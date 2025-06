Un hombre de Caputo cruzó a Cristina Kirchner por sus críticas al plan económico

Quirno acusó a la ex presidenta de haber aplicado “chamanismo económico” durante las gestiones kirchneristas

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, respondió públicamente a las críticas de Cristina Kirchner con un mensaje cargado de cuestionamientos a su gestión y la acusó de impulsar “chamanismo económico” que dejó altos niveles de inflación y pobreza.

En su publicación, Quirno apuntó directamente contra la expresidenta por sus comentarios sobre la deuda pública y la situación financiera del país. “Qué bueno que tiene tiempo para escribir mientras estamos corrigiendo las barbaridades económicas que realizó durante su participación directa en tres gobiernos nacionales”, escribió. Además recordó “su participación directa en los hechos por los que ha sido recientemente condenada luego de más de una década de actuaciones”.

El funcionario lamentó la falta de autocrítica de Cristina Kirchner. “Lamento que no utilice este tiempo para reflexionar por el tremendo daño que le ha infligido a nuestro querido país”, sostuvo, y acusó al kirchnerismo de “instalar un chamanismo económico que en su último intento llevó a niveles de inflación y pobreza inéditos e indignantes”.

Quirno también cuestionó las restricciones a los movimientos de capital que, según él, “han hecho que Argentina no sea un lugar donde los inversores quieran invertir”. Definió ese enfoque como contrario a “un principio básico que aquel que invierte su dinero pueda hacer con él lo que quiera”.

Ministro por ministro

En su respuesta, el secretario de Finanzas enumeró a los exministros de Economía del kirchnerismo y los describió con duros términos. Mencionó a “(Amado) Boudou (ideólogo de expropiaciones como las AFJP y Casa de Moneda, además de haber sido condenado por corrupción)”, a “(Hernán) Lorenzino (quien se quiso ir y se fue)”, a “(Axel) Kiciloff quien entre otros ‘logros’ nos ha dejado un sinnúmero de juicios que al día de hoy tenemos que resolver y defender y hoy lo sufren los bonaerenses con inseguridad, pobreza y mayores impuestos)”.

También aludió a “(Martín) Guzmán (responsable de la peor reestructuración de deuda de la historia)”, a “(Silvina) Batakis (aquella de ‘el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo’)” y a “(Sergio) Massa (quien se tiró arriba de la ‘bomba’, diseñó el plan Platita para ganar la presidencia, y dejó una economía detonada al borde de la hiperinflación y con la mayor pobreza de la historia)”.

Quirno cargó contra el modelo fiscal y monetario del kirchnerismo. “Su chamanismo económico lo único que hizo fue aumentar la pobreza al financiar su déficit con deuda y emisión monetaria saqueando al Banco Central de sus reservas”, afirmó.

Además señaló que “la deuda es siempre hija del déficit” y responsabilizó a los gobiernos de Cristina Kirchner por los niveles de endeudamiento: “Sus gobiernos incurrieron en déficits infinanciables por lo que nadie más que usted ha sido responsable del mayor endeudamiento de la historia argentina (USD 156.000 millones en el período noviembre de 2019-noviembre de 2023 y eso que no incluyo el período 2008-2015 lo que lleva a su endeudamiento a más de USD 300.000 millones)”.

Corrección de desequilibrios

El funcionario defendió el rumbo actual de la administración de Javier Milei. Aseguró que desde su llegada al Gobierno se corrigieron “los desequilibrios generados” por la gestión anterior, con un “superávit financiero inédito en la historia argentina”. Agregó que ese resultado permite “no emitir deuda nueva sino refinanciar las obligaciones heredadas e inclusive reducir la deuda en términos absolutos y relativos a PBI”.

También destacó el acuerdo con el FMI. Según Quirno, este permitió “fortalecer el balance del BCRA cuyas reservas fueron tomadas por el Tesoro a cambio de los papelitos de colores que usted misma emitió reduciendo deuda en ese proceso también como toda transacción de deuda que hemos realizado hasta ahora”. Remarcó además una “reducción de deuda de US$50.000 millones desde Noviembre 2023 a Mayo 2025”.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas y mano derecha de Luis Caputo

Quirno rechazó las acusaciones sobre un supuesto nuevo modelo de endeudamiento. “Verá entonces que no existe tal modelo de endeudamiento estructural sino todo lo contrario toda vez que hemos reducido deuda”, sostuvo. Añadió: “Pienso que el único modelo que usted conoce es el modelo de las Louis Vuitton que tiene (que ahora se confirma son producto de su condena por administración fraudulenta)”.

Finalmente, defendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como motor de desarrollo privado. “El RIGI tiene más de una docena de proyectos de inversión de los cuales han sido aprobados 4 ya con inversiones por USD 12.300 millones y varios más por venir”, indicó. “Estos proyectos son realizados enteramente por el sector privado, locales y extranjeros sin intervención del estado”, concluyó, aludiendo a la diferencia con “sus gobiernos” que, según dijo, “se especializaron en (ab)usar la obra pública para los bolsillos de los funcionarios”.

Francos: “En prisión no debe recibir todos los números de la Argentina”

Antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también había respondido las palabras de la ex presidenta. En una entrevista con Radio Mitre, Francos expresó: “Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde saca esos números ni quién se los manda. Yo no creo que sea así. Ha habido una mejora sustancial en la economía. Ha habido una mejora en el consumo en la Argentina” .

El funcionario destacó que los indicadores económicos muestran un crecimiento en el país: “Cuando uno compara mes a mes hay un crecimiento importante del producto, de la economía total”.

En una publicación en su cuenta de X, Cristina Kirchner señaló: “Fíjate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer y arriba los números no te cierran. Ni en dólares”.

La exmandataria también cuestionó la salida de divisas del país. Indicó que en mayo, el sector privado no financiero transfirió al exterior 3.226 millones de dólares, cifra que calificó como récord desde 2003 y superior al promedio mensual de 2018 y 2019. Sumando los datos de abril, afirmó que en 45 días se fugaron el 44% de los 12.000 millones de dólares que el FMI otorgó en abril.