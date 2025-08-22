Economía

Jornada financiera: el dólar subió por tercer día y las acciones quedaron afuera de la corriente alcista de Wall Street

La divisa avanzó a $1.335 en el Banco Nación. El S&P Merval subió un marginal 0,1% y los ADR cedieron, mientras que los índices de Nueva York treparon fuerte tras el mensaje de Jerome Powell en Jackson Hole

Guardar
Los activos argentino quedaron fuera
Los activos argentino quedaron fuera del rally alcista en el exterior

Mientras los inversores financieros ahora buscan pistas sobre la fortaleza del presidente libertario Javier Milei ante la definición de las elecciones legislativas de octubre, los activos bursátiles exhibieron debilidad de precios ante en un dólar que volvió a subir y tasas de interés en pesos aún muy elevadas.

Por ejemplo, la referencia de la caución -préstamos bursátiles entre privados- se sostuvo en un 47% nominal anual.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un marginal 0,1%, en los 2.106.200 puntos, mientras que los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York cerraron con mayoría de pérdidas.

Acciones locales en EEUU (Rava
Acciones locales en EEUU (Rava Bursátil, precios en dólares)

Del lado ganador quedaron Mercado Libre (+4,3%) y Globant (+3,6%), sostenidas en este caso por la tendencia muy alcista en un rango de 1,5% a 1,9% en los principales indicadores de Wall Street.

Los principales índices de Wall Street subieron con fuerza y con el Dow Jones en un máximo de cierrede 46.631 puntos, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntó a un posible recorte de las tasas de interés en septiembre durante su discurso en el simposio de Jackson Hole.

Los comentarios de Powell abrieron la puerta a un recorte de tasas en la reunión que celebrará la Fed los días 16 y 17 de septiembre, pero también subrayaron la importancia de los datos de empleo e inflación que estarán disponibles para entonces.

En tanto, los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- descontaron las ganancias de la mañana y terminaron con caída de 0,3% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan en torno a los 750 puntos básicos.

Por su parte, en el ámbito monetario las presiones sobre las tasas de interés continuaban distorsionando las apuestas de los inversores tras recientes cambios en la política del Banco Central y los encajes de las entidades.

El dólar subió por tercera rueda

El dólar minorista finalizó con una ganancia de diez pesos o 0,8% este viernes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 11 de agosto. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el billete quedo a $1.337,23 para la venta (suba de 7,45 pesos o 0,6%) y a $1.294,81 para la compra.

En una sesión con negocios por USD 540,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó operado a $1.321 para la venta, con un alza de seis pesos o 0,5% en el día. Se trató de la tercera suba consecutiva para el tipo de cambio oficial, que aun conserva un descenso de 53 pesos o 3,9% en lo que va de agosto.

Los contratos de dólar futuro concluyeron con leves alzas en un rango de 0,2% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. El contrato más operado fue el de septiembre, que avanzó seis pesos o 0,4% a $1,393, mientras que las posturas para fin de agosto quedaron a $1.334,50 (+0,2%).

El contrato para fin de diciembre cerró con alza de cuatro pesos o 0,3%, a $1.535, ahora por encima del techo de la banda de libre flotación prevista para e dólar mayorista, de $1.531 para fin de año.

También se observó un aumento en el volumen negociado en el día, en pesos equivalentes a USD 1.7790,7 millones, como en el interés abierto, que alcanzó los 6.872,5 millones de dólares.

Por otra parte, el Banco Central publicó la posición vendida de dólar futuro al 31 de julio que ascendió a USD 3.812 millones. Esto es una suba de USD 1.903 millones con respecto al cierre de junio y ya supera al nivel de octubre de 2023, que fue el último mes con posición vendida por parte de la autoridad monetaria hasta sus intervenciones de marzo de 2025.

Con una mínima ganancia de cinco pesos o 0,4% el dólar blue se asienta en los $1.345 para la venta, su nivel más alto desde el 11 de abril, con una brecha de 1,8% respecto del mayorista.

Nuevamente sin intervención oficial en el mercado de contado, las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en marginales USD 16 millones en el día, a USD 41.499 millones.

Temas Relacionados

Wall Streetacciones Argentinatasas de interésdólar hoyreservas BCRAúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Paro de controladores: afecta a 10.500 pasajeros y Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar más de 100 vuelos en un día

Latam, Flybondi y Jetsmart también advirtieron por demoras y reprogramaciones

Paro de controladores: afecta a

ARBA presentó un nuevo régimen para evitar la acumulación de saldos a favor de Ingresos Brutos y liberar capital de trabajo

El organismo bonaerense anunció un paquete de medidas que incluye ajustes automáticos de alícuotas, suspensión de embargos y reordenamiento del esquema de agentes de recaudación, entre otras

ARBA presentó un nuevo régimen

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses

La irregularidad en el crédito privado se elevó en junio en todos los segmentos, con especial foco en los créditos personales y las tarjetas de crédito

La morosidad en los préstamos

La economía se desacelera pero mantiene los mejores fundamentos “macro” en dos décadas, según los analistas privados

Con dólar y tasas volátiles, los analistas prevén una contracción de la actividad en los próximos meses, aunque el PBI completaría una expansión de 4,5% en 2025. El rol central de los superávit “gemelos”

La economía se desacelera pero

El proyecto minero Altar en San Juan dará un paso clave y prevé una inversión de USD 1.500 millones

La compañía canadiense Aldebarán Resources presentará en septiembre el Estudio Económico Preliminar de la mina, que estima recursos de 32.000 millones de libras de cobre y 6,7 millones de onzas de oro

El proyecto minero Altar en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron la prisión preventiva de

Ordenaron la prisión preventiva de los dos menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Receta de postre de vainillas y café, rápida y fácil

Les prohibieron la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de los investigados por las presuntas coimas en la ANDIS

Paro de controladores: afecta a 10.500 pasajeros y Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar más de 100 vuelos en un día

Atraparon a un hombre por robar en una casa de La Plata: tiene 5 antecedentes similares

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania afronta una tarea monumental:

Ucrania afronta una tarea monumental: identificar a más seis mil cadáveres que entregó Rusia

Putin elogió el liderazgo de Trump y afirmó que ve “luz al final del túnel” en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria a la Corte Constitucional

Toma de rehenes en cárceles de Guatemala: pandilleros secuestraron a guardias y personal civil

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

TELESHOW
Pampita: “A esta altura de

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa