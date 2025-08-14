Economía

Plan canje: entró al Congreso un proyecto que busca emular el programa de los´90 con rebajas de hasta 20% para comprar un 0 Km

Es una iniciativa del diputado nacional Oscar Agost Carreño, de la provincia de Córdoba. Coincide con una idea que tienen en el Gobierno de impulsar una renovación del parque automotor

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

Guardar
El diputado Oscar Agost Carreño
El diputado Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley para impulsar un Plan Canje de autos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por iniciativa del diputado nacional Oscar Agost Carreño, esta semana ingresó al Congreso un proyecto de ley bajo la denominación de “Plan de renovación automotor”, que consiste, esencialmente, en una versión actualizada de un “Plan Canje”.

Según establece en los considerandos, las operaciones de compra y venta de automóviles, utilitarios, camiones, chasis con cabina y chasis para ómnibus, carrozados o no, pero que sean de fabricación nacional, que se realicen bajo este régimen especial, podrán acceder a un descuento del 20% sobre el precio de un automotor 0 km, con un límite de hasta $6.000.000 para autos y utilitarios con capacidad de carga menor a 800 kilos.

Para el caso de los utilitarios con mayor capacidad de carga hasta 5.000 kg, el límite sería de $8.000.000 y para colectivos y camiones el tope subirá hasta $15.000.000.

El proyecto de ley concuerda con la idea que existe en algunas áreas del Gobierno, respecto a la necesidad de actualizar el parque automotor, que de acuerdo al último reporte de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) es de 14,1 años de antigüedad, y para que el proceso de envejecimiento se detenga, sería necesario vender 1,1 millones de autos cero kilómetro por año. Este año, la proyección de ventas del sector es de 650.000 unidades, lo que deja al mercado todavía un 40% por debajo de ese valor.

De acuerdo con el texto al que accedió Infobae, el programa exige que los propietarios entreguen los vehículos antiguos y obtengan el Certificado de Baja y Desarme, según lo dispone la Ley 25.761, trámite que se realiza ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. A continuación, el vehículo debe ser entregado en un concesionario oficial o un desarmadero habilitado, que interviene el certificado y lo registra en el marco del plan.

El proyecto establece que solo pueden ser dados de baja vehículos con más de doce años y hasta treinta de antigüedad. La autoridad de aplicación definirá las condiciones técnicas y de admisibilidad de las unidades involucradas. Además, el régimen contempla un mecanismo de incentivo para los concesionarios y las terminales automotrices participantes: por cada descuento aplicado, recibirán un bono del 50% de su valor emitido por el Ministerio de Economía, utilizable para el pago de impuestos nacionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El bono, según detalla la iniciativa, podrá transferirse entre terminales automotrices y a proveedores de autopartes, hasta un tope que equivale al 50% del Impuesto al Valor Agregado facturado por el cesionario al cedente durante el mes anterior a la cesión. Cada certificado de baja servirá para la compra de un único vehículo nuevo de la misma categoría que el dado de baja, aunque el usuario podrá optar por una unidad de otra categoría, pero el monto máximo del descuento corresponderá al de la categoría de menor valor.

El Gobierno impulsa también una
El Gobierno impulsa también una iniciativa similar al proyecto presentado esta semana por el legislador cordobés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto fija una vigencia de un año para el régimen, con la posibilidad de prorrogarlo por igual período mediante decisión del Poder Ejecutivo. Además, faculta al Ejecutivo a establecer la autoridad de aplicación y a reglamentar los aspectos necesarios para poner en marcha y supervisar la iniciativa.

En diálogo con Infobae, el legislador que presentó el proyecto remarcó: “Vengo presentando hacía días proyectos de ley sobre plan canje de maquinaria agrícola, de autos y camiones. Estimo que el promedio de antigüedad del parque automotor argentino es de 14 años, lo que es un problema para la seguridad vial y el medio ambiente. En los proyectos tuve en cuenta la experiencia de los 90s y por supuesto es una herramienta útil para mover la economía la economía a gran escala”.

Respecto de los estudios que, tal como publicó días atrás este medio, el Gobierno está encarando en el mismo sentido, Agost Carreño afirmó que no tuvo conversaciones con las autoridades sobre este tema. “Ví por la prensa que trabajarían en una iniciativa similar, lo que permitirá discutir los distintos proyectos para que el Congreso apruebe rápidamente una ley sobre el tema”, aclaró.

Parque automotor antiguo

En el proyecto presentado, el diputado argumenta que en Argentina el parque automotor tiene una antigüedad promedio de catorce años, cifra superior al promedio de diez años que registran países europeos como Alemania, Francia e Inglaterra, así como Brasil y Chile. El legislador explica que el envejecimiento del parque automotor obedece al descenso en la venta de unidades nuevas y a los bajos incentivos para dar de baja modelos antiguos. Sostiene además que el plan representaría una oportunidad para aumentar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental, a partir de una mayor incorporación de tecnología en los nuevos vehículos.

Entre los antecedentes, el proyecto menciona el “Plan Canje” aplicado en la década de 1990, que resultó en una modernización del parque automotor. El objetivo declarado por Agost Carreño es promover un parque automotor más moderno, seguro y menos contaminante en el país. El texto espera favorecer tanto la industria automotriz como la recaudación tributaria y la protección medioambiental de las ciudades.

Temas Relacionados

Plan canje autosprograma automotorOscar Agost Carreñoúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Mercados: vuelven a caer las acciones argentinas en medio de la tensión por las altas tasas de interés

El S&P Merval baja 2,9% y los ADR en Wall Street retroceden hasta 4% tras la renovación parcial de vencimientos de deuda del Tesoro, con rendimientos que duplican a la inflación

Mercados: vuelven a caer las

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 14 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.325 en el Banco Nación y a $1.340 en el mercado blue. Las reservas superaron los USD 42.000 millones

Dólar hoy: a cuánto se

El monotributo se actualizó y estas son las escalas que rigen en agosto 2025

El nuevo esquema ajusta escalas y cuotas según ingreso y actividad, con montos determinados por inflación semestral y diferencias claras entre servicios y bienes

El monotributo se actualizó y

El Ford Mustang de calle más potente de la historia ya se vende en la Argentina: cuánto cuesta

Se trata del Mustang Dark Horse, el modelo de mayor rendimiento de todos los tiempos entre los que se pueden usar en la vía pública. Tiene 507 CV y acelera más rápido que un Porsche 911

El Ford Mustang de calle

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El instituto de estadísticas porteño difundió los ingresos mínimos que delimitan cada nivel socioeconómico. Un hogar ya necesita más de $1.200.000 para no ser considerado pobre

Cuánto hay que ganar para
ÚLTIMAS NOTICIAS
En Chaco los armados electorales

En Chaco los armados electorales van tomando forma y color

Furor por Vaca Muerta: YPF venderá en sus estaciones de servicio los mamelucos que puso de moda Milei

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Mercados: vuelven a caer las acciones argentinas en medio de la tensión por las altas tasas de interés

El abogado de Contardi explicó los motivos por los que pidió su prisión domiciliaria: “Tiene circunstancias personales”

INFOBAE AMÉRICA
Cocaleros de Bolivia garantizan las

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

La dictadura cubana aseguró que continuará con las misiones médicas pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos

El gobierno de Ecuador pide aplazar la audiencia en la Corte Constitucional

EEUU evalúa aumentar presencia de misiles en Filipinas a medida que aumentan las tensiones en el Mar de China Meridional

TELESHOW
Denise Dumas celebró los 18

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis