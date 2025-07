Los cuatro representantes de la Mesa de Enlace evaluaron la baja permanente de retenciones anunciada por Milei

Los presidentes de FAA, Coninagro, CRA y SRA coincidieron en valorar la decisión oficial de bajar retenciones de forma permanente y destacaron el diálogo con el Gobierno

En entrevistas radiales realizadas tras el discurso que el presidente Javier Milei ofreció el sábado pasado en el predio de La Rural de Palermo, los cuatro presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace analizaron la decisión oficial de reducir de forma permanente los derechos de exportación para el sector agropecuario.

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que se trata de una medida alineada con lo que el sector venía reclamando. “Es lo que venimos sosteniendo desde el sector productivo: que es necesario disminuir la carga fiscal que hoy juega con el margen de rentabilidad muy pequeño o negativo que tenemos en algunas producciones primarias”, señaló.

En diálogo con Radio Mitre, la titular de FAA se refirió en particular a la producción de soja, para la cual anticipó resultados adversos. “En soja, puntualmente, estamos haciendo las proyecciones para la campaña que viene con márgenes negativos, con lo cual entendemos que esta baja de unos puntos puede dar ese margen para no perder tanta plata”.

Andrea Sarnari, presidenta de FAA, remarcó que el nuevo esquema podría evitar pérdidas económicas en producciones con márgenes negativos

También recordó que en enero se había dispuesto una baja proporcional de las retenciones y consideró que ese antecedente funcionó como incentivo. Sin embargo, alertó sobre los efectos nocivos de las políticas imprecisas. “Lo que hablábamos con el presidente en la reunión que mantuvimos hace unos días era justamente que las medidas transitorias generan mucha incertidumbre y no le hacen bien al mercado”, dijo.

Consultada sobre la implementación del nuevo esquema, que elimina el carácter temporal de las bajas, Sarnari respondió: “Eso es lo más positivo de la medida, que fue parte de la conversación que teníamos con el presidente y que él entendió, que escuchó y que en esa reunión nos dijo ‘la próxima rebaja va a ser permanente’. Bueno, cumplió”.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano celebró también el anuncio. “Siempre que sea una medida de aliento y una señal clara como esta, que tal cual como lo resaltó el Presidente, no volverán atrás, es bienvenida”, afirmó.

Aunque aclaró que “no es fácil conformar a todos”, consideró que “la señal es clara” y expresó que el país inició un camino de reducción de retenciones hasta llegar a cero. “Probablemente este haya sido el puntapié para, en el corto plazo, llegar a ese escenario tan necesario para el sector agropecuario”, sostuvo.

Lucas Magnano, de Coninagro, sostuvo que la medida marca el inicio de un camino hacia retenciones cero (X: @lucasmagnano)

Magnano valoró el tono del presidente y su vínculo con las entidades del campo. “Más allá de lo popular, de la figura del presidente, me parece que sobre todo por lo que dice y cómo pondera al campo... A ver, si bien nosotros tenemos que resguardarnos en un lugar de imparcialidad porque somos representantes de todo el universo de los productores, me parece que es para darle la derecha en esta y valorar esa medida que toma”, declaró.

Además subrayó la actitud oficial: “Lo otro que es para valorar es que el presidente no solo se ha reunido con la Mesa de Enlace, sino que escucha a la Mesa de Enlace y es proactivo a las medidas y a construir. Así que esperemos, en el corto plazo, volver a reunirnos para dialogar un poco más sobre en qué podemos mejorar la situación de los productores y de la producción en general”.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, coincidió en que las nuevas disposiciones recogieron los pedidos presentados días antes en una reunión con Milei. “Uno de los pedidos de la Mesa de Enlace era que las medidas que se tomen sean definitivas y no transitorias. Esto se plasmó el sábado”, explicó.

Según Castagnani, lo más destacado fue el inicio de un camino hacia la eliminación total de las retenciones, impuesto que el presidente calificó como “nefasto”. “Tenemos que bregar todos para empezar a sacar este país de la situación en la que se encuentra”, agregó.

Reconoció que dentro de las entidades hay miradas diversas. “Es tan grande el universo que quizás algunas bases esperaban algo más. También hay que decirlo. Pero lo importante es que se empiece este camino y que el diálogo sea lo más importante”.

Carlos Castagnani, titular de CRA, destacó que el Gobierno adoptó el pedido de medidas definitivas y llamó a sostener el diálogo institucional con el sector

En ese sentido, anunció una dinámica de trabajo conjunta con el Gobierno. “Tomamos un compromiso mutuo con el presidente de hacer un seguimiento cada tres o cuatro meses, de tener la posibilidad de juntarnos con el mismo mandatario e ir haciendo un balance de las situaciones, que no solamente son retenciones. Hay muchísimos temas para ir analizando, como infraestructura. Creo que tenemos un arduo trabajo institucional por delante”.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su presidente Nicolás Pino respaldó también los anuncios. “Salió todo ordenado, los mensajes fueron positivos. Una buena jornada”, resumió.

Consultado por los anuncios, indicó: “Muy bien. En línea con lo que se venía conversando y en línea con lo que el Gobierno manifestaba poder hacer hasta este momento”. Consideró que la línea de trabajo oficial quedó delineada desde la edición anterior de la exposición. “Este largo camino que emprendió este gobierno desde el año pasado, en el tema puntual del campo, viene haciendo lo que dijo que iba a hacer. Apunta a la quita de impuestos y derechos, a facilitar la vida a los productores”.

Pino resaltó que, si bien los productores quieren que las medidas lleguen más rápido, reconoció avances. “Seguramente nosotros como productores necesitamos que las cosas sucedan antes de lo que el Gobierno puede hacer. Pero tenemos que seguir trabajando y marcando, con realidades, hacia dónde hay que apuntar y de qué manera llevarlo adelante”.

Durante la entrevista también desmintió versiones que lo daban como próximo ministro de Producción. “Estoy al tanto del rumor y no pasó nada. El sábado, después del acto inaugural, estuve con el presidente casi dos horas más. Hubo muchos momentos en los que el presidente podría haber dicho algo o insinuado… cero. Nada”, aseguró.

Al ser consultado sobre si aceptaría el cargo en caso de una propuesta formal, respondió: “Tengo un mandato a cumplir. Los socios depositaron la confianza en mí y en mi comisión directiva hasta septiembre de 2026. Me parece que el lugar en el que tengo que estar es este”.

Nicolás Pino, de la SRA, aseguró que el Gobierno viene cumpliendo con lo prometido al campo desde el año pasado (Reuters)

Pino también se refirió a la convocatoria masiva que tuvo la exposición rural. “Entre las personas que estuvimos dando vueltas por acá y la cantidad de personas que se conectaban con esta nueva modalidad —porque uno puede estar en Salta o en Bariloche y conectarse por YouTube—, superó el millón 100.000 personas entre presencial y virtual”.

Además, relató la participación de escuelas del interior. “Recibí y le di la bienvenida a 500 chicos que vinieron de Córdoba, de diferentes localidades y escuelas rurales. Estaban maravillados”, comentó.

Por último, se refirió a un episodio que involucró a la vicepresidenta de la Nación. Según explicó, la funcionaria recibió la invitación formal a la inauguración, pero hubo problemas logísticos que impidieron su ingreso. “Hubo un error de vaya a saber de qué o de quién. La vicepresidenta recibió la invitación, nosotros recibimos el acuse de recibo y la confirmación”, explicó.

Respecto a las versiones que indicaban que ella intentó ingresar con diez personas no autorizadas, dijo: “Escuché algo. Pero 24 o 48 horas antes, la custodia presidencial o la Casa Militar le pide a la Sociedad Rural las primeras filas del palco oficial para ver los invitados. A partir de ahí, ellos toman el control de todo eso. Si hubo un pedido de diez personas, a mí no me llegó”.