. El artículo 7° de la nueva resolución establece: “Deróganse las Resoluciones Nros. 2047 del 5 de febrero de 1986 del ex MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA, 629 del 26 de diciembre de 1994 y 33 del 24 de enero de 1995, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA, sin perjuicio de su aplicación por ultraactividad hasta la efectiva implementación de la VUPRA”.

Además, finaron en 45 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial como el plazo máximo que tiene la autoridad de aplicación para poner en marcha la iniciativa y realizar todas las adecuaciones de la resolución para realizar las adecuaciones técnico-registrales.

Temas Relacionados

Registro automotorMariano Cúneo LibaronaMinisterio de JusticiaBoletín OficialVUPRAÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Service oficiales: cuál es el comportamiento más habitual en los usuarios de autos

El estudio de más de 63.000 casos en distintos puntos de Argentina, muestra que hay momentos críticos en los que se interrumpe el correcto mantenimiento mecánico de los autos 0km

Service oficiales: cuál es el

Los mercados quedaron a merced del resultado electoral tras las derrotas en el Congreso y el escándalo de los audios

En la rueda financiera de ayer se operó como si el Gobierno ya hubiera recibido un resultado electoral negativo

Los mercados quedaron a merced

La industria alimenticia exigió una reforma tributaria urgente y reclamó respuestas a la política luego de las elecciones

La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) festejó este lunes su 50° Aniversario, con amplia presencia empresaria pero pocos funcionarios. La preocupación por el nivel de actividad y la escasa competitividad

La industria alimenticia exigió una

Mercados en rojo: fuertes caídas en la Bolsa, bonos en baja y suba del dólar en medio del escándalo por los audios

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se hundieron y los bonos tuvieron fuertes recortes. El tipo de cambio minorista cerró en $1.370 y creció la demanda de cobertura en futuros. Los factores que miran los inversores

Mercados en rojo: fuertes caídas

El Gobierno consideró “entendible” la reacción del mercado y culpó a la tensión en el Congreso

En el Poder Ejecutivo le atribuyen más responsabilidad a la tensión política en el Congreso con la oposición que al impacto por el caso Spagnuolo. Cuáles fueron las dos medidas del equipo económico para bajar la cantidad de vencimientos de esta semana y evitar más volatilidad

El Gobierno consideró “entendible” la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Debatirán nuevamente el pedido de

Debatirán nuevamente el pedido de libertad condicional de dos ex policías condenados por el caso Melmann

Estuvo secuestrada por dos semanas y su ex pareja la quemó con ácido: la mujer permanece internada con graves heridas

Con testimonios previstos para esta semana, avanza la causa por el crimen de Paloma y Josué en Florencio Varela

Declararon Personalidad Destacada en el Deporte a la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro en lucha libre

La industria alimenticia exigió una reforma tributaria urgente y reclamó respuestas a la política luego de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
El Vaticano expresó su asombro

El Vaticano expresó su asombro por la violencia en Gaza y pidió soluciones reales a la crisis humanitaria

Protestas y cortes de rutas sacuden Israel en demanda de un alto el fuego y la pronta liberación de los rehenes

Un tribunal de Bolivia suspendió las medidas cautelares contra la ex presidenta Jeanine Añez y ordenó su liberación

Brasil exigió mayor control sobre Bolsonaro y advirtió sobre posible fuga antes del veredicto por intento de golpe de Estado

Australia expulsó al embajador de Irán y suspendió su misión diplomática tras vincular a Teherán con ataques antisemitas

TELESHOW
La deslumbrante actuación de Alan

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”