El consumo con tarjeta de crédito en dólares en julio fue el más alto desde el fin de la convertibilidad

La temporada invernal del turismo, la apertura a la llegada de productos y servicios importados y la percepción de un tipo de cambio favorable para gastar en moneda extranjera impulsaron el gasto con tarjeta de crédito en dólares. De esa forma, se acentuó la tendencia de los últimos meses que derivó en que julio fue el mes con más gasto en dólares con tarjeta de crédito desde la salida de la convertibilidad en 2001.

En el mes pasado el saldo promedio de financiamiento con tarjeta de crédito en dólares fue superior a los USD 700 millones, según consignó un informe de la consultora C&PM en base a datos del BCRA.

El monto gastado es “récord absoluto desde el fin de la convertibilidad en 2001. Como venía la tendencia, sumada a las vacaciones de invierno, era esperable que se alcanzara este valor”, señaló César Bastién, socio de la consultora C&PM.

Bastién aclaró lo que viene resaltando el Banco Central: este salto en el uso de la tarjeta en el exterior no implica más demanda de dólares, aún cuando se haya levantado el cepo para las personas físicas. “Más del 70% de estos consumos serán abonados con dólares que ya están en posesión de los usuarios, por lo cual no representarán una demanda de divisas para las reservas del BCRA”, señaló.

El informe destaca que también fue muy elevado el gasto con tarjeta en pesos, con un saldo mensual que “rozó los $20 billones, similar a los valores históricamente más altos (a moneda constante), alcanzados en los primeros meses de 2018. El saldo en pesos lleva 15 meses de sostenido crecimiento y la variación respecto de igual mes del 2024 fue del 72% en términos reales”.

“A medida que las condiciones macroeconómicas se estabilicen y, en especial, la tasa de interés de la economía baje, es esperable que las tarjetas continúen expandiéndose como medio de pago y el canal más eficaz para financiar el consumo y dinamizar las ventas minoristas”, concluyó Bastién.

El gasto con tarjeta en dólares reflejado en el informe no abarca solamente lo que consumen los argentinos cuando hacen turismo en el exterior. También incluye todas las compras on line, tanto de productos como de servicios, realizadas a cualquier proveedor de otro país y pagadas en dólares. Esto incluye tanto a las compras vía courier, impulsadas durante el gobierno actual, como los servicios de streaming, de gaming, de servicios informáticos y muchos otros que se pagan en dólares.

Aún está por verse si el salto en el valor del dólar, generará cambios en el consumo en dólares de los argentinos. Agosto comenzó con un dólar con tipo de cambio 14% más caro que en el comienzo de julio y eso podría desalentar algunos gastos en moneda extranjera.

El peso de este último ítem es tan relevante y que el Banco Central anunció que comenzará a publicar dos estadísticas separadas. Por un lado, los gastos en turismo en el exterior y, por otro, lo gastado en la Argentina en productos o servicios prestados por una empresa extranjera.

Morosidad en tarjetas

Al mismo tiempo en que creció el uso de la tarjeta de crédito, el sistema financiero también viene registrando un crecimiento en las cifras de morosidad. Los incumplimientos en el uso de la tarjeta de crédito se duplicaron en el plazo de un año.

Según el último Informe sobre Bancos del BCRA, la irregularidad en el stock total de préstamos al sector privado creció del 1,8% al 2,6% entre junio de 2024 y mayo de 2025. Dentro de ese escenario, se destacó el crecimiento de la morosidad en el financiamiento con tarjetas, que en ese lapso se duplicó, ya que pasó del 1,9% al 3,8%. También creció el porcentaje de préstamos en situación irregular en el caso de los créditos personales, que creció del 4,1% al 5,6%, confirmando que las líneas orientadas al consumo han registrado un alza en los incumplimientos.

En el caso de las tarjetas no hay una distinción entre la morosidad en pesos y en dólares. Cada vez que un cliente no cancela la totalidad del gasto en dólares, el saldo sin pagar se pesifica. Por lo tanto, cada vez que se hace el pago mínimo en dólares, la deuda resultante se transforma en pesos. Si esa deuda entra en mora, no hay forma de distinguirla del resto de los incumplimientos en moneda local.