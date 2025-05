Paros durante el gobierno de Milei: el costo económico ya supera los USD 1.000 millones

El primer paro general de la era Milei se hizo el 24 de enero de 2024 (Foto: Getty Images)

Desde la asunción de Javier Milei como presidente, la economía argentina enfrentó una serie de desafíos, entre los que destacan los paros y las manifestaciones. Estas interrupciones, motivadas por diversos reclamos sindicales y sociales, provocaron un impacto económico significativo, con estimaciones que superan los USD 1.000 millones en pérdidas.

El número se desprende de una serie de informes realizados por el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Según sus investigaciones, el paro más costoso fue el que se realizó en mayo de 2024, pero todos generaron pérdidas millonarias, que sólo fueron recuperadas de forma parcial.

El 24 de enero de 2024 se realizó el primer paro general de la era Milei, por el tratamiento de la Ley Ómnibus. No hay mediciones detalladas sobre el costo económico de esa ocasión, pero algunos economistas consultados por Infobae coincidieron en que “puede haber superado los USD 500 millones”.

El paro de mayo de 2024 representó una pérdida de 1,1% del Producto Bruto Interno del mes y 24,3% del PBI del día (UADE)

De todas formas, como ese caso no se midió el dato con precisión, sólo se tomaron en cuenta cuatro medidas de fuerza: dos paros generales y dos de transporte, realizados entre mayo de 2024 e igual mes de este año.

El 9 de mayo de 2024 se realizó el segundo paro general de la gestión Milei. En esa oportunidad adhirieron varios gremios y sindicatos, por lo que diferentes sectores se vieron afectados. Entre ellos, estuvieron las entidades bancarias, las escuelas, los hospitales y los aeropuertos. También se vio alterado el normal funcionamiento del transporte público, de los comercios y las estaciones de servicio.

Se han realizado ya tres paros generales en la gestión de Javier Milei

Todo eso provocó que se dejaran de producir $489.272 millones de ese momento, lo que equivale a USD 544 millones. Se trata de una suma que representó el 1,1% del Producto Bruto Interno del mes y el 24,3% del PBI del día, según la medición de la UADE.

“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunas actividades prácticamente no sufrieron ningún impacto y otras lo recuperaron rápidamente. Sin embargo, hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron compensar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo. Por eso, es que este cálculo se hizo de sector a sector”, explicó el economista Martín Álvarez, analista de la UADE.

En esa oportunidad, los sectores más afectados por el paro general fueron la industria manufacturera (perdió USD 110 millones), el rubro de “educación y salud” (USD 90 millones) y los “impuestos netos de subsidios” (USD 89 millones).

Hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron recuperar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo (Álvarez)

El segundo paro fue el impulsado por la Mesa Nacional del Transporte, el 30 de octubre de 2024. En esa ocasión, calcularon los especialistas, se registró un impacto económico de USD 204 millones, lo que fue equivalente al 0,3% del PBI del mes y del 7,2% del PBI del día.

“Cabe destacar que la continuación del normal servicio de colectivos (UTA no adhirió) influyó en que la pérdida económica sea menor a la de anteriores paros, en los que el transporte no funcionó en su totalidad”, comentó Álvarez.

Las actividades más afectadas fueron las mismas que en la ocasión anterior, pero en diferente orden. Esta vez, fueron los “impuestos netos de subsidios” los que más sufrieron, con una pérdida de USD 89 millones. Le siguieron la industria manufacturera (USD 66 millones) y la educación (USD 35 millones).

El paro del 10 de abril generó pérdidas económicas por casi USD 200 millones

El tercer y último par general hasta el momento es el que se realizó hace poco más de un mes, el 10 de abril de este año. Según la estimación preliminar del Instituto de Economía de UADE, el costo económico fue de $208.497 millones o USD 194 millones. Esta cifra equivale al 0,3% del PBI de abril o al 6,4% de lo que se habría producido en el día.

