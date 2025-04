El titular del Indec dio detalles de cómo va a ser el nuevo índice de inflación: suman relevancia Netflix, celulares y otros consumos

El titular del Indec destacó que la actualización de la canasta de precios busca reflejar los nuevos hábitos de consumo sin alterar la medición de la inflación de manera sustancial (Adobe Stock)

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, detalló los principales cambios que se implementarán en la nueva metodología para medir la inflación en Argentina. En una entrevista realizada en Radio La Red este viernes, Lavagna explicó que uno de los ajustes más importantes será la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que incluirá nuevos productos y servicios. Según el titular del Indec, esta actualización tiene como objetivo reflejar con mayor precisión las modificaciones en los hábitos de consumo de la población, especialmente en un contexto económico que ha cambiado rápidamente en los últimos años.

Lavagna señaló que la incorporación de productos como Netflix, celulares y otros bienes o servicios de consumo actuales no implicará una variación sustancial en los resultados del índice. A pesar de que se añadirán nuevos productos y servicios a la medición, el objetivo principal de esta actualización es mejorar la calidad de los datos ofrecidos. “Son diferencias pequeñas entre los esquemas. Uno busca el resultado final de la inflación, y por temas internacionales también tenemos que cambiar el esquema”, explicó el economista. A pesar de los cambios, Lavagna advirtió que el índice ajustado no mostrará diferencias significativas en el resultado final, lo que implica que la tendencia de inflación seguirá siendo la misma.

El titular del Indec también destacó que esta modificación tiene como fin responder a la necesidad de reflejar mejor el consumo de productos y servicios que se han vuelto esenciales en la vida cotidiana, tales como el acceso a plataformas de streaming como Netflix, que en años anteriores no formaban parte de la medición debido a que no eran tan comunes en los hogares. A la par de la incorporación de estos productos, también se ajustará el peso relativo de cada rubro dentro del índice, lo que significa que habrá un reajuste en las ponderaciones de algunos sectores económicos. De esta manera, se intentará reflejar de manera más fiel el consumo actual, que incluye tanto bienes tradicionales como aquellos nuevos que han cobrado relevancia en la vida diaria de los argentinos.

Lavagna fue claro en señalar que este proceso de actualización aún no tiene una fecha precisa para su implementación. “Estamos viendo todo el proceso para cuando lo vayamos a implementar, todavía el cambio de metodología no tiene fecha”, reconoció. A pesar de que el nuevo índice está en desarrollo, el economista indicó que los cambios son parte de una evolución natural en la medición de los precios, ya que el índice debe adaptarse a los nuevos comportamientos de consumo que marcan la pauta en la sociedad argentina. Sin embargo, Lavagna afirmó que no hay que esperar una variación significativa en la medición de la inflación, ya que los resultados de las mediciones no cambiarán de manera drástica. “Pareciera por lo que digo que va a dar un resultado muy distinto, pero será muy parecido”, destacó el director del Indec.

Marco Lavagna aseguró que la incorporación de nuevos productos como Netflix y celulares no cambiará significativamente los resultados del índice de inflación

Esta actualización de la canasta del IPC se presenta como una respuesta a la evolución de las economías digitales y los nuevos hábitos de consumo impulsados por la tecnología. El economista también dejó claro que los cambios no se limitarán solo a la inclusión de nuevos productos, sino que también implicarán una revisión de las metodologías empleadas para reflejar de forma más precisa la realidad económica actual. Entre los nuevos elementos a incorporar, el sector de los servicios digitales, como las suscripciones a plataformas de streaming, representarán un cambio significativo respecto a los índices anteriores, que no consideraban en detalle este tipo de consumos. Lavagna señaló que la incorporación de servicios como el acceso a contenidos digitales busca ofrecer una visión más completa del consumo en el país.

Además de estas modificaciones, Lavagna mencionó que uno de los principales objetivos del nuevo índice será brindar más datos que permitan a los responsables de las políticas públicas tomar decisiones más informadas. Si bien el cambio no provocará alteraciones drásticas en los índices de inflación, se espera que la actualización ayude a comprender con mayor claridad cómo afectan los cambios en los hábitos de consumo a la economía del país. En este sentido, el titular del Indec hizo hincapié en que el IPC tiene una función central como indicador económico, ya que proporciona una herramienta clave para medir la inflación y para entender el poder adquisitivo de los ciudadanos en relación con los precios.

Otro punto destacado por Lavagna fue que, aunque la actualización metodológica traerá consigo la incorporación de productos y servicios que hoy son esenciales, también se mantendrán los principios fundamentales que guían la medición del IPC. La base de los cambios se encuentra en una necesidad de adaptarse a las nuevas realidades del consumo, sin perder la objetividad que caracteriza a la medición oficial de los precios. Según el economista, el índice se ajustará de manera gradual para garantizar que los resultados sigan siendo representativos y útiles para el análisis económico del país. En este contexto, mencionó que los cambios realizados en el IPC no alterarán los resultados de manera significativa, lo que permite mantener la coherencia y la comparabilidad de las mediciones a lo largo del tiempo.

A pesar de la claridad en los anuncios, Lavagna también reconoció que los cambios en la medición de la inflación son un proceso complejo y que la implementación de la nueva metodología no se realizará de manera apresurada. La actualización será un paso necesario para modernizar el sistema de estadísticas en Argentina, pero se llevará a cabo con el debido tiempo para asegurar su efectividad.