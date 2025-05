El super peso de Milei frenó la fuga de cerebros, pero igual es récord la exportación de servicios del conocimiento

La rotación laboral bajó fuertemente y volvió a niveles estándar internacionales por primera vez en años (Imagen ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento del peso durante el primer año de la gestión de Javier Milei frenó dos de los principales problemas que señalaban las empresas que se dedican a los servicios basados en el conocimiento: la fuga de talentos y la inestabilidad macroeconómica. También impulsó las exportaciones a un récord de USD 8.927 millones en 2024.

La apreciación de la moneda derivó en una suba en los salarios en dólares que experimentaron todas las ramas de la industria según el último informe de Argencon, cámara que reúne a las principales empresas del sector. El sueldo medio de un programador senior creció en 2024 45,7% respecto al nivel de 2023, detalló la entidad.

La dinámica redujo sensiblemente la diferencia entre los ingresos de los empleos registrados en la Argentina y la modalidad “freelance”, que impulsó la fuga de talento argentino. El salto de la brecha cambiaria por las sucesivas crisis de los últimos años hacía que muchos profesionales prefirieran brindar sus servicios para empresas en el extranjero, ingresarlos en dólares en el circuito informal a través de billeteras digitales y aprovechar la diferencia de cotización.

El trabajador recibía un salario competitivo que implicaba un bajo costo para la firma del exterior, algo que ahora se revirtió con el programa económico de Milei.

“En la encuesta de expectativas, el 45% de las empresas declaró que durante 2024 tuvo una rotación inferior al 10%, convergiendo con los estándares de rotación internacional. Este cambio en la tendencia fue causado por el incremento ya mencionado de los salarios locales en dólares, que redujo sensiblemente la brecha de ingresos entre los empleos registrados y la modalidad freelance. Esta mayor retención de los planteles técnicos tiene un sensible efecto positivo sobre la constitución de los equipos de trabajo, la curva de aprendizaje basada en la experiencia ‘on the job’, y la posibilidad de abordar proyectos de mayor valor agregado”, señaló Argencon.

La suba de los salarios medidos en dólares tuvo efectos también sobre las exportaciones. La Argentina exportó servicios basados en el conocimiento durante 2024 por un valor de USD 8.927 millones, 15,5% más que en 2023, según Argencon. A su vez, en el cuarto trimestre de 2024 las exportaciones alcanzaron USD 2.573 millones, un 25,4% más que en el mismo período del año anterior. “Estos valores constituyen cifras récord, y representan un crecimiento excepcional que duplica el promedio del ritmo de expansión de las exportaciones mundiales”, señaló la cámara.

En el orden nacional, la Economía del Conocimiento representó el 9,2% de las exportaciones argentinas, sólo por debajo de los complejos agrícolas -oleaginosas y granos- y del sector petrolero-petroquímico, registrando un nivel de similar magnitud que el sector automotriz.

El peso argentino fue la moneda más apreciada del mundo en 2024 y revirtió la lógica de fuga de talentos

“Este significativo aumento en los salarios locales medidos en dólares tuvo varias consecuencias en el desarrollo de los negocios -debe considerarse que los insumos salariales rondan el 70% del costo total de producción de muchas industrias del conocimiento-. En muchos casos, los mayores costos pudieron ser trasladados a los precios de venta, lo que explica buena parte del récord anual alcanzado. Este aumento del precio de venta fue posible ya que la demanda global de servicios de la EdC está en plena expansión y mantuvo su poder de compra”, dijo Argencon.

La entidad advirtió que las exportaciones pueden verse afectadas por la competencia de países con costos sensiblemente inferiores. Explicaron además que se verán más afectadas las posiciones de baja calificación mientras que los empleos más calificados seguirán siendo competitivos.

En términos macroeconómicos, las empresas del sector atribuyeron parte de la mejora en los indicadores a la flexibilización cambiaria y al régimen de flotación entre bandas adoptado por el Gobierno. Según la Encuesta de Perspectivas 2025 de Argencon, el 86% de las compañías valoró positivamente estas medidas como impulsores de previsibilidad.

Además, el 62% de las empresas encuestadas estimó que aumentará sus exportaciones en 2025, mientras que un 40% proyectó crecer en empleo. Otro dato relevante fue que el 97% de las firmas consideró clave posicionar a la Argentina como un hub regional de inteligencia artificial.

El peso argentino acompañó estas mejoras con una revaluación inédita. Según un análisis publicado en diciembre por Infobae, el peso fue la moneda del mundo que más subió en 2024, cerca de un 40% en términos reales. Así lo señala un informe de GMA Capital que toma las estimaciones del Bank for International Settlements (BIS). Detrás del peso entre las monedas más apreciadas a nivel global en el período diciembre 2023- octubre 2024, se encuentra la lira turca (16,5%), Malasia (8,5%), Sudáfrica (8,1%), Tailandia (4,8%), India y EEUU (3,2%), Islandia (3,1%), Reino Unido (2,5%) y Polonia (2,4%).