Martín Álvarez recordó que en esa ocasión también hubo normal servicio de colectivos y aclaró que el impacto económico podría haber sido mayor al doble sin ese escenario. “En el caso de que no hubiese habido colectivos, la cifra del costo ascendería a USD 530 millones. Es decir, la posibilidad de tener al menos una línea de transporte disponible disminuye significativamente el impacto real del paro”, recalcó.

“Impuestos netos de subsidios”, con USD 89 millones perdidos, educación y salud (USD 92 millones), industria (USD 17 millones) y comercio (USD 16 millones), fueron las actividades más perjudicadas por la medida de fuerza.

El último paro de transporte se estima significó una pérdida de USD 300 millones (Álvarez)

A eso se le deben sumar los costos asociados al último paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida de fuerza afectó a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en distintas provincias del país.

Aún no se hicieron los estudios específicos para esa medida gremial, pero el economista de UADE có que la pérdida también fue millonaria. “Tomando como referencia el cálculo que hicimos en el último informe, cuando discriminamos el impacto económico de que haya o no líneas de colectivo, se puede estimar que el costo del paro de la UTA fue cercano a USD 300 millones”, apuntó, aunque aclaró que se trata de un número estimativo, que no cuenta con un estudio fino detrás.

"Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad", dijo Martín Álvarez (Foto: Reuters)

“Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad”, sostuvo el experto.

Así, sumando los dos paros generales y los dos de transporte, se puede estimar que la economía ya dejó de producir más de USD 1.000 millones a causa de las medidas de fuerza. Si se tuviera en cuenta el primer paro general, que no tiene medición precisa, fácilmente se podrían superar los USD 1.500 millones de pérdidas económicas.

Recuperación parcial

En la estimación de la UADE sólo se tomaron las pérdidas directas, netas de las recuperaciones que se darían dentro de cada mes. Sin embargo, hay rubros que sí pudieron producir en las semanas siguientes, al menos una parte de lo que dejaron de generar durante las medidas de fuerza.

Así, por ejemplo, el comercio recuperaría 35% y restaurantes el 0% de lo que no se vendió. En este sentido, los sectores que explican la mayor parte del impacto negativo son la industria manufacturera y la construcción. Ambos rubros, perderán producción que será difícil de recuperar o que se lo hará con mayores costos.

Por su parte, hay otras ramas de actividad -además del comercio- que tienen una mejor reacción a los paros y en mayor o menor medida logran compensar parte de las pérdidas. Es el caso del sector financiero (se estima que recupera el 99%), las actividades inmobiliarias (96%) y la explotación de minas y canteras (50%), son algunos de los ejemplos más claros.

"La mayoría de los comerciantes, aún habiendo abierto sus puertas, registraron pérdidas de al menos un 25% de sus ventas con relación a una fecha normal", dijo Fabián Castillo (Foto: Reuters)

Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), aseguró que la mayoría de los comerciantes, aún habiendo abierto sus puertas, registraron pérdidas de al menos un 25% de sus ventas con relación a una fecha normal.

“Si bien el transporte de colectivos no se vio afectado por la medida de fuerza, se constató un menor nivel de afluencia en los locales comerciales del micro y macro centro durante la jornada del paro”, dijo Castillo.

“Es evidente la necesidad que existe en el sector comercial Pyme de hacer frente a esta coyuntura de recesión, por lo que un paro de actividades repercute negativamente en este momento”, apuntó.

Jorge Day, economista del Ieral (Fundación Mediterránea), analizó el escenario y coincidió en que los paros tienen un alto impacto en la mayoría de las actividades económicas.

A nivel macro, un impacto del 0,3% al 1,1% del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande (Day)

“A nivel macro, un impacto del 0,3% al 1,1% del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande”, alertó Day.

“Hay sectores, como el comercio, que pierden mucho con un paro general. Lo que no venden en un día es difícil que lo recuperen en otro y los empleadores tienen que pagar los sueldos igual. En otros casos el impacto no es tan grande, porque tienen forma de sustituir la actividad. En la rama financiera, por ejemplo, muchos trámites se pueden hacer online”, subrayó el especialista.