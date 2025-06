Celulares, televisores y aires acondicionados: cuánto bajaron los precios y cómo incidirá en la inflación de junio

Las rebajas de precios en celulares y televisores fueron inferiores al 30% anunciado por el Gobierno, con un promedio del 10%

La reciente reducción de los aranceles a la importación para celulares -de 16% a 8%- y de consolas de videojuegos -se redujo del 35% al 20%- sumado a la rebaja de los impuestos internos para televisores, aires acondicionados y también para los smartphones empezó ya a tener un impacto en precios, tal como esperaba el Gobierno. Sin embargo, todavía el efecto es acotado; y no tendrá, según los analistas, un impacto considerable en el índice de precios al consumidor de junio.

El Gobierno había anticipado una reducción de hasta el 30% en algunos de estos productos, pero las rebajas más importantes por el momento se lograron solamente en algunos modelos de celulares.

De hecho, la propia Motorola anunció días atrás que la nueva versión de la línea Edge (la 60) se vende 25% más barata que la generación anterior, la 50. Por ejemplo, el Edge 60 pro comenzó a venderse a $999.999, frente a los$1.199.999 que marcaba el Edge 50 pro. Lo mismo pasó con el iPhone. Aplicó descuentos de entre el 15% y el 19% en algunos de sus modelos, incluido el iPhone 16 Pro Max, que pasó de $2.630.000 a $2.288.100. También Samsung bajó precios, pero en porcentajes menores, tanto en celulares como televisores.

Samsung, por su parte, también redujo precios en su línea de celulares, con descuentos que promediaron el7,5%. El modelo Galaxy S25 Ultra de 256 GB, por ejemplo, bajó su precio desde $2.830.000 a $2.601.999. La empresa explicó que estos ajustes respondieron directamente a la nueva estructura de costos generada por la quita parcial de aranceles.

“En celulares pegó. Motorola bajó 25% y los iPhone aproximadamente eso también. En el resto de los productos, esperamos entre 10% y 15% ahora y 30% para fin de año. Hace falta que se implemente el courier, que reducirá costos de intermediación y permitirá que se puedan comprar directamente productos desde la isla (Tierra del Fuego)”, dijo una fuente del Gobierno.

Infobae hizo un relevamiento entre algunos retails y empresas y en la mayoría de los casos la respuesta fue unánime: hubo bajas de precios, pero no más de 15%, a excepción de los casos mencionados previamente, que no aplican a todos los modelos. En la mayoría de los casos, las rebajas son, en promedio, de 10%, pero en el mercado coinciden en que los precios van a seguir en caída, no sólo porque la competencia del producto importado será cada vez mayor y eso presionará a la baja los producidos localmente, sino porque, en el caso de los celulares, en enero el arancel a la importación directamente quedará eliminado.

El Iphone en la Argentina se redujo 20% aproximadamente a partir de la rebaja de aranceles a la importación y menor impuesto interno REUTERS/Adam Gray

De hecho, la industria fueguina comenzó una negociación con el gobierno nacional, el provincial y el sindicato para encontrar la manera de poder llegar a enero con medidas que mejoren la competitividad de la isla y los productos locales puedan competir con el importado. Eliminar algún otro impuesto podría ser una alternativa, evalúan en el sector, pero no hay certezas de eso porque depende de los números fiscales. Lo que está claro es que el Gobierno prioriza la mayor competencia para que ello se traduzca en menores precios para el consumidor.

La reducción de aranceles para celulares fue de 8 puntos y a partir del 15 de enero se terminará de eliminar ese gravamen. Para consolas de videojuegos, el arancel quedó fijado en 20%. En cuanto a los impuestos internos, para celulares, televisores y aires acondicionados importados, el impuesto interno bajó del 19% al 9,5%. Y para los mismos productos fabricados en Tierra del Fuego, el impuesto directamente pasó del 9,5% al 0 por ciento.

“En celulares, el promedio de rebaja es del 7%; en televisores, del 9% y en aires acondicionados, del 7%”, dijeron en un retail. En otro, en tanto, afirmaron que el promedio de las rebajas llegan al 15% y en un tercero, que algunas marcas de celulares bajaron hasta 8% los precios, vía la baja de los de lista, mediante promociones especiales, o directamente fijando valores más bajos en los nuevos modelos, como fue el caso de Motorola con su línea Edge.

“En línea blanca, lo que se ve es que está entrando mucha mercadería que no es fabricada en el país, en las categorías de lavado y cocinas, y eso es surtido nuevo, no es una rebaja en precios, pero sí que entran a precios mucho más competitivos”, dijo una fuente del mercado, al agregar que tal vez ingresa un lavarropas inverter a un precio casi igual del que no lo es. Y lo mismo está pasando con las heladeras.

Baja del consumo

Más allá de que las empresas deben mostrar que bajan los precios al Gobierno, lo hacen para subsistir. No sólo por la competencia importada, sino también porque el mercado permanece muy estancado. El Hot Sale fue bueno en comparación con otros rubros, pero las ventas están muy flojas y dependen mucho de los precios y, particularmente, de la financiación. Además, la competencia de plataformas de venta es cada vez mayor y las cadenas de retail intentan retener su participación de mercado ofreciendo los mejores precios posibles a los consumidores.

Los retailers coinciden en que las cuotas de financiación continúan siendo la clave en la decisión de compra. De hecho, se estima que más del 85% de las ventas de mayo fueron realizadas a través de tarjetas de crédito, y de esas transacciones, el 70% fue en cuotas, con un promedio de tres cuotas. Este comportamiento confirma que, si bien los consumidores están dispuestos a comprar productos electrónicos, lo hacen principalmente bajo condiciones de financiación accesibles.

El impacto de las rebajas en la inflación

Los números preliminares de junio que tienen algunas consultoras que relevan precios indican que se percibió una caída de precios en el rubro de electrónica debido a las medidas, pero su incidencia en el IPC de este mes no sería significativa. Aunque la inflación volvió a tener un camino descendente.

El informe semanal de inflación de Equilibra para la primera semana de junio muestra una tasa de 1,3%, con un promedio de las últimas cuatro semanas de 1,8% y una proyección para el mes de 2%. Al desagregar la inflación núcleo semanal sin alimentos y bebidas, se observa que el rubro “celulares” registró una baja de 2,5%, en tanto que los durables del hogar (electrodomésticos), apenas 0,3% de caída, es decir que tuvo ahí un impacto más acotado.