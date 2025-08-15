Economía

El fondo de Warren Buffet lo hizo de nuevo: cuál es la apuesta con la que sorprendió a Wall Street

Las acciones de UnitedHealth Group se dispararon 12% después de que Berkshire Hathaway reveló la compra de 5 millones de títulos de la compañía

Guardar
El logo de UnitedHealth Group
El logo de UnitedHealth Group se ve sobre un puesto de operador en la Bolsa de Nueva York, el jueves 17 de abril de 2025. (AP Foto/Richard Drew)

Las acciones de UnitedHealth Group subieron 13% este viernes después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett revelara el jueves que compró 5 millones de acciones en el segundo trimestre del año.

El gigante asegurador sufrió múltiples reveses en los últimos dos años. Con la acumulación de resultados por debajo de los esperados, sus acciones estuvieron bajo presión constante y han caído más del 45% en lo que va de año.

Sin embargo, tras la noticia de la compra de acciones por parte de Berkshire, las acciones subieron por encima de los 306 dólares.

Vale recordar que los inversores argentinos pueden acceder a la compra de acciones de UnitedHealth con pesos a través del Cedear UNH en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuya cotización concluyó el jueves a 10.800 pesos.

La última vez que Berkshire tuvo una participación en la empresa fue cuando Stephen Hemsley era el director ejecutivo, entre 2006 y 2017. Hemsley regresó al cargo después de que el ex director ejecutivo Andrew Witty renunciara en mayo tras un año de vientos en contra acumulados.

Fuente: Finance Yahoo
Fuente: Finance Yahoo

Una compañía castigada por el mercado y signada por una tragedia

El año pasado, la compañía aseguradora sufrió uno de los mayores ciberataques de la historia contra una de sus filiales, Change Healthcare, encargada de la gestión de pagos, lo que causó problemas a los proveedores de salud durante meses. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS por sus siglas en inglés) tuvo que intervenir para restablecer el flujo de pagos.

Pese a las ganancias de este viernes, las acciones de UnitedHealth mantienen una caída de casi 40% en 2025.

Posteriormente, la compañía anunció un impacto mayor de lo esperado del ataque a mediados de 2024, que lastró a los principales índices. A finales de año, durante la junta anual de accionistas en la ciudad de Nueva York, el director ejecutivo de seguros, Brian Thompson, fue asesinado a tiros.

Con 50 años, Thompson murió baleado cuando estaba en un viaje de trabajo en Manhattan el pasado 4 de diciembre. Cinco días después el joven Luigi Mangione fue arrestado en Pensilvania como sospechoso. Desde entonces se encuentra en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn a la espera de ser juzgado.

Mangione, de 27 años, está encarcelado de manera preventiva, está acusado de asesinato a nivel federal y afronta una posible pena de muerte si es declarado culpable, castigo que pidió expresamente la Fiscalía federal. También está imputado en Pensilvania.

El asesinato de Thompson se dio en un período de cuestionamiento público con el sistema de salud del país norteamericano. Muchos estadounidenses reaccionaron al tiroteo relatando historias personales sobre experiencias difíciles con las aseguradoras.

Los problemas de la compañía no terminaron ahí. La reacción pública contra la industria aumentó tras las consecuencias, y toda la industria aseguradora se vio obligada a abordar el problema de las reclamaciones denegadas. En abril de este año, las acciones de la compañía se desplomaron después de que unas ganancias por debajo de las expectativas conmocionaran a Wall Street.

Hemsley asumió el cargo en mayo y, en la última conferencia sobre ganancias, abordó los errores de la compañía y el entorno de mayores costos al que no se adaptó a tiempo.

“Más allá de los factores ambientales que están afectando a todo el sector y más específicamente a nosotros, hemos cometido errores de precios y operativos, entre otros”, explicó en la presentación de resultados ante accionistas.

El alza de las acciones de UnitedHealth también impulsó el Dow Jones, que subió aproximadamente medio punto porcentual en las primeras operaciones. Anteriormente, las pérdidas de UnitedHealth lastraron el índice Dow Jones de Industriales. En mayo, se atribuyó a UnitedHealth el 88% de la caída del índice de referencia del mercado neoyorquino en lo que va de año.

Temas Relacionados

Wall StreetUnitedHealth GroupWarren BuffettBerkshire Hathawayúltimas noticias

Últimas Noticias

Privatizaciones: el Gobierno lanzará la licitación de las hidroeléctricas del Comahue tras un acuerdo con Río Negro y Neuquén

El Ministerio de Economía espera un ingreso de hasta USD 500 millones. Las provincias se garantizaron más ingresos por regalías, un nuevo canon y un fondo específico para obras, entre otros puntos

Privatizaciones: el Gobierno lanzará la

Bono a empleadas domésticas: cuánto tienen que cobrar en agosto, según el último aumento

A fines de julio, el sector logró un nuevo acuerdo salarial que contempla un alza del 6,5% más el pago de tres montos adicionales. Su valor depende de las horas trabajadas

Bono a empleadas domésticas: cuánto

Las acciones de Globant se hunden 14% en Wall Street tras un mal balance

La compañía argentina de servicios y tecnología de software reportó la primera pérdida neta en más de una década. En 2025 su capitalización bursátil se redujo 67% o más de USD 6.000 millones

Las acciones de Globant se

Sin VTV: quiénes son los automovilistas que no tienen que hacer la revisión y quiénes la pueden hacer gratis en CABA

Según la normativa vigente, algunas personas con vehículos pueden evitar trámites o pagos de la verificación técnica en función de la edad del auto, el kilometraje y diversas condiciones sociales

Sin VTV: quiénes son los

Día no laborable: cómo es la operatoria de los bancos, la Bolsa y la actividad financiera

El viernes 15 de agosto es un día no laborable en todo el país, pero no es feriado. Qué cambia en el funcionamiento de bancos, cajeros, pagos digitales y comercios

Día no laborable: cómo es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno era “amiguero” y el

Uno era “amiguero” y el otro “casi no hablaba”: qué declararon los compañeros de colegio de Diego Fernández Lima y Cristian Graf

El diputado salteño acusado de difundir fake news buscaría una banca en el Senado para mantener sus fueros

Privatizaciones: el Gobierno lanzará la licitación de las hidroeléctricas del Comahue tras un acuerdo con Río Negro y Neuquén

La emotiva historia de Don Julio: de restaurante sin nombre a favorito de las celebridades

Bono a empleadas domésticas: cuánto tienen que cobrar en agosto, según el último aumento

INFOBAE AMÉRICA
Por primera vez, el camarón

Por primera vez, el camarón desplazó al petróleo como principal exportación de Ecuador

Robert A. Caro y Gustado Dudamel, premiados por el Museo de Historia de Nueva York

El juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro comenzará el próximo 2 de septiembre

Bolivia desplegará más de 25.000 policías el domingo para garantizar las elecciones

‘El agente secreto’ lidera la carrera del cine brasileño rumbo al Oscar 2026

TELESHOW
Wanda Nara habló de la

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei

Sofía Calzetti celebró en Grecia su primer cumpleaños como mamá: paseo en yate, mar turquesa y la alegría de su hija

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas