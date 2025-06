Desregulación anti-mosquitos: cuál es la nueva medida del Gobierno para evitar la escasez de repelentes

La nueva Disposición 4033/25 entrará en vigencia a los 30 días y alcanzará productos como repelentes, cosméticos y de higiene (Shutterstock)

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comunicó este martes la publicación de la Disposición 4033/25 en el Boletín Oficial. La nueva normativa establece que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no intervendrá más en la autorización para importar repelentes de mosquitos. El anuncio representa un cambio en la política de control y habilitación sobre múltiples productos, incluidas distintas categorías de insumos cosméticos e higiénicos.

El ministro utilizó su cuenta oficial en la red social X para explicar y fundamentar la decisión, apelando al recuerdo de los recientes veranos en los que el país registró faltantes de repelentes durante los brotes de dengue. En su tuit, dijo: “¿Se acuerdan cuando en medio de la crisis del dengue no había repelentes porque no se lograban las autorizaciones para importarlos? Esa dificultad desaparece con la Disposición 4033/25 de Anmat con firma de @agustinabisio3 que elimina la intervención de Anmat en la importación de productos domisanitarios, cosméticos e higiénicos varios. Así, seguimos dándole mayor libertad a los argentinos. Falta mucho todavía, pero cada paso nos acerca al objetivo de libertad que nos pone como norte nuestro presidente Javier Milei. VLLC!”

En ese posteo, Sturzenegger también agradeció al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la titular de la Anmat, Agustina Bisio, reconociendo el trabajo de ambos para facilitar la nueva normativa. “Esta disposición es posible por el empuje del Ministro @Mariolugonesar y su equipo con quien estamos arrancando una evaluación integral de los trámites de @ANMATsalud. Gracias @agustinabisio3 por comenzar a transitar el camino. En Ministerio de Desregulación gracias a @martinrossi Secretario de Desregulación y su equipo", concluyó el funcionario.

La nueva regulación implica un giro en la lógica de gestión administrativa de insumos que hasta el momento requerían una serie de verificaciones y autorizaciones por parte del organismo regulador. En la Disposición 4033/25, el gobierno ordenó que la Anmat no intervenga más en los trámites de solicitud de autorización de importación iniciados por establecimientos ya habilitados de una larga lista de productos: entre ellos, los productos cosméticos, domisanitarios, de higiene oral de uso odontológico, higiénicos descartables de uso externo, higiénicos de uso intravaginal, con fines de comercialización o distribución gratuita.

La publicación de Sturzenegger en la red social X (ex Twitter)

La medida responde a la situación que surgió durante los brotes de dengue, cuando la demanda de repelentes superó la oferta y las autorizaciones no salieron con la celeridad suficiente. Sturzenegger recordó en su comunicado: “¿Se acuerdan cuando en medio de la crisis del dengue no había repelentes porque no se lograban las autorizaciones para importarlos?”. Según la lectura oficial, esa situación generó malestar en la población, sobre todo en las zonas más afectadas por el avance del mosquito Aedes aegypti.

La Disposición 4033/25 busca evitar que este tipo de restricciones se repita a futuro. A partir de esta normativa, los productos abarcados ya no requerirán la intervención directa de la Anmat en pasos aduaneros o controles previos habituales al ingreso al país. Los establecimientos habilitados únicamente deberán dar un aviso de importación con carácter de declaración jurada a través de la plataforma oficial de Trámites a Distancia, dentro de las primeras 48 horas del ingreso de los productos al país. El organismo, por lo tanto, se abstiene de intervenir en todos los trámites aduaneros.

La decisión governmental abarca a los repelentes, pero también extiende ese mecanismo de desregulación a otros segmentos: desde cosméticos, artículos de higiene oral, productos higiénicos descartables (por ejemplo, pañales, toallitas higiénicas o protectores diarios), insumos higiénicos de uso intravaginal (tales como copas menstruales) y también algunos productos de limpieza.

Además, la nueva normativa se aplica no solo a los insumos que entren al país para la venta, sino también a aquellos importados con destino de muestra (para exhibiciones o eventos comerciales), para ensayos de laboratorio, donaciones o como materias primas que utilizarán las industrias nacionales vinculadas a esos rubros.

