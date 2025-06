Por qué se mantiene la debilidad del dólar y qué se puede esperar para fin de año

La estabilidad del dólar ayuda al proceso de desinflación.

El dólar continúa operando con debilidad en un mercado sin intervención oficial. La estabilización del dólar por debajo del punto medio de la banda de libre flotación dispuesta por el Gobierno hace poco más de dos meses es uno de los factores determinantes para moderar los precios en la Argentina, ahora debajo del 2% mensual por primera vez en cinco años.

El dólar mayorista es el que influye en la evolución del resto de las cotizaciones. El miércoles el billete tocó los $1.142,50 para la venta, un mínimo desde el 23 de mayo, y terminó la semana operativa a $1.162, con una baja de 20 pesos o 1,7% respecto del viernes 13.

Puntualmente, el dólar oficial exhibió un alza de 84 pesos o 7,8% desde la salida del “cepo” anunciada el 11 de abril, mientras que a lo largo de 2025 su evolución fue negativa en términos reales, pues avanzó 130 pesos o un 12,6%, una tasa inferior a la inflación de 13,3% acumulado en los primeros cinco meses del año.

¿Por qué se da esta debilidad de corto plazo? Pueden identificarse cuatro motivos en el corto plazo:

1) Liquidaciones del agro. La última semana se observó una oferta muy firme por las escasas ruedas operativas, que concentran las ventas externas. En la Argentina hubo feriado el lunes 16 y viernes 20. En los EEUU no habrá negocios financieros este jueves 19 por el Día de la Emancipación (Juneteenth Day).

Asimismo, también apuró la oferta del agro la baja temporal de retenciones, que atraviesa su recta final y terminará a fines de junio.

2) Más oferta por ON. Un motor de la oferta de divisas en la segunda mitad de 2024 fue el crédito en dólares. Las empresas que se endeudan necesitan hacerse de pesos para actuar en la economía doméstica, por lo tanto obtienen divisas a tasas bajas -por ejemplo, con la colocación de Obligaciones Negociables (ON)- y las liquidan en el mercado. Esta semana se conoció una importante colocación de ON emitida por el Banco Macro por USD 400 millones en el mercado internacional, con vencimiento en junio de 2029 y un cupón del 8% anual. Además , la demanda superó los USD 500 millones.

3) Pago del medio aguinaldo. Al promediar el año muchas empresas buscan acrecentar su liquidez en pesos de corto plazo para cumplir con obligaciones como el pago del medio aguinaldo y apelan a desprenderse de divisas en cartera.

4) Tasas positivas. Las tasas en pesos con rendimientos por encima de la inflación continúan poniéndole un límite a cualquier despegue del dólar, dados los escasos pesos para su demanda.“ Desde la consolidación de la Fase 2, y luego de una significativa licuación del stock de pesos, el mercado se está acostumbrando a una peculiaridad en Argentina: que el premio de los pesos sea más alto que el avance de precios”, indicó GMA Capital. “Y hacia adelante, no parece haber expectativas de cambio. Por el contrario, se espera un fortalecimiento de este proceso, con tasas reales de depósitos del 9% en promedio para lo que queda del 2025 según el REM”.

5) Señal de reservas. Así como el Gobierno cumplió a rajatabla la condición de no intervenir en el mercado de contado mientras la cotización del dólar mayorista se mantuvo dentro de la banda de libre flotación, el ingreso de divisas por crédito externo -FMI y multilaterales, REPO de bancos extranjeros, colocación del Bonte 2030- empinó al stock de reservas brutas otra vez por encima de los USD 40.000 millones, una línea que no era superada desde febrero de 2023.

¿Qué se puede esperar para el segundo semestre?

Los expertos de Portfolio Personal Inversiones esperan que “tanto los drivers de la cuenta corriente -comercio exterior y turismo- como los de la cuenta financiera-formación de activos externos de las personas humanas- presionen al alza el tipo de cambio en la víspera de las elecciones de medio término".

“Mirando la historia reciente de la Argentina, el tipo de cambio real se ubica en niveles relativamente bajos y prácticamente iguala al mínimo de la gestión Macri alcanzado en abril 2017. Excluyendo el período de octubre 2024 a mayo 2025, está en los menores valores desde las devaluaciones de diciembre 2015 -salida del Cepo con Macri- y diciembre 2023 -inicio del mandato de Milei-”, precisó el informe.

“Tomando aún mayor perspectiva, el tipo de cambio se encuentra en el nivel más bajo desde el fin de la Convertibilidad en diciembre 2001. El interrogante pasa a ser dónde se encontrarán los flujos a partir de julio, cuando la oferta del agro decline por la expiración de la baja transitoria de retenciones para los productos de soja y maíz”, acotaron desde Portfolio Personal.

“El fin de la rebaja temporal de retenciones en junio, la estacionalidad agrícola menos favorable desde julio y la proximidad de las elecciones podrían reactivar episodios de volatilidad, ya que algunas carteras buscarán cobertura”, estimó Delphos Investment.