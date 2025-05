Se perfila un lunes de euforia en los mercados tanto en la Argentina como en el exterior

El acercamiento entre potencias impulsa los mercados y abre una semana clave para la economía local (Michael Nagle)

A los mercados del mundo, incluida la Argentina, les sobran motivos para esperar un lunes eufórico.

Estas son las principales razones:

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , anunció que ayer hubo avances concretos en las negociaciones con China y que hoy se conocerán novedades.

China confirmó el progreso de esas conversaciones. Es la primera vez que ambos países admiten de forma oficial estar negociando. En el pasado, solo trascendían rumores desde Estados Unidos o comentarios difusos de Bessent. La validación de Pekín aportó la certeza que los inversores esperaban.

India y Pakistán acordaron un alto al fuego por cuatro días.

Los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenskiy y Vladimir Putin, decidieron reunirse en Turquía para mantener un diálogo directo. Será el primer encuentro desde el inicio del conflicto.

En las negociaciones del domingo a la noche ya se anticipaba el clima que marcaría la jornada de hoy. El dólar se fortaleció frente a las seis principales monedas del mundo, en particular ante el euro y el yen.

Los tres principales índices de Wall Street subían más de 1%. El S&P 500, el indicador más amplio y representativo, avanzaba 1,40%, mientras el Nasdaq, centrado en tecnológicas, trepaba 2%.

El oro, refugio habitual en momentos de incertidumbre, retrocedía 1,70%. El petróleo se movía en terreno neutro. Las buenas noticias no influían en los precios del maíz y el trigo, mientras la soja subía un leve 0,68%.

La semana será intensa también por la divulgación de nuevos datos macroeconómicos. Mañana se conocerá el índice de inflación, y el jueves se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP).

Los informes de consultoras difundidos antes de conocerse los avances entre Estados Unidos y China analizaron el esquema tras el alivio al cepo cambiario.

La consultora 1816 señaló que “al reemplazar el crawling peg por un esquema cambiario más flexible, parecía que el Gobierno estaba dispuesto a tolerar más inflación de corto plazo a cambio de volver más sostenibles las cuentas externas. Pero con el correr de los días, el equipo económico dejó en claro que la prioridad sigue siendo desinflar, y para eso necesita fortalecer la moneda”.

China y EE.UU. confirmaron avances y se encendió el optimismo en los mercados: impacto para la Argentina (Reuters)

En ese sentido, 1816 indicó que “el equipo económico aclaró que no solo el BCRA, sino también el Tesoro, se mantendrán al margen del mercado de cambios mientras el tipo de cambio permanezca dentro de las bandas. Si el fisco realiza compras relevantes, se verá reflejado en las estadísticas, y por el momento no hay evidencia de eso”.

Además, la consultora remarcó lo que ya era un secreto a voces: “el Gobierno parece haber intervenido de manera muy agresiva en los futuros de dólar: el interés abierto subió USD 869 millones en una sola rueda, algo inédito en toda la era Milei (el récord anterior era USD 164 millones), y muy pocas veces visto desde 2015. El acuerdo con el FMI no prohíbe esta práctica, aunque el Staff Report decía que el Gobierno ‘no esperaba’ participar en ese mercado”.

Para cumplir con las metas de reservas del FMI, se deben comprar unos USD 5.000 millones en los próximos 40 días, USD 10.000 millones hasta septiembre, y USD 17.000 millones de aquí a fin de año. “No nos preocupan esas metas cuantitativas, porque el FMI ya giró”, aclararon desde 1816, “pero el mercado internacional sigue renuente a financiar al Estado mientras no se acumulen divisas en el Central”.

Por su parte, FMyA, la consultora que dirige Fernando Marull, indicó que “la Argentina, en la cuarta semana del nuevo esquema cambiario, sigue bien. El dólar bajó con mayor oferta local y extranjera, con un Banco Central que no compra, pero podría sumar reservas si emite un bono offshore pesos-linked, incluso sin intervenir en el mercado libre de cambios (MLC)”.

“La autoridad monetaria está más presente en el dólar futuro, garantizando nueva oferta de divisas del agro o de fondos offshore. En el corto plazo, el dólar debería mantenerse muy calmo (entre $1.100 y $1.200)”, señaló el informe.

Los datos de actividad de abril muestran un repunte, y mayo se perfila mejor tras la caída de marzo generada por la tensión financiera. La inflación de abril daría 3% (o menos) y mayo arrancó con tranquilidad: en la primera semana marcó un 0,1%, y se proyecta una cifra mensual de 2,6% (incluso podría ser menor).

