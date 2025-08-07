Economía

Otra suba de las tasas para los plazos fijos: los bancos ya pagan hasta 39% anual a clientes minoristas

Frente al salto del dólar de la semana pasada y la suba de los encajes, las entidades financieras públicas y privadas mejoraron sus rendimientos para el ahorrista

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

Guardar
(Franco Fafasuli)
(Franco Fafasuli)

Tras el salto del dólar de los últimos días de julio y la suba de encajes dispuesta por el BCRA, los bancos siguen subiendo las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo. Hoy fue el Banco Provincia quien mejoró su oferta para captar pesos. A través de su billetera digital Cuenta DNI, la entidad ofrece un 39% anual para depósitos a 30, 60 o 90 días. En los depósitos hechos en homebanking, el rendimiento es del 36%.

Si bien se trata de una tasa promocional ya que Cuenta DNI incorporó la posibilidad de constituir plazos fijos hace 3 días incluso para no clientes, el Provincia llevó la tasa del 36% al 39% para los depósitos hechos en la billetera. En los primeros 3 días hizo 15.000 plazos fijos por $17.800 millones por esa vía.

Por su parte, el Banco Nación elevó los rendimientos por tercera vez en diez días. Hoy, su tasa para plazos fijos online es del 37% anual. El 28 de julio, con el comienzo de la tensión en el dólar, la había subido de 30% a 33%. Luego, de 33% a 34,5%. Y ahora, la llevó a 37%.

De esta forma, los dos principales bancos públicos del sistema se suben a la competencia por la captura de los ahorristas con los bancos privados, ya que muchos de ellos vienen subiendo las tasas en las últimas semanas, a la par de la suba del tipo de cambio.

Para frenar la tensión con el dólar, a partir del 1° de agosto el BCRA subió los encajes bancarios, la porción de cada depósito o saldo en cuentas bancarias que las entidades financieras deben dejar depositada (o encajada) en el Banco Central como medida prudencial. Con el objetivo de frenar la corrida y “secar” de pesos el mercado, el BCRA jugó fuerte.

Para las cuentas bancarias a la vista, el encaje del 45% cambió su composición. La porción de que se integra en efectivo se elevó del 36 al 40% y la que se integra en bonos se redujo del 9 al 5%. En el caso de los fondos comunes de inversión “money market”, aquellos en los que invierten las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales, el encaje se duplicó y pasó del 20 al 40%.

El impacto de esta oferta más generosa para los depositantes tiene como contrapartida un encarecimiento del crédito, ya que las tasas de interés suben en los dos sentidos. Así como se remuneran mejor los plazos fijos, también es más alto el costo de tomar un préstamo.

En los últimos días, esto ya se vio en líneas de financiamiento como el adelanto en cuenta corriente. Según datos del BCRA, la tasa promedio para los adelantos hoy supera el 56%; hace un mes atrás, era del 37%

Qué tasa ofrece cada banco

Sin regulación alguna por parte del BCRA, los bancos están moviendo en forma constante sus rendimientos y la competencia es intensa. Hay bancos que ofrecen tasas más altas para determinado grupo de clientes, como los que contratan algún paquete de servicios particular. Otros suben la tasa a partir de un determinado monto en el depósito. También hay bancos que promocionan sus canales digitales con tasas más elevadas, tal como el caso mencionado del Provincia y Cuenta DNI.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

plazo fijotasas de interésBanco ProvinciaBanco NaciónCuenta DNIUltimas noticias

Últimas Noticias

Digital Finance Forum: cómo la IA irrumpió en el sistema financiero y qué estrategias adoptan las empresas

Innovación, inteligencia artificial y trabajo del futuro fueron solo algunos de los temas debatidos en el tradicional encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)

Digital Finance Forum: cómo la

La actividad industrial cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora del 7,1%

El avance de los primeros seis meses del año fue impulsado por el buen desempeño de sectores como alimentos, automotrices, maquinaria y productos minerales no metálicos

La actividad industrial cayó 1,2%

Uno de los países que el FMI señala como ejemplo para la Argentina anunció un plan para acumular reservas por tres años

El Banco Central de Chile comprará USD 25 millones por día hasta 2028. El Fondo Monetario aseguró que el BCRA necesita un programa similar con compras anunciadas y ejemplificó también con Colombia y México. Qué piensan en el equipo económico

Uno de los países que

La nafta y el gasoil podrán pagarse en dólares a través de la billetera virtual de YPF

Los clientes de la petrolera de bandera podrán utilizar la aplicación, en forma gradual, como medio de pago para servicios dentro del ecosistema de la movilidad

La nafta y el gasoil

Vuelos al Mundial 2026: American Airlines retomará su ruta Buenos Aires-Dallas

La aerolínea estadounidense busca conectar Dallas-Fort Worth y Buenos Aires en el marco de la próxima Copa del mundo

Vuelos al Mundial 2026: American
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las contactaba por redes sociales,

Las contactaba por redes sociales, les ofrecía paseos en kayak y abusaba sexualmente de ellas

El rover Curiosity de la NASA cumplió 13 años en Marte y lo “festejó” con la foto de una roca coral

Digital Finance Forum: cómo la IA irrumpió en el sistema financiero y qué estrategias adoptan las empresas

Identificaron ocho regiones genéticas vinculadas al síndrome de fatiga crónica

Así funciona el simulador online de la Boleta Única de Papel: cómo evitar errores que anulen el voto

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump confirmó que busca

Donald Trump confirmó que busca reunirse con Vladimir Putin: “Haré todo lo posible para detener las muertes”

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

La reconstrucción de Mariupol avanza bajo el control ruso tras la devastación causada por el ejército de Vladimir Putin

Roman Polanski regresa a Estados Unidos con “J’accuse – El affaire Dreyfus", seis años después de su estreno

TELESHOW
Julieta Prandi habló luego de

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”