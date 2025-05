El Gobierno oficializó la baja de impuestos para celulares y electrónicos: qué va a pasar con los precios y la producción local

Los aranceles para la importación de celulares pasarán de 16% a 0% (Foto: Secretaría de Turismo - NA)

Con el objetivo de reducir el precio de productos electrónicos, el Gobierno recortó aranceles e impuestos internos que afectaban a celulares, televisores y aires acondicionados. La medida puso en alerta a sectores industriales, especialmente en Tierra del Fuego, por su posible efecto en la producción local y el empleo. Al mismo tiempo, importadores y analistas anticiparon mayor competencia y una caída en los valores al público.

El decreto 333/2025 publicado en el Boletín Oficial dispuso que los aranceles para la importación de celulares pasen de 16% a 0% en dos etapas: inicialmente a 8% para luego ir a 0% en enero del 2026. También, se redujeron los de las videoconsolas de 35% a 20 por ciento.

Por otra parte, se bajaron de 19% a 9,5% los impuestos internos para celulares, monitores, TV y aires acondicionados importados, y de 9,5% a 0% para Tierra del Fuego.

Frente a estos anuncios, las autoridades y los empresarios fueguinos manifestaron su preocupación por la continuidad de la producción de electrónicos en la isla y la pérdida de puestos de trabajo asociada.

El gobernador Gustavo Melella aseguró que las nuevas medidas “representan un golpe muy duro para la industria” y planea judicializarlas.

El CEO de Newsan, Luis Galli, sostuvo: “Es muy difícil que se puedan seguir fabricando celulares en Argentina”

Mientras tanto, el CEO de Newsan, Luis Galli, sostuvo: “Es muy difícil que se puedan seguir fabricando celulares en Argentina”.“Hay que ver qué pasa con la gente”, agregó.

Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) señalaron: “La baja de los Impuestos Internos es una medida positiva porque va en línea con lo que venimos pidiendo, que es reducir el costo argentino para poder competir. Pero la baja de aranceles es una preocupación”.

Y dijeron: “Vamos a seguir trabajando con toda la cadena de valor, con el sector trabajador, logístico y especialmente con el retail para mejorar los números y poder competir, pero eso no es algo inmediato. La medida puede complicar la actividad en Tierra del Fuego y la industria”.

Posteriormente, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un paro total en las fábricas de Ushuaia y Río Grande. Según el gremio, hay 6.000 empleos en riesgo.

Por ello, el Ejecutivo oficializó, a través del decreto 334/2025, un régimen simplificado de importación para pequeños envíos de productos manufacturados en la provincia. El sistema está destinado exclusivamente a uso y consumo personal.

Así, las compañías fueguinas podrán vender online directamente a los consumidores.

Reducción de precios

El eje de la decisión del Poder Ejecutivo es hacer los productos electrónicos más accesibles para los consumidores y apuntalar el proceso desinflacionario. Si bien las principales compañías del sector todavía hacen cuentas sobre cuánto podrían caer los precios, en Fundar estiman que los celulares importados costarían hasta 25% menos y los de Tierra del Fuego, 11 por ciento.

De acuerdo a Fundar, los celulares importados costarían hasta 25% menos y los de Tierra del Fuego, 11 por ciento

En el caso de TV y aires acondicionados, aquellos que provengan del exterior podrían bajar hasta 13%, y los de origen local, hasta 10 por ciento.

El economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Matías Bolis Wilson, afirmó: “Se va a producir un reacomodamiento de precios relativos liberando recursos al sector privado con lo cual debería impactar en los precios y en el poder adquisitivo”.

“Las familias van a tener más recursos disponibles que pueden volcar al sector de electrónica”, añadió.

Las familias van a tener más recursos disponibles que pueden volcar al sector de electrónica (Bolis Wilson)

Asimismo, desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) festejaron las nuevas medidas y apuntaron que, dado el aumento de la oferta y la alta competencia, la revisión en los aranceles se va a traducir necesariamente en precios más bajos.

Incremento de importaciones

Otro punto que resaltan en el sector es el aumento de importaciones que la baja de aranceles puede generar y una posible presión sobre la balanza de pagos. Pero también advierten sobre algunos factores que suavizarían el impacto.

En 2024 se importaron aproximadamente electrónicos por USD 4.500 millones (Foto: Cien-Adex)

Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva de Fundar, precisó que en 2024 se importaron aproximadamente electrónicos por USD 4.500 millones (contando bienes terminados y sus partes). Esto representa alrededor del 8% de las compras de bienes al exterior de Argentina. Aclaró que esa cifra incluye algunos instrumentos de precisión, pero es una parte minoritaria.

Ahora bien, el especialista dijo que es muy difícil proyectar cuánto podrían incrementarse las importaciones porque hay varios efectos que se combinan y van en dirección contraria:

Los celulares van a estar más baratos en Argentina. Eso hace que menos personas los compren afuera cuando viajan, lo cual significa que el país pierde menos dólares. El Gobierno también bajó Impuestos Internos a los electrónicos. Eso puede hacer que más gente compre celulares, TV y aires, aumentando las importaciones ya que hay que traer más productos terminados o más partes del exterior para responder a esa demanda. En el caso de los celulares, el valor agregado local es mínimo y casi todo proviene del exterior. Por eso, si antes se traían las partes para armarlos aquí, y ahora se importan directamente terminados, el cambio en la cantidad de dólares que se usan sería muy pequeño. Se modifica el tipo de importación: disminuyen las piezas y suben los bienes finales.

Efecto sobre la industria local

En este contexto, Juan Carlos Hallak, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), analizó en primer lugar dicha reducción de impuestos internos: “El diferencial a favor de Tierra del Fuego se mantiene por lo que la industria no se ve perjudicada. Es principalmente una transferencia de ingresos desde el Tesoro (entre USD 200 millones y USD 250 millones) hacia los consumidores, que pagarán menores precios”.

De hecho, “la industria electrónica fueguina se beneficia de esto, ya que al inducir precios más bajos se sustituyen compras en el exterior por compras locales. Esta sustitución atenuaría el costo fiscal de la medida al inducir más retail y distribución local, que pagan impuestos”, explicó.

La industria fueguina sigue teniendo dos beneficios fiscales: el 21% de IVA y el impuesto interno de 9,5% (Crédito: Afarte)

Por el contrario, la quita de aranceles para celulares afecta la producción de la provincia, que va a tener que competir con importados más baratos.

No obstante, Hallak hizo referencia a un estudio con el think thank Fundar, que arrojaba un margen a favor para los celulares fabricados en la isla de 24 por ciento. Por este motivo, señaló, “habría margen para competir con un celular del exterior 16% más económico”.

A su vez, resaltó que la industria fueguina sigue teniendo dos beneficios fiscales relevantes: el 21% de IVA y el impuesto interno de 9,5%, que no paga y que el importado sí lo hará.

Esto forma parte del régimen de promoción que tiene la provincia desde hace más de medio siglo (y que se extenderá hasta el 2053), cuyo costo fiscal anual asciende a USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI.

El último informe del staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras el acuerdo por USD 20.000 millones, destacaba que ese esquema contribuía a la inequidad y pedía reducir ese gasto tributario progresivamente.