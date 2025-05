Cuánto cobrarán los choferes de colectivos de la UTA en junio 2025

Las empresas advierten que el cumplimiento del acuerdo depende de una resolución económica para actualizar sus ingresos (Reuters)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) firmó un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del transporte que fijó nuevas escalas para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El entendimiento sellado en la Secretaría de Trabajo definió una suba en dos tramos para el salario básico conformado de los choferes de colectivos. Además, se actualizaron los viáticos diarios y se estableció una cláusula de revisión para el mes de junio.

A partir del 1° de mayo, los choferes comenzaron a cobrar un salario básico de $1.270.000, con viáticos diarios de $9.300. Esta cifra superó la última oferta rechazada por el sindicato, que proponía el mismo monto recién para fines de junio, con un incremento de menos del 6% acumulado entre febrero y ese mes. La UTA desestimó ese ofrecimiento por considerarlo insuficiente y activó una medida de fuerza que paralizó el servicio durante 24 horas el 6 de abril.

El nuevo entendimiento también fijó que desde el 1° de junio el salario básico va a ascender a $1.300.000, mientras que los viáticos diarios subirán a $17.000. Todos los montos serán aplicados de manera proporcional al tiempo trabajado, según lo estipulado en el acta firmada entre las partes. En paralelo, la UTA y las cámaras pactaron una reunión de seguimiento durante junio para evaluar nuevos ajustes en función del avance de la inflación y del aumento de costos operativos del sector.

La UTA evitó un nuevo paro y firmó un acta que incluye revisión salarial y compromiso de paz social (Adrián Escandar)

En resumen, estos son los números acordados:

$1.300.000 de salario básico conformado $17.000 de viáticos diarios



El acuerdo incluyó la firma de representantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Buenos Aires (CEUTUPBA). Sin embargo, DOTA, la empresa más grande del sector, no firmó el acta. A pesar de eso, deberá aplicar las condiciones establecidas porque se trata de un convenio colectivo homologado, lo cual le da fuerza de ley.

Las cámaras empresariales aclararon en una cláusula del documento que el cumplimiento del aumento depende de una resolución del Ministerio de Economía, encargada de actualizar los ingresos y costos del sistema de transporte urbano y suburbano del AMBA. Ese ajuste debe permitir que las empresas puedan afrontar las mejoras salariales sin comprometer su operatoria. Las patronales también pidieron que las futuras resoluciones del Ejecutivo incluyan una previsión de incrementos para evitar nuevos conflictos sindicales.

En el mismo texto, los empresarios mencionaron que la decisión de firmar el acuerdo respondió a un compromiso con la responsabilidad social empresarial y a la necesidad de preservar la paz social. La UTA, por su parte, había anticipado que sin un entendimiento volvería a paralizar el servicio. El nuevo acuerdo disipó la amenaza de un nuevo paro de colectivos, aunque sólo en el ámbito metropolitano.

El nuevo salario básico de los choferes del AMBA alcanzará los $1.300.000 en junio, con viáticos de $17.000 por día (AFP)

El sindicato continúa con negociaciones abiertas en el interior del país, donde los choferes aún no lograron un incremento equiparable al alcanzado en el AMBA. La UTA ya mantuvo encuentros con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que agrupa a las empresas del servicio interurbano. La propuesta rechazada por el gremio para esa jurisdicción contemplaba un incremento por debajo del 6%, muy por debajo de lo acordado para el AMBA, y no incluía sumas no remunerativas.

A diferencia de otras negociaciones, en esta ocasión las partes no otorgaron adicionales extras fuera del salario básico y los viáticos. Sí se incluyó en el acta un compromiso conjunto de mantener la paz social, evitar futuras medidas de fuerza y promover igualdad de género y equidad laboral dentro del sistema de transporte.

El acuerdo homologado representa un nuevo caso en el que un gremio logra una suba muy por encima del 1% mensual que el gobierno nacional buscó impulsar como pauta de referencia. En los últimos meses, otros sectores también consiguieron acuerdos salariales superiores en medio del repunte de la inflación registrado en marzo y abril.