Jornada financiera: en un clima de volatilidad, la tasa de caución se hundió a solo 5% tras la licitación de deuda

El dólar mayorista cae 5,9% en lo que va de agosto.

La jornada financiera dejó como saldo ganancias para las acciones y los bonos y un nuevo descenso del dólar mayorista, con el trasfondo de una licitación de deuda del Tesoro fuera de cronograma para endurecer el apretón monetario y un desplome de las tasas de caución -prestamos entre privados- en la Bolsa.

Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa), afirmó que “lo más importante de la jornada viene siendo la baja de caución. Pasó de 70% el viernes a operar en niveles del 3% en el mínimo del día” y explicó que “los bancos habían ‘rolleado’ menos en la licitación del Tesoro que liquidó hoy. Luego le subieron los encajes y ofrecieron una nueva licitación”, pero dado que ésta se liquida el martes, “los bancos tenían 3,8 billones de pesos líquidos, únicamente por un día ya que mañana los tienen que integrar ¿Dónde fueron esos pesos? Efectivamente fueron a la caución una vez que les confirmaron el monto adjudicado en la licitación, por eso la vimos (a la tasa) desplomar a lo largo de la tarde".

Cappella añadió que el martes “probablemente vuelva a los niveles de 45%, que es donde estuvo el precio promedio ponderado por volumen” del día.

“Es una locura lo que pasó hoy. El máximo de la tasa de caución hoy fue de 65% y el mínimo 1,9%, eso demuestra la volatilidad que hay. No sé quien presta fondos a esta tasa, es un regalo. Si tomo dinero a 3,5% y lo coloco en una cuenta remunerada que debe estar entre 35% a 40%, no tiene razón de ser, acá está todo roto”, comentó a Infobae un operador del mercado.

Las tasas de caución -préstamos bursátiles entre privados- retomaron la suba con mucha volatilidad como la registrada en las últimas cinco semanas. La caución a un día de plazo llegó a negociarse por encima de 60% nominal anual por la mañana, con ascenso de unos 20 puntos porcentuales en comparación al jueves 14, para un cierre impensado en solo 5% anual, mientras que las tasas para operaciones a siete días de plazo quedaron a 35% anual, según datos de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos).

La referencia de las tasas pactadas en préstamos entre privados fue seguida de cerca tras la licitación del Tesoro de este lunes. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que en la licitación se adjudicó $3,788 billones sobre un total de ofertas recibidas por $3,799 billones. En esta oportunidad el Gobierno consiguió refinanciar a un costo equivalente al de un plazo fijo mayorista (Tasa TAMAR, ahora en el 52,65% nominal anual) más un 1 por ciento.

“Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA”, anunció Quirno. Hay que recordar que tras la colocación de bonos en pesos de corto plazo la semana pasada fueron liberados 5,9 billones de pesos.

“Fue una licitación atípica, con un solo instrumento y dirigida exclusivamente a bancos. El bono Tamar terminó saliendo a un spread bajo (1%) relativo a lo que fue la licitación de la semana pasada (6%-7,5%). Esto era esperable porque era el único instrumento elegible para cumplir la integración de los nuevos encajes”, señalaron desde el equipo de Research de Puente, donde aclararon que ese 1% de spread sobre la tasa mayorista “implica una tasa real muy alta en términos históricos”.

Bajó el dólar mayorista y subió en el Banco Nación

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.315 para la venta en el Banco Nación, tras un máximo de $1.320 por la mañana. Se trata de la primera ruda operativa en alza en lo que va de agosto.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.314,24 para la venta (alza de 2,83 pesos o 0,2%) y $1.271,87 para la venta.

En una sesión mayorista con USD 452,8 millones operados en el segmento de contado, el dólar cedió siete pesos o un 0,5%, a 1.293 pesos, el precio más bajo desde el 29 de julio. El dólar mayorista anotó la undécima rueda consecutiva con bajas de su cotización, lapso en el que recortó 81 pesos o 5,9 por ciento.

Las paridades bursátiles del dólar -implícitas en las cotizaciones de acciones y bonos operados en simultáneo en la Bolsa local y el exterior- avanzaron entre ocho y diez pesos, y superaron otra vez los 1.300 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos alcanzó los $1.306,35 (+0,6%), mientras que el dólar MEP llegó a los 1.304,43 (+0,8%).

Los contratos de dólar futuro -en pesos, atados a la evolución del tipo de cambio- operaron con tendencia bajista, con caídas más pronunciadas para las posturas de plazo más corto. Según datos de A3 Mercados, el contrato más operado volvió a ser el de vencimiento a fin de mes, que restó 18,50 pesos o 1,4%, a 1.313,50 pesos. El volumen de negocios fue el equivalente a USD 1.006 millones, mientras que el interés abierto se mantuvo estable en los 6.558 millones de dólares.

El dólar blue avanzó 20 pesos o 1,5%, a $1.340 para la venta. El billete en la plaza informal volvió a posicionarse como el más caro de todos, con una brecha de 3,6 por ciento.

Las reservas internacionales del Banco Central restaron USD 146 millones o 0,3%, a USD 41.761 millones de dólares.

Subas en la Bolsa

Tras la licitación de deuda del Tesoro, los activos bursátiles ofrecieron cifras positivas. La tendencia declinante de las tasas en pesos del sistema financiero también ayudó a sostener la cotización de los activos.

Al cierre el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,5% en los 2.198.382 puntos. Entre los ADR y acciones de las empresas argentinas negociados en dólares en Wall Street también se observaron moderadas alzas encabezadas por Banco Supervielle (+3,7%) y Edenor (+3,1%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Las acciones de YPF ascendieron 2% en Nueva York, a USD 33,59, luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió temporalmente la orden judicial que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera, en el marco del litigio con los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de 2012. Esta decisión permite que continúe el proceso de apelación presentado por el gobierno argentino.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron 0,4% en promedio, con un riesgo país en torno a los 710 puntos básicos.

En julio de 2025 el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.749.386 millones y un déficit financiero de $168.515 millones. El superávit primario se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024, con ingresos totales que crecieron 2,8% interanual y gastos primarios que se redujeron 1,3% interanual.

“Dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses. De este modo, en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio. Adicionalmente, en el mes de julio se abonó el medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional”, explicó el ministro de Economía Luis Caputo, a través de un mensaje a través de su cuenta personal en la red social “X”.

En los primeros siete meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,3% del PIB.