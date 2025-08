Vence hoy el plazo para la recategorización del monotributo: cuáles son los pasos y requisitos para el trámite online

Con la actualización de escalas por inflación, las cuotas de agosto reflejan ya los nuevos valores del régimen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo para realizar la recategorización del monotributo vence hoy, martes 5 de agosto, al cierre de la jornada. Los contribuyentes que se encuentran obligados a actualizar su régimen tienen tiempo hasta el final del día para completar el trámite en el portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Quienes no cumplan con el procedimiento enfrentan la posibilidad de ser recategorizados de oficio por el organismo y recibir sanciones económicas.

La recategorización, exigida por la ley 24.977 y sus modificaciones, constituye una instancia clave dentro del Régimen Simplificado. Todos los monotributistas cuyo nivel de ingresos, superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico o alquileres difieran de los parámetros vigentes deben modificar su categoría. La actualización debe realizarse teniendo en cuenta los valores correspondientes a los últimos 12 meses de actividad.

No todos los inscriptos están obligados a cumplir el trámite hoy. Quedan exceptuadas las personas cuyos parámetros no cambiaron y quienes ingresaron al monotributo en los últimos seis meses calendario, pues aún no cuentan con la frecuencia necesaria para evaluar posibles modificaciones.

El trámite es gratuito, puede realizarse en línea y demanda aproximadamente 15 minutos. Los documentos requeridos son el CUIT, la clave fiscal emitida por ARCA y la inscripción vigente dentro del monotributo.

Pasos para la recategorización online

Para cumplir con la recategorización antes de la fecha límite, ARCA dispone de un procedimiento web:

Acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar “INGRESAR AL PORTAL CON CLAVE FISCAL”. Ingresar el CUIT y la clave fiscal. Seleccionar la opción “Recategorización” y hacer clic en “RECATEGORIZARME”. El sistema muestra la categoría vigente y los parámetros máximos establecidos por la normativa. Revisar las escalas actualizadas antes de avanzar. Ingresar el monto facturado en los últimos 12 meses. El sistema consulta, además, si se utiliza local, superficie afectada y consumo energético. Completar la información requerida, que incluye datos de ingresos, espacio físico utilizado y posibles alquileres devengados. El sistema propone una nueva categoría según los datos informados. En caso de error, hay opción para regresar y modificar los datos antes de la confirmación definitiva. Confirmar la categoría asignada si los datos resultan correctos. Finalizado el trámite, se puede imprimir la nueva credencial digital desde la misma plataforma.

Este año, la recategorización incorpora un proceso simplificado. El sistema exhibe automáticamente el monto de facturación anual declarado, que puede confirmarse o editarse antes de aceptar los cambios.

Recategorizarse fuera de término puede derivar en multas, recategorización automática y saldos pendientes

Parámetros y controles a considerar

La obligación de recategorización surge cuando los ingresos, el consumo eléctrico, la superficie afectada a la actividad o los alquileres de los últimos 12 meses superan o quedan por debajo de los límites de la categoría actual. La normativa exige que la actualización sea inmediata a la fecha dispuesta por ARCA, ya que los controles son automáticos.

En ausencia de recategorización voluntaria, ARCA revisa los movimientos bancarios y operaciones con tarjetas de crédito para identificar inconsistencias entre los ingresos declarados y los ingresos reales. Cuando detecta desvíos respecto de la categoría asignada, puede modificar de oficio la situación tributaria del contribuyente. Esta recategorización forzosa incluye una multa del 50% sobre el impuesto integrado y la cotización previsional adeudada, además de la liquidación de las diferencias entre lo pagado y lo que se debería haber pagado.

Medios de pago disponibles y cronograma

Los monotributistas deben abonar la cuota mensual por vía electrónica, hasta el 20 de cada mes. Los sistemas habilitados incluyen el Volante Electrónico de Pago (VEP), homebanking, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito automático en cuenta bancaria y Mercado Pago. El portal de ARCA permite consultar la fecha de vencimiento y los montos vigentes para cada cuota.

Al utilizar la app de ARCA, el procedimiento implica:

Ingresar con clave fiscal. Seleccionar “Monotributo” y luego la opción “Pagar”. Elegir entre el pago con tarjeta de crédito o generar un volante electrónico de pago para finalizar la operación en la web del banco correspondiente.

Desde este mes rigen los nuevos valores de escalas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del INDEC, lo que implica cambios en las cuotas de la mayoría de los inscriptos.

A su vez, ARCA puso en marcha, desde el 1 de julio y hasta el 30 de diciembre, un plan de facilidades para regularizar deudas acumuladas hasta el 30 de abril de 2025. Esta modalidad permite pagar en cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un mínimo de $2.000 por cuota y un anticipo del 20% sobre el total adeudado.

Esta opción beneficia a quienes registran obligaciones vencidas y buscan evitar el pago de recargos adicionales y nuevas sanciones.

