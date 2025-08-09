Economía

Con dos anuncios, Milei reforzó su estrategia de priorizar el equilibrio fiscal de cara a la campaña electoral

El Presidente enfatizó la decisión de no cubrir gastos con emisión, ya vigente en los hechos, y de presentar un proyecto de ley con castigos para funcionarios que avalen el déficit

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

Guardar
El Presidente Javier Milei, ayer,
El Presidente Javier Milei, ayer, en cadena nacional (Captura de video)

El discurso del presidente Javier Milei por cadena nacional abordó el eje central de su programa económico y, de cara a las elecciones, político: priorizar el equilibrio fiscal para reducir la inflación. Ningún otro objetivo está por encima y así lo prueban los dos anuncios incluidos en el mensaje, cuyos efectos prácticos lucen limitados al menos en lo inmediato.

Milei anticipó que instruirá al ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie sus gastos corrientes con emisión monetaria. También decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para establecer una regla fiscal estricta que imponga un ingreso a cada gasto y, además, sanciones a legisladores o funcionarios que la incumplan.

“Estas medidas parecen abstractas”, señaló el Presidente, pero a la vez aclaró que enmarcan la decisión de vetar las leyes que recientemente sancionó el Congreso. Al no poder tomar deuda en el mercado internacional de crédito, el Gobierno considera que la única vía para enfrentar ese gasto adicional sería emitir o subir impuestos. Milei se niega a las dos opciones, ya que como dijo ayer, “si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante“.

Si en alguna oficina de la city porteña se alteraron los ánimos al escuchar que el Presidente, junto al ministro de Economía y el presidente del BCRA, iba a ofrecer un discurso por cadena nacional un viernes a la noche con anuncios económicos, la preocupación duró poco.

Los modos y el contenido de la palabra presidencial apuntaron más hacia la campaña electoral que hacia la marcha de su programa económico, alterado en el último mes por la volatilidad en la tasa de interés y en el dólar después de haber logrado cierta estabilidad. Hubo más defensa política de los vetos al aumento jubilatorio y la emergencia de discapacidad que medidas que tuerzan alguna variable económica en lo inmediato.

Amurallar el déficit cero

La analogía bélica elegida para presentar el mensaje fue entender que estas medidas son necesarias para “amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno”.

Milei ordenará al ministerio de Economía la prohibición de que “el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria”. De ese modo, “no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esta es una medida que si bien en la práctica ya implementábamos, hoy la estamos formalizando”, dijo.

La autorización para que el Central emita para financiar al Tesoro reside en la Carta Orgánica del BCRA, cuya reforma de 2012 amplió los límites. El kirchnerismo, justamente para expandir el gasto, promovió esos cambios en la normativa del Central que aún están vigentes.

Pero Milei no busca que el Congreso reforme el BCRA, el que había prometido abolir durante la campaña, sino que se autoimpone los límites para gastar.

El Presidente Javier Milei, ayer,
El Presidente Javier Milei, ayer, en cadena nacional

Su segundo anuncio sí apunta al Congreso. Milei enviará un proyecto de ley al Congreso para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”. La iniciativa impone “una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción”.

El Presidente quiere que “cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales”.

En la coyuntura actual no parece sencillo que el Congreso acceda al tratamiento de un proyecto que en el que los legisladores fijen para sí mismos sanciones penales. Mucho menos después de que el Presidente considere que los legisladores están impulsado el gasto de tal manera que causarán “un genocidio”.

El Congreso, dijo Milei, “está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento” y que ello implica “más impuestos que destruyen el crecimiento económico, o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender”.

También los acusó de “atentar contra el programa económico del gobierno y de la prosperidad de los argentinos“ y imponer ”el gran impuesto no legislado que es la inflación".

Temas Relacionados

discurso de MileiJavier Mileicadena nacionalequilibrio fiscalemisión monetaria

Últimas Noticias

Medidas económicas: Milei hizo dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto

En cadena nacional, el mandatario dijo que le ordenará al Ministerio de Economía que le prohíba al Tesoro nacional que utilice fondos del Banco Central para cubrir el gasto primario del Estado

Medidas económicas: Milei hizo dos

Jornada financiera: el dólar tuvo otra leve baja, cerró a $1.335 y se alejó del techo de la banda

En agosto, la cotización oficial cae 45 pesos o 3,3%. El S&P Merval bajó por segundo día y los ADR en Wall Street cedieron hasta 8%, afectados por flojos balances de Loma Negra e YPF

Jornada financiera: el dólar tuvo

Dos grandes fusiones en la industria automotriz global podrían traer nuevos modelos a la Argentina

General Motors y Hyundai y producirán en conjunto 4 autos nuevos para la región, y el gigante industrial indio Tata Motors compró el Iveco Group a nivel mundial

Dos grandes fusiones en la

Competencia de monedas: cómo funcionarán los cheques electrónicos en dólares que aprobó el BCRA

El sistema estará operativo a más tardar en diciembre de 2025 y busca ampliar las opciones de transacción en la divisa estadounidense

Competencia de monedas: cómo funcionarán

Los productores de tomates en Corrientes planean tirar su cosecha o regalarla en las rutas por la caída de los precios

Ante la sobreoferta de producción, a los horticultores les ofrecen por un cajón de 20 kilos lo mismo que el consumidor paga por cada kilo

Los productores de tomates en
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Mi mamá lo esperaba todo

“Mi mamá lo esperaba todo el día hasta la semana pasada”: la búsqueda de 41 años que terminó con el hallazgo del cadáver en Coghlan

Why Not Desire: la nueva fragancia de Ricky Sarkany que celebra el deseo femenino

Tragedia en Miami: un miembro de la empresa dueña de la barcaza fue detenido varias veces por estafas

Detuvieron a un joven que realizó tres amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

Detectaron cuáles son las sustancias que originaron el olor nauseabundo en la Ciudad de Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Jimena Travaglio, un viaje a

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

Lula vetó una parte de una ley que flexibiliza la concesión de licencias ambientales para proyectos de infraestructura en Brasil

Un simulacro de un bloqueo chino a Taiwán reveló que Singapur sería un actor decisivo

Ante el avance ruso, Ucrania ordenó una evacuación obligatoria en 19 localidades de la región Donetsk

TELESHOW
Halit Ergenç, el galán de

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”

Mauro Icardi habló desde Turquía sobre su nueva vida: “Siempre estoy conectado con Argentina”

La llamativa promesa de un participante de La Voz Argentina para no quedar eliminado

La reacción de Roberto García Moritán al ser consultado por su supuesta amante durante su relación con Pampita