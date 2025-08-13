Convocatoria de acreedores de Gol: inversores argentinos denuncian falta de transparencia de la aerolínea y posible perjuicio económico

Gol se encuentra en período de silencio corporativo hasta la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2025 (Gol)

La aerolínea brasileña Gol, que en enero de 2024 se acogió voluntariamente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para reestructurar su deuda, enfrenta ahora reclamos de acreedores y accionistas que recibieron títulos como parte de pago y aseguran no contar con información clave para poder negociarlos. Muchos de ellos son argentinos.

La falta de definiciones sobre plazos y condiciones de cotización genera, según plantearon, un escenario de incertidumbre que impacta en el valor de esos activos.

Gol -la mayor compañía aérea de Brasil por número de vuelos domésticos- inició su proceso ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York el 25 de enero de 2024. El objetivo, según informó en su momento, era “fortalecer su posición financiera” y “enderezar definitivamente los desafíos generados por la pandemia”, mediante la captación de capital y la reestructuración de sus pasivos. El plan fue aprobado judicialmente el 20 de mayo de 2025 y la empresa completó su salida formal del Capítulo 11 el 6 de junio de este año.

Durante todo el proceso, la compañía siguió operando sus vuelos y manteniendo la validez de boletos y reservas. La deuda a reestructurar ascendía a 20.200 millones de reales (unos USD 4.122 millones), con un compromiso de financiación inicial de USD 950 millones proveniente de miembros del Grupo Ad Hoc de los propietarios de títulos de Abra, el conglomerado que controla Gol y Avianca.

El pedido de información

En un procedimiento como el que enfrentó Gol, el Capítulo 11 obliga a la empresa a presentar un "Disclosure Statement", documento que debe detallar la forma, los plazos y las condiciones en que se harán las distribuciones a los acreedores. Esto incluye precisar si los pagos se harán en efectivo, acciones, warrants u otros instrumentos, y cuándo se entregarán o cotizarán, o al menos un rango estimado de fechas.

Sin embargo, Jorge Monastersky, abogado que representa a acreedores argentinos de Gol, afirmó que el plan aprobado no establece un calendario concreto para que las nuevas acciones (“New Equity”) comiencen a cotizar en una bolsa. “El documento no compromete un calendario firme para la cotización, sino que deja la decisión a la ‘Reorganized GOL Parent’ una vez cumplidas las condiciones legales y de mercado”, explicó Monastersky quien no descartó viajar a Nueva York en las próximas semanas para analizar presentaciones en el juzgado interviniente.

El eventual listado en el Nasdaq o la Bolsa de Nueva York queda sujeto a la decisión de la nueva compañía y a las condiciones de mercado (Bloomberg)

El letrado detalló que el plan prevé la emisión de acciones a los acreedores elegibles en la Fecha de Efectividad, inicialmente con restricciones de transferencia bajo las leyes de valores de Estados Unidos, por tratarse de una transacción exenta de registro. Para venderlas libremente, será necesario que la compañía complete los trámites de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) y/o su listado en un mercado como el NYSE o el Nasdaq, o que se cumplan los plazos de tenencia que habilitan ventas privadas.

Falta de datos clave

Según Monastersky, al momento de la acreditación de esas acciones, la compañía no comunicó —de forma concreta y transparente— aspectos esenciales como:

Fecha estimada de listado en bolsa de los nuevos títulos.

Plazo real para poder venderlos en un mercado organizado.

Existencia y características de un mercado secundario donde pudieran negociarse antes de cotizar públicamente.

Valor nominal o de referencia de cada acción al momento de la entrega.

Procedimiento operativo para liquidarlas o cobrarlas en caso de que el inversor quisiera desprenderse de ellas.

“Esta omisión informativa vulnera el principio de trato equitativo y el derecho básico a recibir información veraz, completa y actualizada sobre los instrumentos recibidos como contraprestación en un acuerdo judicial de esta magnitud”, señaló el abogado.

El plan de reorganización menciona un “Plan Equity Value” calculado por asesores financieros para repartir las acciones entre las distintas clases de acreedores. No obstante, este valor es únicamente interno y no implica un precio de mercado garantizado. El valor real se determinará recién cuando, y si, las acciones comienzan a negociarse públicamente o en operaciones privadas.

Efectos sobre el valor

En el mercado financiero, la ausencia de definiciones sobre la fecha de cotización de un título suele generar presión bajista sobre su valor de referencia. En este caso, los acreedores y accionistas que recibieron las nuevas acciones como parte de pago no tienen certeza de cuándo podrán venderlas en un mercado organizado, lo que limita su liquidez y dificulta la planificación de sus decisiones financieras.

El problema se agrava porque, sin un mercado secundario activo ni un precio de referencia, el margen para negociar operaciones privadas es reducido. Esto hace que potenciales compradores apliquen descuentos significativos frente a la falta de transparencia y a los riesgos asociados.

Gol es la aerolínea con mayor participación en vuelos domésticos de Brasil (Reuters)

“El escenario de incertidumbre impide planificar decisiones financieras y erosiona la confianza en la transparencia del proceso”, indicó Monastersky.

Consultada por este medio, Gol no dio mayores datos al respecto. Aseguró que se encuentra en período de silencio debido a la divulgación de los resultados financieros de la empresa en el segundo trimestre de 2025, prevista para finales de la próxima semana. Esto significa que la compañía no emite comunicaciones al mercado ni comentarios públicos sobre aspectos financieros o estratégicos hasta la presentación oficial de esos datos, pero que no debería tener impacto en el tipo de información que demanda los inversores, a quienes remiten al plan de salida del Capítulo 11, publicado en mayo de 2025.

Con el plan ya aprobado y la reestructuración formalmente concluida, los acreedores que aceptaron recibir acciones como parte de pago esperan ahora que la compañía defina plazos y condiciones para que esos títulos puedan negociarse en un mercado bursátil o en un circuito alternativo que ofrezca liquidez. Mientras tanto, la incertidumbre sobre esos instrumentos sigue generando preocupación entre quienes participaron del proceso.