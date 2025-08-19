Economía

El Gobierno liberó la circulación de camiones bitrenes

La Resolución 1196/2025 dispuso la libre circulación de vehículos de gran porte en la red vial nacional, con excepciones específicas en curvas y puentes

Guardar
Bitrenes de 25,5 y 30,25
Bitrenes de 25,5 y 30,25 metros ya pueden transitar por la totalidad de la red vial nacional (Ilustración: Movant Connection)

La publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1196/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, marcó un cambio profundo en la regulación del transporte automotor de cargas en Argentina. La medida habilitó la circulación de bitrenes —camiones con dos semirremolques articulados— en casi toda la red vial nacional, lo que representó un giro respecto del esquema anterior de corredores restringidos.

Hasta ahora, los vehículos de mayor porte solo podían transitar por tramos específicos y en horarios determinados. Esa modalidad, aprobada en 2018, obligaba a solicitar permisos que demoraban meses y limitaba la conectividad del sistema logístico. En palabras de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aquello generaba un escenario sin lógica: “¿Un permiso para recordarle a un camionero con un camión de 5 metros de altura que no pase por debajo de un puente con una altura de 4 metros? No tiene sentido ese permiso. ¿Por qué se pedía para los bitrenes? La verdad es que era incomprensible”.

La nueva normativa reemplazó esa lógica de autorización puntual por un principio de exclusión negativa. Según explicó la resolución, se dispuso que los bitrenes de 25,5 metros y de 30,25 metros de longitud puedan transitar en la totalidad de la Red Vial Nacional, “con excepción de los tramos definidos en los anexos I y II” de la medida. Los anexos incluyeron 55 curvas de radio muy reducido en rutas montañosas de Salta, Jujuy, Tucumán y una en Chubut, además de puentes cuya capacidad portante es inferior a 75 toneladas.

En los tramos afectados por esas restricciones, se estableció que la Dirección Nacional de Vialidad otorgue una autorización previa para garantizar la seguridad operativa. En el caso de los puentes, el texto señaló que “la circulación estará condicionada a que el peso bruto total del vehículo no exceda la capacidad estructural máxima del puente correspondiente”.

El cambio no solo amplió el alcance territorial, sino que también eliminó la obligación de tramitar permisos individuales por cada vehículo, como ocurría con el régimen previo. Para Sturzenegger, la decisión implicó un paso central: “Estamos cambiando las reglas del juego del transporte en Argentina. Más carga por viaje permite menos viajes y menos combustible por tonelada: transportar más con menos ahora es posible”.

La resolución también habilitó a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía a modificar los anexos en función de criterios técnicos relacionados con la seguridad vial, la capacidad de la infraestructura y otros factores que afecten la aptitud de los tramos. Además, dispuso dejar sin efecto todas las normas que se opusieran a la nueva regulación o que restringieran el principio de libre circulación.

El marco jurídico de esta medida se apoyó en la Ley 24.449 de Tránsito, que regula el uso de la vía pública y las condiciones de circulación en jurisdicción federal, y en los decretos 779/1995, 574/2014, 32/2018 y 461/2025. En particular, el decreto 574 de 2014 había introducido las configuraciones de bitrenes, autorizando su operación en Argentina, pero con limitaciones que ahora quedaron superadas.

El artículo 2 de la Resolución 1196/2025 detalló: “Dispónese la libre circulación para las configuraciones de vehículos identificados en el apartado 2.3.2 del anexo R correspondiente al decreto 779/1995 orden Nº 28, unidad Bitrén de veinticinco metros con cincuenta centímetros (25,50 m) de longitud entre paragolpes extremos, y en el apartado 2.3.3 orden Nº 29, unidad Bitrén de treinta metros con veinticinco centímetros (30,25 m) de longitud entre paragolpes extremos, en la totalidad de la Red Vial Nacional, con excepción de los tramos definidos en los anexos I y II que integran la presente resolución”.

El esquema anterior, basado en la habilitación de corredores específicos, generaba lo que el propio documento oficial calificó como “fragmentación operativa” y un aumento en los costos de planificación logística. Con la nueva modalidad, los transportistas tendrán la posibilidad de organizar recorridos más directos, lo que redujo el tiempo de traslado y la complejidad administrativa.

La publicación en el Boletín Oficial dejó en claro que la entrada en vigencia de la medida se produjo “el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina”. De esta manera, el cambio comenzó a regir de inmediato en todo el país, salvo en las excepciones técnicas previstas.

Sturzenegger destacó además el componente político de la decisión, al señalar: “Un paso más cerca de la libertad que nos pide el presidente Javier Milei”. También felicitó al secretario de Transporte, Luis Pierrini, y a los funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación que colaboraron en el diseño del nuevo marco.

La resolución incluyó un anexo denominado “Manual del Usuario”, que reemplazó el aprobado en 2018. El documento actualizado brindó pautas operativas y técnicas para los conductores de estas unidades de gran porte, alineadas con el nuevo esquema de libre circulación.

Con esta medida, el Gobierno dejó atrás un modelo regulatorio basado en permisos y autorizaciones caso por caso, para dar paso a un sistema de libertad de circulación sustentado en criterios objetivos de infraestructura y seguridad vial. El texto oficial fue firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y constituyó una de las disposiciones más relevantes en materia de transporte automotor de los últimos años.

Temas Relacionados

BittrenesCamionesDesregulaciónÚltimas Noticias

Últimas Noticias

JP Morgan espera que el Gobierno llegue a las elecciones con la inflación en baja

El gigante de Wall Street consideró que las recientes medidas mantendrán los precios a raya. El banco ajustó su proyección para la variación de precios minoristas de agosto

JP Morgan espera que el

El gobierno porteño ya permite pagar con criptomonedas impuestos como ABL, patentes, licencias de conducir y multas

Entre la medidas que anunció Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad, están la actualización del nomenclador de actividades económicas y base imponible diferencial para la compraventa de criptoactivos

El gobierno porteño ya permite

Cuánto debió destinar un hogar del AMBA para pagar los servicios públicos de agosto

La canasta se redujo frente al mes anterior por una baja del consumo, lo cual compensó la suba de las tarifas

Cuánto debió destinar un hogar

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 19 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.315 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los $1.340 por unidad

Dólar hoy: a cuánto se

Rematan casi 50 autos desde $3,3 millones, entre modelos históricos y actuales

Un catálogo digital reúne vehículos de distintas marcas, años y condiciones con precios mínimos que van desde $3,3 millones hasta $20 millones

Rematan casi 50 autos desde
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo será la luna negra

Cuándo será la luna negra de agosto, un fenómeno tan invisible como fascinante

JP Morgan espera que el Gobierno llegue a las elecciones con la inflación en baja

Video: un prestamista fue filmado cuando amenazaba a los deudores con una ametralladora

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

Video: así fue el velorio tumbero del motochorro que murió baleado por el policía al que quiso robar en La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
Quentin Tarantino dijo cuál es

Quentin Tarantino dijo cuál es su obra maestra y reveló quién dirigirá su secuela

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

La OEA advierte que “la desconfianza y la incertidumbre marcaron las elecciones” en Bolivia

“Solo esperan poder volver a usar sus teléfonos”: 12 docentes hablan sobre los cambios en las escuelas

Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

TELESHOW
Gimena Accardi enfrentó los rumores

Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con Andrés Gil: “Necesito frenar esto”

Laura Laprida fue mamá de Otto, el nieto número 20 de las Trillizas de Oro: “Bienvenido al clan”

Quién es Andrés Gil, el presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis

Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una cagada”