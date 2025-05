La insólita medida sobre el tamaño de los ajos que eliminó el Gobierno y aplaudió Marcos Galperin

El truco viral para pelar ajos fácilmente (Adobe Stock)

El ministro Federico Sturzeneger sigue en su senda desreguladora. Esta vez la medida alcanzó a los ajos de exportación y fue celebrada en redes sociales de parte de Marcos Galperin, cofundador y CEO de Mercado Libre, la mayor plataforma de comercio electrónico y pagos virtuales de América Latina.

La medida la publicó esta mañana en X el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

“Hace un tiempo me escribió un productor mendocino de ajos. Me contaba que para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas de ajo prohibiéndole las que eran pequeñas (Sí, como si no tuviéramos problemas, el Estado gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo). Un absurdo, se lamentaba, porque sus ajos se exportaban a Corea para hacer puré”, describió el ministro.

Sturzenegger mencionó la Resolución 328/25 del Senasa que firmó Pablo Cortese, titular del organismo regulador del campo. La misma, destacó, completa la desregulación de la producción de hortalizas que “barre con esta locura de un funcionario queriendo dictaminar que se debe producir”.

El tuit del ministro de Desregulación

“Se termina la habilitación de plantas de empaque (solo hay que presentar una declaración jurada). Se eliminan todas las disposiciones de calidad y de envasado y se simplifica la exportación. El resultado está a la vista en la foto donde vemos la nueva regulación para compararla con la vieja. Este tipo de depuración de normas es lo que nos pide nuestro presidente Milei”, destacó y cerró el párrafo con el tradicional “VLLC!”, por “Viva la libertad, carajo”.

En la foto, similar a la que publicó el expresidente del BCRA en otras ocasiones, muestra la “pila” de hojas impresas de la regulación hasta el momento, y la actual, que es un 10% de la anterior. Sturzenegger agradeció el trabajo del mencionado Cortese y el equipo del Senasa, y a la secretaría de Agricultura que comanda Sergio Iraeta. “Argentina será próspera si apuesta a la libertad”, cerró.

La medida fue acompañada por varios emojis de aplausos de Galperin, un defensor del gobierno de Milei y de su estrategia desreguladora.

Cambios en el Senasa

Ayer, Sturzenegger había destacado también cambios estructurales en el Senasa.

Según explicó el ministro, a lo largo de los años, al Senasa se le fue dando el rol de supervisar tres cosas:

La calidad de los productos.

El proceso productivo.

Actuar como policía sanitaria.

"Lo de la calidad es cosa de los militares, me parece: la idea, por ejemplo, que un burócrata podía definir la calidad con la que había que producir, sobre todo en la exportación, donde se presumía el país, se jugaba ‘el honor’ de la patria. Lo del proceso productivo es tan absurdo como que la Secretaría de Industria le ordene a la industria automotriz usar tal o cual robot (o no usarlos), o que se ocupara de verificar el espesor de la chapa del techo de las fábricas (fuera de broma era lo que hacía Senasa). Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro Presidente, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso. En todo caso, lo único que tiene que hacer Senasa es actuar como policía sanitaria, para evitar infecciones, plagas y garantizar un comercio internacional fluido", enumeró.

En ese sentido, remarcó que el primer paso fue con todo el complejo frutícola. “El Decreto 312/25, que deroga decretos antiguos sobre envasado, nos despeja el camino para emitir esta semana una sería de resoluciones que desregulan totalmente la producción de hortalizas, focalizando al en su rol de policía sanitaria. Seguiremos en los próximos meses con el resto de las actividades progresivamente y sin pausa. Literalmente dejamos de molestar al productor en las cosas que el productor debe resolver por sí mismo y concentramos la tarea en donde hay un valor útil de la supervisión estatal”, explicó Sturzenegger.