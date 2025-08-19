Economía

Mercados: caen las acciones y suben los bonos mientras las tasas se asientan en la zona del 40%

El S&P Merval pierde 1,9% y los ADR caen hasta 3% en Wall Street. Los títulos públicos en dólares mantienen la tónica positiva y avanzan 0,3%

Las cotizaciones de los activos
Las cotizaciones de los activos argentinos sufren por la volatilidad de las tasas en el mercado doméstico.

Las duras restricciones monetarias alentadas desde el Banco Central impactaban este martes en un recorte de liquidez, con movimientos selectivos en el tipo de cambio y firmeza en las tasas de interés.

A casi dos meses de las próximas elecciones legislativas nacionales, claves para el Gobierno por su minoría en el Congreso, la administración del libertario Javier Milei pugna para evitar una mayor debilidad en el peso y la implícita presión sobre los niveles inflacionarios.

A las 12:50 horas, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde 1,9%, en los 2.150.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominan las bajas, encabezadas por Edenor (-2,8%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:50 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- mantenían la moderada tendencia alcista de las últimas sesiones. Este martes avanzan un 0,3% en promedio.

El Tesoro absorbió en la víspera 3,79 billones de pesos -equivalentes a unos USD 2.931,2 millones- mediante una licitación doméstica de la nueva letra TAMAR mayorista, con el objetivo de sacar liquidez entre los bancos.

“Las nuevas medidas, que no solo incrementaron los encajes sino que también trasladaron el cumplimiento a una base diaria y elevaron fuertemente la penalidad por incumplimiento, empujaron a los bancos a suscribir (las TAMAR) lo máximo posible para construir un colchón de cara a los requerimientos diarios”, reportó el agente de liquidación y compensación Max Capital.

Para evitar que un mayor circulante afecte el tipo de cambio -ahora ligeramente debajo de $1.300-, el BCRA dispuso recientemente aumentar los encajes bancarios y obligó a contabilizarlos de manera diaria para frenar la especulación con la tasa de interés.

Tantos cambios en el corto plazo acaban de generar una abultada movilidad en los rendimientos de las cauciones bursátiles, donde se ofrece fondeo privado para intervenir en activos, saldar obligaciones o especular directamente. Esto provocó variaciones de tasas entre el 2% anual este lunes a lunes a 120% casi un mes atrás.

Esta tasa promediaba un 43% nominal anual en cauciones a un día y a siete días de plazo.

“Argentina atraviesa semanas de clima tenso entre los bancos y el Gobierno, algo inesperado en la previa electoral. La situación se originó tras el desarme de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), lo que convirtió al mercado de pesos en el tema central. Se observó malestar en los bancos por la imposición de encajes más elevados y rígidos, que los obligan a inmovilizar dinero y restringen la liquidez”, reportó la correduría Rava Bursátil.

“Esto tiene un impacto directo en la economía real, ya que el costo de financiamiento para las empresas aumenta significativamente, se pone un freno a la actividad. El mercado de pesos presenta volatilidad con licitaciones fuera de calendario y convalidación de tasas elevadas”, acotó.

“Este fenómeno de suba de tasas, creemos, es lo que subyace a la baja del dólar en estas últimas ruedas”, dijo Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS. “Hacia adelante, veremos como es el resultado de la licitación de deuda en pesos de la semana que viene, en especial en materia de rollover, para ver qué tantos pesos prefieren los bancos no renovar para hacerse de liquidez, y que implicancias tiene eso sobre tasas cortas en pesos y dólar”, agregó.

“La licitación fuera de calendario del lunes que liquida hoy martes, que absorberá $3,8 billones, algo menos que lo inyectado al sistema tras la licitación del miércoles pasado en que no se renovó todo el vencimiento”, refirió Franco.

“A pesar del fuerte compromiso fiscal del Gobierno, la lectura incomoda a los inversores dado que refleja una oposición con visiones diferentes, lo cual incrementa la `prima de riesgo’ en las valuaciones, ya que los progresos en la economía se encontrarían sujetos al escenario político, no lográndose conformar consensos sobre pilares centrales entre las principales fuerzas”, dijo el economista Gustavo Ber.

“Creemos que, con el cambio de expectativas a nivel internacional, y la posibilidad cada vez más cierta de una baja de tasas en Estados Unidos, nuestros bonos y acciones tienen un recorrido alcista por delante”, afirmó el economista y analista Salvador Di Stefano.

“No debemos subestimar la importancia de la decisión que la Corte de Apelaciones tomará el martes próximo en el caso YPF. Si ratifica la decisión de la jueza Preska de no suspender el fallo que obliga al país a entregar las acciones de YPF, el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema”, recordó el analista especializado en litigios internacionales Sebastián Maril.

“Los resultados de estas decisiones marcarán el rumbo que tomará el juicio por la expropiación de YPF hasta que se conozca el fallo de la apelación principal”, señaló Maril. El ADR de YPF restaba 2,6% en Wall Street, a 32,85 dólares.