Sturzenegger presentó la eliminación de la intervención de Anmat como parte de un esquema para otorgar mayor libertad a los importadores

La Disposición 4033/25 comenzará a regir a los 30 días de su publicación oficial. Hasta ese plazo, la Anmat mantendrá el esquema anterior de autorización. Una vez que la medida entre en vigor, los titulares de establecimientos habilitados podrán continuar importando productos previamente aprobados por la Anmat, bajo las modalidades simplificadas que contempla la nueva regulación.

El marco de modificaciones normativas, según expuso el ministro Sturzenegger, surgió a partir de la evaluación realizada tras los faltantes cobrados el verano pasado. Por entonces, el propio gobierno había implementado una flexibilización temporal, que exceptuó a los laboratorios habilitados para producir repelentes de la obligación de presentar ensayo de eficacia para productos nuevos durante la temporada de mayor circulación del virus. Aquella solución se circunscribió al contexto de la emergencia sanitaria.

Ahora, la nueva normativa generaliza ese criterio, lo que elimina la participación de la Anmat en todos los pasos de autorización para importaciones de productos incluidos en la enumeración mencionada tanto para su venta como para otros destinos previstos en la dispoción.

La administración nacional enmarcó la medida dentro de una política general de impulso a la “libertad de elegir” y de desburocratización estatal. El ministro Sturzenegger, al argumentar la necesidad de la desregulación, apuntó directamente al impacto que tiene la acumulación de controles y autorizaciones en la disponibilidad de bienes clave durante crisis sanitarias. “Esa dificultad desaparece con la Disposición 4033/25 que elimina la intervención de la Anmat en la importación de productos domisantarios, cosméticos e higiénicos varios. Así, seguimos dándole mayor libertad a los argentinos. Falta mucho todavía, pero cada paso nos acerca al objetivo de libertad que nos pone como norte nuestro presidente Javier Milei”, expresó el funcionario.

Sturzenegger volvió a agradecer no sólo al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, sino también a Agustina Bisio, la actual titular de la Anmat, y a Martín Rossi, secretario de Desregulación. El funcionario insistió en la importancia de la nueva disposición como parte de una reforma integral de los procesos vinculados al organismo.

El gobierno justificó el cambio por los faltantes de repelentes durante los brotes de dengue, sucedidos en los veranos recientes (Europa Press)

La normativa introduce un cambio administrativo relevante en el control de ingreso de productos importados utilizados masivamente, especialmente en períodos en los que la demanda se intensifica por cuestiones sanitarias estacionales, como sucedió con el dengue. El objetivo que trazó el gobierno se centra en agilizar los procedimientos aduaneros relacionados a este tipo de insumos, simplificando los trámites para importadores y estableciendo el esquema de declaración jurada como único requerimiento.

En los meses previos, durante la temporada crítica por la circulación del virus del dengue, la falta de repelentes motivó el debate público sobre la necesidad de actualizar y flexibilizar las normativas de importación. Ante esa coyuntura, además del alivio para importadores, la nueva disposición busca que los consumidores locales cuenten con mayor disponibilidad de productos ante eventuales emergencias sanitarias.

Fuentes oficiales destacaron que la resolución administrativa tiene alcance amplio y comprende a una enorme gama de insumos de uso cotidiano. Si bien la decisión juega un rol en la estrategia sanitaria, también impacta en el segmento comercial y en la convivencia cotidiana, dada la cantidad de artículos alcanzados por la normativa de desregulación.

De acuerdo al texto oficial y declaraciones públicas, los agentes económicos que importen los productos detallados ya no necesitarán el “visto bueno” del organismo sanitario antes de despachar la mercadería. El procedimiento pasará de una intervención directa y obligatoria a un sistema de notificación posterior, enfocado en la responsabilidad del importador al presentar la declaración jurada ante la autoridad por medios digitales.

La vigencia de esta disposición determinará un escenario diferente durante el próximo verano, cuando el país enfrente nuevamente la circulación del Aedes aegypti y potencia la importancia del acceso simple a todos los sectores sociales. El cambio normativo completa así una serie de modificaciones que buscaron corregir las trabas identificadas en experiencias recientes, ajustando la respuesta del sistema sanitario y administrativo a los problemas de la demanda estacional.

Quienes participen en las cadenas de importación y comercialización de estos productos, así como también los laboratorios y distribuidores, deberán adecuar sus procedimientos internos al nuevo marco legal, enfatizando el control propio y la obligación de auto-declaración, sin pasos previos a la internación de los productos al país por parte de la Anmat.