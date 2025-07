¿“Ballena” o robo?: misterio en torno de movimientos por USD 8.600 millones en bitcoin

Inversión en criptomonedas Bitcoin. (Canva)

Un movimiento inusual de USD 8.600 millones en Bitcoin desde ocho carteras que habían estado inactivas durante más de 14 años despertó sospechas en la comunidad mundial cripto.

Algunos expertos considerando la posibilidad de que se trate de un robo sin precedentes. Conor Grogan, jefe de producto de Coinbase, un Exchange (“Bolsa” de criptomonedas, planteó en un posteo en la red X que existe una “pequeña posibilidad” de que estos fondos hayan sido hackeados o que las claves privadas hayan sido comprometidas.

Según el sitio Cointelegraph, Grogan advirtió: “Si es cierto (insisto, estoy especulando con muy pocos datos), esto sería con diferencia el mayor robo de la historia de la humanidad”.

La cuestión gira en torno a la transferencia de $8.600 millones en Bitcoin desde ocho billeteras que habían recibido los fondos originalmente el 2 de abril o el 4 de mayo de 2011, según datos de la firma de inteligencia blockchain Arkham.

Durante más de 14 años, estos activos permanecieron sin movimiento, hasta que el jueves pasado fueron transferidos a ocho nuevas carteras, donde permanecen sin cambios desde entonces.Grogan detalló que antes de las transferencias masivas de Bitcoin, detectó una transacción de prueba en Bitcoin Cash (BCH) realizada desde uno de los clústeres de ballenas de BTC (se denomina “ballenas” a los grandes tenedores de Bitcoin), 14 horas antes del movimiento principal.

De ser un hackeo, sería el mayor robo de la historia de la humanidad (Getty)

Esta operación, que involucró 10.000 Bitcoin en una sola vez, llamó la atención del ejecutivo, quien explicó: “Encontré una única transacción de prueba en BCH desde uno de los clústeres de ballenas de BTC hace 14 horas, seguida por el monto completo. Una hora después, las carteras de BTC comenzaron a moverse”.El jefe de producto de Coinbase sugirió que el propietario de la cartera podría haber estado probando la clave privada de forma discreta, ya que las transacciones en Bitcoin Cash suelen pasar desapercibidas para los servicios de rastreo de grandes movimientos.

No obstante, Grogan subrayó que el comportamiento le pareció extraño, ya que “las otras carteras de BCH no han sido tocadas en absoluto; ¿por qué no barrer también esas?”.Arkham confirmó que fue una sola entidad la que movió los $8.600 millones en Bitcoin desde las ocho carteras originales y que los fondos permanecen ahora en ocho nuevas direcciones.

El bitcoin, como si nada

A pesar de la incertidumbre generada por este suceso, el precio de Bitcoin se ha mantenido relativamente estable y en la tarde del sábado cotizaba en poco más de USD 108.000, con muy escasa variación en las últimas 24 horas, según surgía de los datos del sitio Coinmarketcap.

La billetera de bitcoin inactiva desde 2011 se “despertó” el viernes 4 de julio para transferir 80.000 bitcoin, por un valor USD 8.600 millones, a direcciones en lo que los analistas consideran el mayor movimiento de monedas en la historia de Bitcoin.

La ilustración de Perplexity a propósito de la posibilidad de que se trate de un "heist", en cuyo caso sería el mayor robo de la historia

La transferencia se realizó de manera metódica, con los fondos moviéndose en ocho transacciones separadas de 10,000 BTC cada una (más de USD 1.000 millones por lote). Según datos de Lookonchain, dos de estas billeteras recibieron inicialmente Bitcoin en abril de 2011 cuando el precio era apenas de 78 centavos de dólar, y las seis restantes comenzaron a acumular en mayo de 2011 cuando BTC se negociaba a aproximadamente 3,37 dólares.

Esto representa un rendimiento o retorno de inversión de más de 13 millones por ciento en el caso de las monedas más antiguas. Otro dato es que los bitcoins fueron transferidos a direcciones recién creadas, lo que sugiere una posible reorganización de billeteras o mejoras de seguridad. Estos fondos se originaron en “transacciones coinbase”, término técnico para las recompensas de minería que los primeros adoptantes de Bitcoin recibieron por validar bloques.

Misterio

Si no se trató de un hackeo, la identidad del eventual temprano adoptante de Bitcoin es un misterio, pero su situación financiera es impresionante. Según los precios actuales de Bitcoin, sus 80.000 bitcoins la colocarían, en caso de tratarse de una sola persona, en el puesto 293 del ranking global de ricos. Y si aún controlara todo su quantum original de 200,000 BTC su riqueza sería de unos USD 22.000 millones, colocándola en el puesto 90 de la lista de ricos del mundo.

Un artículo en el portal Perplexity cita que según algunos analistas la cartera podría ser de Roger Ver, un influencer de Bitcoin, lo que no está confirmado. Lo que está fuera de duda es que si se trata de una persona, fue uno de los adoptantes tempranos de Bitcoin, minando la criptomoneda cuando valía menos de $1 y mucho antes de que existieran operaciones mineras a escala industrial.

La otra posibilidad, claro está es que, como arriegó Conor Grogan, el jefe de producto de Coinbase, se trata del mayor hackeo y estafa de la historia de bitcoin en lo que sería también el mayor robo de la historia de la humanidad.