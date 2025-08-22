Jornada financiera: el dólar subió por tercer día y las acciones quedaron afuera de la corriente alcista de Wall Street

Los activos argentino quedaron fuera del rally alcista en el exterior

Mientras los inversores financieros ahora buscan pistas sobre la fortaleza del presidente libertario Javier Milei ante la definición de las elecciones legislativas de octubre, los activos bursátiles exhibieron debilidad de precios ante en un dólar que volvió a subir y tasas de interés en pesos aún muy elevadas.

Por ejemplo, la referencia de la caución -préstamos bursátiles entre privados- se sostuvo en un 47% nominal anual.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un marginal 0,1%, en los 2.106.200 puntos, mientras que los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York cerraron con mayoría de pérdidas.

Acciones locales en EEUU (Rava Bursátil, precios en dólares)

Del lado ganador quedaron Mercado Libre (+4,3%) y Globant (+3,6%), sostenidas en este caso por la tendencia muy alcista en un rango de 1,5% a 1,9% en los principales indicadores de Wall Street.

Los principales índices de Wall Street subieron con fuerza y con el Dow Jones en un máximo de cierrede 46.631 puntos, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntó a un posible recorte de las tasas de interés en septiembre durante su discurso en el simposio de Jackson Hole.

Los comentarios de Powell abrieron la puerta a un recorte de tasas en la reunión que celebrará la Fed los días 16 y 17 de septiembre, pero también subrayaron la importancia de los datos de empleo e inflación que estarán disponibles para entonces.

En tanto, los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- descontaron las ganancias de la mañana y terminaron con caída de 0,3% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan en torno a los 750 puntos básicos.

Por su parte, en el ámbito monetario las presiones sobre las tasas de interés continuaban distorsionando las apuestas de los inversores tras recientes cambios en la política del Banco Central y los encajes de las entidades.

El dólar subió por tercera rueda

El dólar minorista finalizó con una ganancia de diez pesos o 0,8% este viernes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 11 de agosto. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el billete quedo a $1.337,23 para la venta (suba de 7,45 pesos o 0,6%) y a $1.294,81 para la compra.

En una sesión con negocios por USD 540,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó operado a $1.321 para la venta, con un alza de seis pesos o 0,5% en el día. Se trató de la tercera suba consecutiva para el tipo de cambio oficial, que aun conserva un descenso de 53 pesos o 3,9% en lo que va de agosto.

Los contratos de dólar futuro concluyeron con leves alzas en un rango de 0,2% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. El contrato más operado fue el de septiembre, que avanzó seis pesos o 0,4% a $1,393, mientras que las posturas para fin de agosto quedaron a $1.334,50 (+0,2%).

El contrato para fin de diciembre cerró con alza de cuatro pesos o 0,3%, a $1.535, ahora por encima del techo de la banda de libre flotación prevista para e dólar mayorista, de $1.531 para fin de año.

También se observó un aumento en el volumen negociado en el día, en pesos equivalentes a USD 1.7790,7 millones, como en el interés abierto, que alcanzó los 6.872,5 millones de dólares.

Por otra parte, el Banco Central publicó la posición vendida de dólar futuro al 31 de julio que ascendió a USD 3.812 millones. Esto es una suba de USD 1.903 millones con respecto al cierre de junio y ya supera al nivel de octubre de 2023, que fue el último mes con posición vendida por parte de la autoridad monetaria hasta sus intervenciones de marzo de 2025.

Con una mínima ganancia de cinco pesos o 0,4% el dólar blue se asienta en los $1.345 para la venta, su nivel más alto desde el 11 de abril, con una brecha de 1,8% respecto del mayorista.

Nuevamente sin intervención oficial en el mercado de contado, las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en marginales USD 16 millones en el día, a USD 41.499 millones.