Cambio de era: tras el anunciado retiro de Warren Buffet, caen las acciones de Berkshire Hathaway

Warren Buffett, presidente y director general de Berkshire Hathaway.

Si bien el multimillonario Warren Buffett permanecerá en Berkshire Hathaway como presidente del consejo de administración cuando el vicepresidente Greg Abel asuma el cargo de CEO a partir de 2026, las acciones de la monumental empresa de inversión financiera cayeron 5% este lunes en Wall Street, luego de haber alcanzado un máximo histórico el viernes.

En seis décadas al mando, Buffett transformó una empresa textil de Massachusetts en un conglomerado extenso pero ágil que posee desde Daily Queen y See’s Candies hasta BNSF Railway y grandes aseguradoras. A medida que la empresa crecía, la reputación de Warren crecía con ella, ya que las acciones de Berkshire Hathaway subieron constantemente y superaron a los principales índices por amplios márgenes, al devolver un promedio del 19,9% cada año frente al 10,4% del Standard & Poor’s 500.

Luego del anuncio que sacudió a los mercados, el consejo de administración del conglomerado votó el domingo para mantener al legendario inversor de 94 años como director, una decisión que probablemente alivie a los inversores preocupados por la notable racha ganadora de Berkshire mientras las economías de Estados Unidos y del mundo se ven afectadas por choques arancelarios, turbulencias financieras y un creciente riesgo de recesión.

El sucesor del legado

En la misma reunión, el consejo también aprobó al sucesor elegido por Buffett como CEO, el veterano ejecutivo de Berkshire Greg Abel, de 62 años. En un anuncio sorpresa el sábado, Buffett dijo que dejaría ese puesto al final del año.

Macrae Sykes, gerente de cartera en Gabelli Funds, elogió la forma transparente en que Buffett anunció la transición en la reunión y cree que los inversores pueden tener confianza en que no se irá a ninguna parte.

Buffett fue ovacionado el sábado por los 40.000 asistentes al encuentro anual de accionistas en Omaha, Nebraska.

“Retener el puesto de presidente significa que puede seguir siendo mentor de Greg y de los líderes de Berkshire, además de proporcionar capacidad intelectual adicional cuando llegue el inevitable momento de realizar una asignación de capital más importante”, expresó Sykes a AP.

La decisión de continuar con el “Oráculo de Omaha”, como se conoce a Buffett, como jefe del consejo difiere del plan de sucesión establecido para después de su muerte. El multimillonario dijo durante mucho tiempo que Howard Buffett, el segundo de los tres hijos del inversor, debería convertirse en presidente cuando él ya no esté para proteger la cultura de Berkshire.

El actual vicepresidente, Abel, asumirá como CEO mientras grandes preguntas se ciernen sobre la empresa, pero este profesional ya estuvo gestionando todos los negocios no aseguradores de Berkshire desde 2018. El propio Buffett afirmó que los aranceles del presidente Donald Trump fueron un gran error. También hay preocupaciones de que Berkshire podría no ser capaz de evitar el destino de la mayoría de los conglomerados: verse obligado a desmembrarse para recuperar el enfoque.

Gigantesca liquidez

Luego está en el enfoque de los inversores el efectivo de 348.000 millones de dólares de Berkshire, que le permiten mantener la influencia y la guardia en alto en un 2025 turbulento para las bolsas internacionales.

Buffett reconoció ante inversores que no ve muchas gangas en las que invertir ese dinero ahora, ni siquiera en las propias acciones de Berkshire, pero aseguró a algunos de los aproximadamente 40.000 asistentes a la reunión anual de accionistas de la compañía en Omaha, Nebraska, que algún día la empresa sería “bombardeada con oportunidades”.

Buffett, la figura estelar de la asamblea de accionistas de Berkshire.

Greg Abel, un canadiense discreto con amor por el hockey, ya demostró ser un directivo más práctico que Buffett al hacer preguntas difíciles a los gerentes y alentarlos a colaborar con otras subsidiarias cuando tiene sentido. Ahora asumirá la supervisión de los negocios de seguros y la responsabilidad de invertir el efectivo de la empresa. El vicepresidente Ajit Jain permanecerá por ahora para ayudar a gestionar los negocios de seguros que incluyen a Geico y grandes reaseguradoras como General Re, pero tiene 73 años.

Abel dijo a los accionistas el sábado que no cambiaría el enfoque de inversión de Berkshire, que aprendió de Buffett. Mantener el balance sólido de Berkshire siempre será una prioridad, afirmó. Buffett respaldó a Abel al comunicar que mantendría todas sus acciones que le dan control del 30% de Berkshire Hathaway y elogió a Abel durante la reunión de accionistas.

Greg Abel, el futuro conductor del emporio financiero.

“Es mucho mejor con Greg que conmigo porque yo no quería trabajar tan duro como él trabaja y puedo salirme con la mía porque tenemos un negocio básicamente bueno, un negocio muy bueno, y no estaba en peligro de que me despidieran en virtud de la propiedad y el hecho de que podríamos hacerlo bastante bien”, dijo Buffett. “Pero el hecho de que puedas hacerlo bastante bien no significa que no puedas hacerlo mejor, y Greg puede hacerlo mejor en muchas cosas”, confió.