Con avances entre China y EE.UU. y calma cambiaria, los mercados anticipan una semana positiva (Michael Nagle)

Sobre el escenario actual, FMyA opinó que “con el dólar en torno a $1.100, las tasas siguen estables en 30% (el plazo fijo rinde 34%). Con tasa del 30% y cobertura de dólar futuro al 15%, hay incentivos a liquidar por parte del agro. El Central sigue presente en las tasas de futuros (15% nominal anual), mientras que el Tesoro paga 30% en LECAP. Ya hay menos liquidez (menos Lefis) y esta semana vencen $6 billones. El Gobierno afirmó que, si el roll over es menor al 100%, emitirá pesos con fondos del Tesoro (cuenta con $15 billones). El mercado ya descuenta una fuerte baja de inflación en los próximos meses (proyección: 1,4% mensual). En el corto plazo, suenan atractivas las LECAP al 30%. El carry trade con un dólar contado con liquidación a $1.150 y tasas al 30% nominal anual solo es rentable si el dólar cae a $1.000”.

En cuanto a los activos financieros, “los bonos y acciones locales rebotaron con timidez, en comparación con Brasil y Estados Unidos, impulsados por el contexto global”.

Sobre las elecciones del domingo, se consideró que “no deberían impactar en los mercados, salvo sorpresas, ya que representan solo el 9% del electorado. Más relevante será la elección en CABA del 18 de mayo, donde se medirá si el kirchnerismo logra salir primero y se definirá la pulseada entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires”.

Para la consultora EconViews, que dirige Miguel Kiguel, “no está claro si con el régimen monetario y cambiario actual las reservas podrán sostenerse a futuro. El Gobierno tiene un objetivo excluyente: seguir bajando la inflación, cueste lo que cueste. Otros objetivos han quedado en segundo plano”.

El 3,7% de inflación en marzo habría complicado el escenario, pero el Gobierno muestra firmeza en sacrificar tipo de cambio (aunque sea dentro de un régimen de flotación) para controlar precios. Abril probablemente muestre una cifra más baja (en torno al 3%) y los primeros datos de alta frecuencia de mayo son alentadores.

No obstante, advierte EconViews, “esta pelea recién empieza. Queda por ver si la inercia inflacionaria será un obstáculo para alcanzar la meta de inflación de un dígito”.

Expectativa en la Bolsa porteña ante un posible rebote impulsado por el clima financiero global y señales de calma cambiaria (Reuters)

El informe añadió que “no está del todo claro el nuevo programa de estabilización bajo una regla monetaria. Generalmente se manifiesta con subas de tasas de interés, pero por ahora la apuesta es a mayor apreciación cambiaria. Esto se viene logrando gracias al ingreso de dólares del agro, concentrado en el segundo trimestre, y al carry trade estimulado por la venta de futuros”.

La estrategia se complementa con medidas heterodoxas: presionar a empresas para no aumentar precios (algo que dista de los ideales libertarios), no homologar aumentos salariales que recompongan poder adquisitivo y posponer actualizaciones tarifarias.

Por ahora, el Gobierno viene cumpliendo con sus objetivos, lo que le otorga credibilidad para sostener el rumbo. Sin embargo, se están evaluando nuevos puentes como un blanqueo que permita utilizar los dólares no declarados, o alguna otra herramienta del “Mago de las Finanzas”, que hasta ahora ha dado resultados. Pero esos puentes podrían no llegar a la otra orilla, y si eso ocurre, no está claro cuál será la red de contención.

El Banco Central argentino se mantuvo activo en el mercado de futuros mientras el tipo de cambio se estabiliza (Reuters)

Finalmente, la consultora F2, dirigida por Andrés Reschini, destacó que “los futuros volvieron a ajustar con subas mientras el tipo de cambio de referencia cayó 0,35%. Sin embargo, hay elementos clave a destacar:

El volumen operado cayó a 1.097.675 contratos , muy por debajo de los 4,3 millones del miércoles y los 3,1 millones del jueves , lo que evidencia una menor presencia oficial, si la hubo.

El mayorista cerró en alza, con menor volumen, lo que puede generar expectativas de suba.

El contrato con vencimiento en diciembre fue el que más aumentó en interés abierto, con USD 58 millones en una sola rueda. En la semana, esa posición sumó USD 752 millones , de los 1.400 millones que sumó toda la curva.

Los futuros rinden cerca de las expectativas de inflación implícitas en los bonos (break evens), y ya se encuentran arbitrados con los rendimientos de la curva en pesos hasta el tramo medio. A mitad de semana, toda la curva de futuros estaba por debajo de ese nivel.

Con este panorama, hoy podría comenzar una semana distinta. El riesgo país podría bajar por subas en bonos soberanos y aumentar el precio de las acciones. El Gobierno obtendría una pequeña paz, que deberá ser ratificada en las elecciones del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires.