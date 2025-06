Jornada financiera: el dólar superó los $1.200 en el Banco Nación, con mucho volumen en el mercado

La rebaja temporal de retenciones aceleró en junio las liquidaciones del agro.

Al acercarse el fin del período de rebaja de retenciones, los negocios en el mercado de cambios ganan volumen, a la vez que encuentran la respuesta de una demanda firme que sostuvo el precio en sus niveles más altos en tres semanas.

Así, la cotización minorista del dólar ganó diez pesos o 0,8%, a $1.205 para la venta en el Banco Nación, para superar la barrera de los $1.200 por primera vez desde el 5 de junio. El Banco Central dio cuenta de que en el promedio de entidades, el dólar al público quedó a $1.203,44 para la venta (subió $10,53 o 0,9%) y $1.159,13 para la compra.

El dólar mayorista ganó 17 pesos o un 1,4% en el día, a $1.191,50, su precio más elevado desde el 6 de mayo. El monto operado en el segmento de contado alcanzó importantes USD 720,2 millones, unos USD 286 millones o un 65,7% más que lo negociado el martes. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio aclaró que “el volumen operado hoy en el segmento mayorista es el más alto desde el 29 de abril pasado”.

“En el nuevo esquema cambiario con bandas de flotación, el dólar muestra estabilidad pero sin ir al piso de la banda como había proyectado el Gobierno, aún con el incentivo de mayor liquidación de exportaciones por la baja temporal de las retenciones”, comentó el analista financiero Christian Buteler.

“Esta es la última semana completa -más el próximo lunes 30- antes de que las retenciones a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y sus derivados regresen a los niveles de mediados de enero, previos a la baja temporal. A partir del martes 1° de julio, la alícuota para la soja subirá del 26% al 33%, y la del maíz del 9,5% al 12%, por ejemplo. En este contexto, lo esperable sería que el agro acelere el ritmo de liquidación en el MULC", precisó Portfolio Personal Inversiones.

“El modelo comienza a cerrar a partir de 2027, cuando entran las exportaciones desde Vaca Muerta, pero hay que llegar hasta ese momento. Milei no tiene en mente ajustar el dólar. Apunta a tomar deuda para alcanzar la meta de reservas pero va a tener que frenar importaciones en algunos sectores claves”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Si la decisión es no devaluar, entonces pueden incrementar los aranceles a las importaciones dentro de los márgenes en los que a la OMC no le hagan ruido. Es un punto a monitorear; en el corto no vemos sobresaltos, máxime que el Gobierno está decidido a vender dólar futuro para mantenerlo a raya y justamente por este mismo motivo retrasa la baja de tasas a pesar de la caída de la inflación”, agregó Morales.

“Mientras continúa positiva la dinámica de las reservas en esta etapa final de las liquidaciones del campo, los operadores evalúan el posible nivel de oferta hacia el segundo semestre, con foco entre otras en estrategias como la emisión de Bonte u otros títulos públicos en dólares, las colocaciones corporativas y provinciales en el exterior y las compras directas del Tesoro con el fiscal que aportarían divisas, a la espera de alcanzar condiciones para impulsar el roll-over de vencimientos de deuda en dólares", consideró el economista Gustavo Ber.

Las reservas internacionales del Banco Central ascendieron USD 205 millones o 0,5%, a USD 41.423 millones, el stock bruto más alto desde el 30 de enero de 2023 (USD 41.517 millones). Unos USD 30 millones del aumento correspondieron a la variación positiva de cotizaciones de activos que integran las reservas, sin que se hayan producido desembolsos por operaciones de crédito al sector público.

Los dólares financieros ganaron entre 11 y 14 pesos en el día. El “contado con liquidación” mediante bonos cerró a $1.197,85 (+0,9%), en lo más alto desde el 6 de mayo, mientras que el MEP avanzó a $1.195,28 (+1,2%).

Los precios del dólar en los contratos de futuros exhibieron alzas en toda la curva, en un rango de 0,7% a 1,3%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para el cierre de junio avanzaron 15,50 pesos (+1,3%), a 1.197,50 pesos. Para fin de diciembre quedaron a 1.368,50 pesos (+1%).

La cotización del dólar blue fue la excepción del día: cedió cinco pesos o 0,4% en el reducido mercado paralelo, a $1.210 para la venta, aunque se mantuvo como el precio más alto entre todos los segmentos del mercado, con una brecha cambiaria de solo 1,6% respecto del mayorista.

Revés para acciones y bonos argentinos

Los activos domésticos operaron en baja este miércoles después de que el MSCI decidió mantener en categoría “standalone” al mercado argentino, una definición que posterga el ingreso de fondos de inversión a la plaza doméstica, pues estos se guían por este índice.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 2%, en los 2.024.393 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,3% en promedio, para cortar una serie de tres alzas consecutivas.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que negociados en dólares en Wall Street predominaron las pérdidas, encabezadas por Loma Negra (-4,6%), Telecom (-4%), YPF (-3,8%) y Edenor (-3,8%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

MSCI no incluyó a la Argentina en la lista de países con posibilidades de ser reclasificados a mercado Frontera o Emergente. Salvo alguna excepción, recién podría ser incluida en la lista en Junio de 2026 para ser reclasificada a esas categorías en junio de 2027.

“¿Qué significa esto? Que no estamos dentro del radar de fondos internacionales que siguen índices MSCI, por lo tanto, los flujos pasivos -los que compran porque ‘tienen que tener’- no están entrando al país. Esto afecta directamente la liquidez y visibilidad de nuestras acciones, y en menor medida también impacta en bonos corporativos y soberanos, ya que todo lo que aleja al inversor institucional global nos juega en contra", consideró Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold.

Las acciones estadounidenses operaron estables, mientras que el S&P 500, que cerró “plano” mantenía la apuesta por alcanzar máximos históricos en medio de renovadas esperanzas de recortes en las tasas de interés y el cese del fuego negociado por Estados Unidos entre Irán e Israel.

El índice Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, lideró las ganancias y subió alrededor de un 0,3%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó 0,3 por ciento.

Los inversores también siguieron de cerca la tregua en Oriente Medio negociada por Estados Unidos, que parece mantenerse. No se reportaron ataques entre Israel e Irán desde que el presidente Donald Trump criticó duramente a ambos países por incumplir un acuerdo para suspender las hostilidades y dar paso a la diplomacia.

Los precios del petróleo subieron a medida que las tensiones se enfrían, y los futuros del Brent se recuperaron de la mayor caída de dos días desde 2012. El crudo del Mar del Norte ganó 0,8%, a USD 66,68 el barril, mientras que el crudo ligero de Texas (WTI) de referencia estadounidense cambió de manos a USD 65,22 el barril (+1,3%).