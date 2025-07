Ranking de turistas extranjeros en Miami: en qué lugar se ubicaron los argentinos

Además del turismo de ocio, los principales impulsores del negocio turístico en Miami son las convenciones y los grandes eventos

Los cerca de 180.000 argentinos que viajaron a Miami en 2024 no habrán llegado ni al 1% de los 28 millones de turistas que recibió la icónica ciudad del sur de EEUU, pero ubican al país dentro del top ten del ránking de visitantes. Miami sigue siendo un lugar muy elegido por los argentinos para irse de vacaciones en el exterior.

Los números del turismo en el condado de Miami en 2024 fueron los más altos registrados en un solo año, lo cual significó un ingreso de 22.000 millones de dólares y más de 209.000 empleos respaldados por la actividad turística, algo sin precedentes. Y el país que más visitantes aportó fue Colombia, seguido por Brasil y Canadá. En ese ránking, la Argentina ocupó el noveno lugar.

Con aumentos del 2% y 5% respectivamente, los visitantes nacionales e internacionales también recorrieron Greater Miami y Miami Beach en mayor número con relación al año anterior.

Asimismo, gastaron más en 2024: un 3% más los visitantes nacionales y un 5% más los internacionales.

Récord de turistas en el año

Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) destacó durante su evento anual “Estado de la industria de viajes y turismo”, que convocó a más de 500 asistentes, el sólido desempeño de la economía turística y comunicó los beneficios del turismo en Miami, que marcó un número récord durante el último año.

Dentro del estado de Florida, el liderazgo se dio en dos de los principales indicadores de desempeño del mercado hotelero: tarifa promedio por habitación e ingresos generados por habitación disponible.

Además, el destino ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en ocupación hotelera y el tercer lugar en la métrica de tarifa diaria promedio, lo que refleja una fuerte demanda turística.

Además del turismo de ocio, los principales impulsores del negocio turístico siguen siendo el sector de reuniones y convenciones, así como los grandes eventos.

“El turismo es el alma del condado de Miami-Dade. Nuestra industria trabaja incansablemente para asegurar que Greater Miami y Miami Beach sigan siendo un destino turístico global de primer nivel, al tiempo que celebramos nuestros barrios culturales únicos y creamos programas que reciben a todos los visitantes” expresó David Whitaker, presidente y director ejecutivo del GMCVB.

Turistas consultan un mapa lunes en la Avenida Collins en la ciudad costera de Miami Beach, Florida, este 8 de noviembre del 2021. EFE/Ivonne Malaver

“Nuestros residentes y empresas se beneficiaron de un impacto económico de más de 31 mil millones de dólares —el 9 % del PBI de Miami-Dade— en el último año. Este crecimiento representa un aumento del 4% respecto a 2023 y es un claro testimonio de la solidez y el éxito de los esfuerzos de la industria para atraer visitantes”.

En 2025, el reconocido programa Miami Spice presentará una imagen de marca renovada, alineada con el creciente perfil de Greater Miami y Miami Beach como destino gastronómico reconocido por Michelin.

En materia de sustentabilidad y accesibilidad, se avanzó en la certificación de hoteles locales bajo estándares internacionales de sostenibilidad, en colaboración con Green Key Global, para atraer a visitantes que buscan alojamientos responsables con el medio ambiente.

Los eventos clave que contribuyeron al éxito de la industria turística incluyeron el Calle Ocho Music Festival, los Latin GRAMMYs, el Winter Party Festival, Jazz in the Gardens Music Festival, Art Basel Miami Beach, el Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami, el Capital One Orange Bowl, entre otros.

Para el próximo año, grandes eventos deportivos tendrán un rol clave en elevar el perfil del destino, incluyendo el Campeonato Nacional de College Football Playoff, el NHL Winter Classic, el World Baseball Classic, la Copa Mundial de la FIFA y la Carrera de Campeonato de NASCAR.

