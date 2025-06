Quién es el ejecutivo que se va de Renault y cómo podría impactar en el futuro de Franco Colapinto

Franco Colapinto es piloto del equipo Alpine, y Luca de Meo ha sido especialmente efusivo al cerrar su contratación para este año como piloto oficial

La noticia del alejamiento de Luca De Meo como CEO de Renault Group, tomó por sorpresa a todos en el mundo del automóvil, incluso a sus propios equipos de carreras de Alpine, que se encontraban disputando simultáneamente el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y las tradicionales 24 horas de Le Mans, en Francia, dentro del campeonato mundial de Endurance.

Indirectamente, este abrupto cambio en la dirección del grupo industrial francés toca de cerca un particular interés argentino, ya que Franco Colapinto es piloto del equipo Alpine, y Luca de Meo ha sido especialmente efusivo al cerrar su contratación para este año como piloto oficial, primero como reserva y ahora como titular, con el popular hashtag que usó en redes y se convirtió en viral: #VamosNene.

Si bien la contratación de Colapinto fue gestionada por Flavio Briatore, quien a pesar de ser el asesor ejecutivo del equipo es actualmente el nombre de mayor peso en la estructura de Fórmula 1, la llegada de este empresario italiano a Alpine fue obra de Luca De Meo, quién lo nombró en ese cargo hace exactamente un año, en junio de 2024.

De Meo le encargó a Briatore la misión de reorganizar Alpine y convertirlo en una empresa rentable y en un equipo competitivo. Pronto se vieron cambios a nivel comercial con el ingreso de Eni, la petrolera italiana, como sponsor oficial del equipo y con la llegada de Franco Colapinto y su grupo de patrocinantes.

A nivel técnico, la limitación es mayor, ya que los motores actuales están congelados desde 2022; sólo se pueden mejorar los periféricos, al igual que la caja de velocidades. Como parte de la evolución técnica, De Meo también decidió incorporar los motores Mercedes-Benz para 2026. La transformación impulsada entre ambos, uno decidiendo y el otro gestionando, es la más grande de las que hizo Renault en Fórmula 1 en toda su historia, que comenzó a escribirse en 1977.

Flavio Briatore (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Este fin de semana, Briatore declaró ante la prensa argentina en Canadá que “este año estamos penalizando con el motor, con la batería, etc. Pero el año que viene, si el auto es el mismo y cambiamos el motor, seremos 3 ó 4 décimas más rápidos. El acuerdo con Mercedes es muy importante para nosotros. Si miran hoy, los autos más rápidos son los que tienen motor Mercedes y Ferrari. Es muy positivo para Alpine”, dijo.

El contrato de Colapinto

“En principio, todos dicen que el contrato de Colapinto es con Alpine y no con Briatore, y tiene una validez de 5 años, es decir entre 2025 y 2029 inclusive. Si eso es así, y la decisión de Luca de Meo implica un cambio de planes de Briatore, eso no debería influenciar en el futuro deportivo de Franco. Lo que no queda claro, y probablemente no sepamos por ahora, es por qué Briatore tiene tanta influencia en el día a día, y por qué fue él quien hizo el acuerdo con James Vowles para que pudiera salir de Williams”, dijeron fuentes cercanas al equipo francés a Infobae. “Es como si el poder real lo tuviera Flavio”, agregaron.

En el pasado, el italiano tuvo una situación similar cuando contrató a Fernando Alonso para Renault. En un principio, el representante del piloto español era el expiloto y empresario Adrian Campos, pero al poco tiempo de empezar la relación con el equipo francés, el cambio de management fue inevitable. Así Campos salió de la escena y quién se empezó a ocupar de Alonso fue Luís García Abad, hombre de Briatore.

María Catarineu, una de las titulares de Bullet Sport Managment, la empresa que lleva la representación oficial de Colapinto, le dijo a Infobae en enero que “Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine. Entiendo que si otro equipo aparece interesado por Franco, en ese plazo, supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo”, aseguró.

La salida de De Meo

La noticia fue adelantada por el periódico Le Figaró el domingo, y confirmada a través de un comunicado oficial de la marca francesa el lunes. De Meo, dejará su cargo como Director Ejecutivo el próximo 15 de julio, y se alejará de los automóviles, ya que comenzará una nueva etapa en el mundo de la moda como CEO de Kering, el grupo que es propietario de la marca Gucci.

Recientemente, su nombre se había asociado al del grupo Stellantis como eventual sucesor ante otra repentina dimisión como fue la de Carlos Tavares. Sin embargo, luego de algunas semanas de especulaciones, todo quedó en la nada cuando se confirmó que otro italiano, Antonio Filosa, se haría cargo del holding con mayor cantidad de marcas de la industria. Hoy, con la noticia todavía muy reciente, se especula que el reemplazante de De Meo podría provenir también de Stellantis, donde una gran reestructuración podría generar el éxodo de ejecutivos de alta línea, según aseguran analistas internacionales de la industria.